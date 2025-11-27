Zu spät für einen Adventskalender? Im Gegenteil! Am Black Friday sind sie besonders günstig!

Das sind nur ein paar der Adventskalender, die ihr am Black Friday sehr günstig bekommen könnt

Egal wie alt ihr seid, die Weihnachtszeit ist ohne einen Adventskalender einfach nicht dasselbe. Aber ist dafür jetzt nicht schon viel zu spät? Mitnichten, denn gerade am Black Friday sind viele Adventskalender massiv heruntergesetzt. Es werden vermutlich nicht mehr alle rechtzeitig bei euch ankommen, aber das tut der Freude nur einen sehr geringen Abbruch.

Pokémon Adventskalender: Mit Figuren oder Karten

Bereits vor einigen Monaten schlug der Pokémon Sammelkarten Adventskalender auf Amazon auf und wurde gekauft wie warme Lebkuchen. Auch jetzt ist er noch verfügbar, auch wenn es leider keinen Black Friday Rabatt gibt.

Aber dank einem Rabatt könnt ihr euch einen anderen Adventskalender mit Pokémon-Thema schnappen: den Pokémon Battle Figure Adventskalender. Enthalten sind 16 Minifiguren und 8 Accessoires. Bei den Figuren ist von Mauzi bis Pikachu (sogar mit niedlicher Wintermütze) alles dabei, was Pokémon-Fans glücklich macht.

Hier seht ihr alle Figuren des Pokémon-Adventskalenders.

Am Black Friday bekommt ihr den Kalender mit 21% Rabatt. Damit ist er gerade mal nur noch halb so teuer, wie der Pokémon Sammelkarten Adventskalender.

Ein Hit für jede Familie: EXIT-Adventskalender

Die EXIT-Reihe sollte den meisten ein Begriff sein. Schließlich gibt es die kleinen Schachteln, mit denen ihr euch günstig und bequem einen eigenen Escape-Room nach Hause holen könnt, schon seit Jahren ein riesiger Hit. Und wer jeden Tag ein kleines bisschen Rätselspaß erleben will, der sollte sich einen der vielen zur Auswahl stehenden EXIT-Adventskalender holen.

Hier bekommt ihr jeden Tag ein neues, frisches Rätsel geboten, das es zu lösen gilt. Die Rätsel hängen aber zusammen und erzählen eine fortlaufende Geschichte. Die schlussendliche Auflösung erhaltet ihr aber natürlich nur, wenn ihr alle Rätsel korrekt gelöst habt. Die Beliebtheit der Kalender ist nicht zu übersehen: Auf Amazon wurden sie schon über 10.000 Mal verkauft und manche Edition sind schon gar nicht mehr zu bekommen. Hier findet ihr eine Liste mit allen noch verfügbaren EXIT-Adventskalendern:

Noch mehr Adventskalender, die ihr jetzt günstig bekommen könnt

Natürlich ist das längst nicht alles. Amazon und MediaMarkt scheinen sich kurz vor Anfang des Dezembers regelrecht mit Angeboten zu Adventskalendern übertrumpfen zu wollen. Egal ob Funko-Figuren, Kalender zu Videospielen oder LEGO: Hier werdet ihr fündig.

Adventskalender im Angebot bei Amazon

Adventskalender im Angebot bei MediaMarkt