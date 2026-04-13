Nur noch 16€ statt 100€: PS5-Rollenspielhit mit 92 Punkten im Test jetzt günstig in der Deluxe Edition sichern!

Dieses wunderschöne Action-Rollenspiel für PS5 gibt's jetzt zu einem echten Schnäppchenpreis - allerdings wohl nur für sehr kurze Zeit.

Gerade könnt ihr euch ein großes Action-Rollenspiel, das uns im Test begeistert und stolze 92 Punkte abgestaubt hat, günstig im Sonderangebot schnappen – und das sogar in der Deluxe Edition, die im PlayStation Store normalerweise 99,99€ kostet (und dort selbst aktuell im Sonderangebot noch bei 39,99€ liegt). Bei Amazon hingegen bezahlt ihr momentan nur noch schlappe 15,90€. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Das Angebot ist offiziell zwar noch bis zum 18. April gültig, allerdings ist die Menge der verfügbaren Exemplare so stark begrenzt, dass es vermutlich noch heute ausverkauft sein dürfte. Falls ihr zu spät kommen solltet, könnt ihr euch immerhin damit trösten, dass es bei Amazon gerade noch einige weitere Action-Rollenspiele für PS5 günstiger gibt:

Bildschöne Grafik & schnelle Action: Das ist der günstige PS5-Rollenspielhit!

Optisch hat Dragon Age: The Veilguard auf jeden Fall schon mal einiges zu bieten.

Es geht hier um Dragon Age: The Veilguard, das jüngste große Rollenspiel aus dem Hause Bioware, das zwar sehr umstritten ist, uns jedoch im Test vollkommen überzeugen konnte. Die hervorragende Grafik ist nur einer von vielen Gründen dafür. Selten haben wir eine so schöne klassische Fantasy-Welt gesehen. Das gilt für die weiten Landschaften ebenso wie für die geheimnisvollen Ruinen und die prachtvollen oder manchmal auch düster und bedrohlich wirkenden Bauwerke in den Städten.

Die Spielwelt ist übrigens finsterer, als es die recht bunten Trailer und Screenshots, die vor dem Release zu sehen waren, vermuten ließen. Beispielsweise gibt es ein Geisterdorf, in dem unbeschreibliche Verbrechen geschehen sind. Solche Orte sind allerdings seltener geworden und man muss sie manchmal abseits des Hauptpfads suchen. Ein richtiges Open-World-Spiel ist Dragon Age: The Veilguard übrigens nicht, aber es bietet immer noch genügend Freiheit, Geheimnisse selbst zu entdecken.

19:31 Was kann das neue Bioware? Dragon Age: The Veilguard im Test

Autoplay

Zu unserer hohen Wertung hat aber nicht nur die Welt, sondern auch und vor allem das Gameplay beigetragen. Das alte Taktik-System, das noch nie ein Highlight der Reihe war und in Dragon Age: Inquisition auch bereits recht zurückgestutzt war, wurde nämlich zugunsten von Echtzeit-Actionkämpfen abgeschafft, die trotz Zaubern und Fernkampfwaffen vor allem auf wuchtige Nahkampfattacken setzen. Dragon Age: The Veilguard spielt sich dadurch deutlich flotter.

Ganz verschwunden ist der taktische Anspruch übrigens nicht, nur liegt er jetzt eher in der Optimierung unserer Heldengruppe als im direkten Kampfgeschehen. Was hingegen weitgehend fehlt, sind die harten moralischen Entscheidungen früherer Teile. Wirklich düster und schonungslos wird die Story nämlich erst gegen Ende. Dass The Veilguard nicht allen Dragon-Age-Fans gefällt, ist daher verständlich, aber wenn ihr Lust auf ein packendes und wunderschönes Action-Rollenspiel habt, solltet ihr ihm dennoch eine Chance geben.