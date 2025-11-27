  • Anzeige

ALLE Switch-Spiele ab jetzt im Angebot: MediaMarkt startet Black-Friday-Aktion mit 500 Deals für Switch & Switch 2!

Bei MediaMarkt könnt ihr ab jetzt alle vorrätigen Spiele für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 günstiger bekommen. Insgesamt gibt es dadurch rund 500 Sonderangebote!

27.11.2025 | 15:44 Uhr


Bei MediaMarkt bekommt ihr jetzt Black-Friday-Rabatt auf alle Switch-Spiele, wenn ihr euch kostenlos bei myMediaMarkt anmeldet.

MediaMarkt hat eine neue Black-Friday-Aktion gestartet, durch die ihr jetzt alle Spiele für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 günstiger abstauben. Dafür müsst ihr euch nur kostenlos bei myMediaMarkt anmelden, dann bekommt ihr auf sämtliche Switch-Spiele, die der Händler aktuell auf Vorrat hat (aktuell rund 500), 20 Prozent Extra-Rabatt – auch auf diejenigen, die durch den Black-Friday-Sale ohnehin schon stark reduziert sind. Hier findet ihr die Nintendo-Aktion:

Ausgeschlossen sind nur Vorbestellungen und ausverkaufte bzw. nicht sofort verfügbare Spiele. Die Aktion läuft prinzipiell noch bis 9 Uhr am Montagmorgen. Ihr solltet jedoch damit rechnen, dass vor allem die großen Exklusivhits schon viel früher vergriffen sein könnten, und deshalb besser nicht zu lange warten.

500 Switch-Spiele im MediaMarkt-Angebote: 10 Highlights der Black-Friday-Aktion!

Video starten 13:16 Donkey Kong Bananza - Test-Video zum ersten richtigen Super-Hit für die Switch 2

Die besten Schnäppchen könnt ihr euch natürlich schnappen, wenn ihr euch den Extra-Rabatt für ohnehin schon reduzierte Spiele sichert oder wenn ihr zu den normalerweise sehr preisstabilen First-Party-Spielen von Nintendo greift.

Hier haben wir euch eine kleine Liste mit 10 Titeln zusammengestellt, bei denen sich die Aktion besonders lohnt, wobei wir uns vor allem auf die aktuellen Spiele aus 2025 und die großen, zeitlosen Hits konzentriert haben. Die Rabattangaben beziehen sich auf den UVP, die 20 Prozent Extra-Rabatt sind dabei schon einberechnet:

