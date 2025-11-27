85 Zoll? Wie wär's mit 152 Zoll, 120 Hz & bis zu 1500 Nits für 4K-HDR-Feeling – zum Black Friday ist diese Fernseher- & Beamer-Alternative richtig günstig!

Mario Kart unterwegs zocken ist eine Sache: Es aber unterwegs auf einem 150 Zoll großen Bildschirm zu spielen ist aber absoluter Wahnsinn!

Es gibt keine zu großen Bildschirme, es gibt nur zu kleine Zimmer. Ein nettes Motto, wenn man sich eine größere Wohnung so einfach leisten könnte. Aber was kann man denn auf engem Raum machen? Ganz einfach: sich eine Brille holen! XR-Brillen sind mittlerweile so gut, dass ihr mit Geräten wie der VITURE Luma Ultra immer und überall einen riesigen Fernseher oder mehrere Monitore dabei habt. Und aktuell bekommt ihr sie zum Black Friday zu einem Hammerpreis!

VITURE Luma Ultra – der 152"-Bildschirm zum Mitnehmen!

Seitdem ich auf dem Nintendo 3DS als Jugendlicher mit den Augmented-Reality-Funktionen gespielt habe, habe ich mich gefragt, wie AR wohl in Zukunft aussehen wird. Bei VR-Brillen kann man sich auch schon den Bildschirm direkt in die Brille projizieren lassen, aber mit einer Meta Quest würde ich nicht in der Bahn sitzen wollen.

XR-Brillen (Extended Reality) wie die VITURE Luma Ultra hingegen sind so klein und unscheinbar, dass sie auf den ersten Blick wie eine normale Brille aussehen und können dennoch riesige Bildschirme projizieren, ohne dabei seine Augen von der Außenwelt abschotten zu müssen!

Diese Brille von VITURE sieht fast so aus wie meine von Emporio Armani – sie kann aber weitaus mehr!

4K-HDR-Feeling mit 1.500 Nits & 3.840 x 1.200 p pro Auge

Wenn die Brille also einen Bildschirm projiziert, dann ist das wichtigste erst einmal, was das für ein Bildschirm ist. Über die Mini-Projektoren an der Oberseite der Brille wird auf die Gläser jeweils ein Bild mit einer Auflösung von 3.840 x 1.200 p geworden, was sich bei euch wie waschechtes 4K anfühlt. Eine hohe Auflösung ist auch nötig, denn bei einem Bildschirm, der bis zu 152 Zoll groß sein kann, will man keinen Pixelbrei, sondern haarscharfes Bild.

Wie steht es aber um die Kontraste, denn schließlich muss man ja mit dem Raum- & Tageslicht klarkommen? Mit 1.500 Nits das Bild richtig hell werden und bestes HDR mit scharfen Kontrasten liefern. Natürlich wurde die Brille so konzipiert, dass ihr davon nicht blind werdet. Falls das Tageslicht dann aber doch etwas zu stark ist – oder einfach eure Umgebung zu sehr ablenkt – könnt ihr die elektrochromen, äußeren Gläser per Knopfdruck abdunkeln. Genial!

Unterwegs Zocken, Arbeiten und Filme gucken – sogar mit der Nintendo Switch 2!

Die Brille kann nicht nur einen großen, sondern mehrere einzelne Bildschirme übertragen. Perfekt für mobiles Arbeiten!

Ach ja, der Nintendo 3DS hatte ja auch diese 3D-Funktion, die man immer ausschalten wollte. Die VITURE Luma Ultra liefert was Ähnliches, aber so viel besser. Mit ihr könnt ihr dank KI in Echtzeit jedes 2D-Bild in 3D umwandeln lassen! Das ist auch nötig, denn wer besitzt schon 3D-Filme zu Hause?

Aber um bei Nintendo zu bleiben: Dass man seine Konsole an andere Formen der Bildschirmübertragung anschließen kann, ist klar. Eine Nintendo Switch 2 spielt man aber oft unterwegs. Was macht man da? Natürlich die Brille aufsetzen, denn mit ihr könntet ihr sogar im Zug Nintendo Switch 2 auf einem Riesenbildschirm spielen, ohne dabei die Passagiere zu nerven.

Die Alternative für Fernseher, Monitore und Beamer

XR-Brillen gibt es mittlerweile von verschiedenen Marken und die VITURE Luma Ultra ist auch ein absolutes Top-Modell aus der Kategorie. Aber auch günstigere Modelle können eine überzeugende Performance abliefern. Wer sich also ein Stück Zukunft zum Black Friday gönnen will, sollte einen Blick auf diese XR-Brillen werfen: