Das beste Spiel seit GTA 5: 97 Punkte im Test – Action-Meisterwerk jetzt für PS5 günstig sichern!

97 Punkte im Test: Seit dem Release von GTA 5 konnte nur noch ein weiteres Spiel diese Wertung erreichen.

Jetzt könnt ihr euch das Spiel, das bei uns im GamePro-Test mit 97 Punkten die höchste Bewertung seit GTA 5 bekommen hat, günstig in der PS5-Version schnappen. Das Action-Meisterwerk, das nicht zuletzt durch die Atmosphäre seiner postapokalyptischen Spielwelt fesselt, bekommt ihr gerade hier bei Amazon im Top-Angebot:

Falls der Deal dort schon ausverkauft sein sollte, wenn ihr diesen Artikel lest, könnt ihr ihn übrigens auch noch bei MediaMarkt bekommen. Bei Amazon gibt es daneben gerade auch noch einige weitere große PS5-Hits im Angebot. Hier ein paar Beispiele:

Die beste aller Postapokalypsen: Das ist das Action-Meisterwerk für PS5!

So packend wie in The Last of Us Part II haben wir eine Postapokalypse selten erlebt, wenn nicht gar noch nie.

Wir sprechen von The Last of Us Part 2, das ihr jetzt im PS5-Remaster günstiger bekommt. Dieses bietet hübschere Grafik mit 4K-Auflösung, detaillierteren Texturen und neuen Licht- und Schatteneffekten. Außerdem werden die neuen DualSense-Features (also haptisches Feedback und adaptive Trigger) unterstützt und es gibt noch einige zusätzliche Inhalte obendrauf, darunter ein neuer Survival-Modus mit Roguelike-Elementen und verschiedene neue Waffen- und Charakter-Skins.

Allzu viel hat sich im Vergleich zur PS4-Fassung trotzdem nicht geändert. Das ist jedoch auch gut so, denn schließlich war diese bereits ein absolutes Meisterwerk. Das liegt zum Teil an der Spielwelt, die uns die vielleicht hübscheste und glaubwürdigste Postapokalypse liefert, die wir je in einem Videospiel sehen durften. Da wir diesmal öfter große, offene Gebiete bekommen als in Teil 1, haben wir zudem mehr Freiraum, die Geheimnisse dieser Welt selbst zu erkunden.

1:43 The Last of Us Part 2 - Das Remaster im Launch-Trailer

Autoplay

Eine weitere Stärke ist die schonungslose, packende Geschichte, die denjenigen, die die Hauptfiguren des Vorgängers ins Herz geschlossen haben, einiges zumutet. Beim Gameplay hingegen wagt The Last of Us Part 2 keine großen Experimente: Im Wesentlichen bekommt ihr die bekannte, aber noch immer gut funktionierende Mischung aus Third-Person-Shooter, Schleichen, Survival-Elementen und Erkundung, wobei Letztere durch die größeren Gebiete nun mehr Raum einnimmt.

Insgesamt handelt es sich bei The Last of Us Part 2 um eines der besten Singleplayer-Actionspiele aller Zeiten. Falls es bislang tatsächlich an euch vorbeigegangen sein sollte, dann solltet ihr es jetzt im PS5-Remaster auf jeden Fall noch nachholen. Besitzt ihr es bereits in der PS4-Version, braucht ihr es für PS5 jedoch nicht noch einmal neu zu kaufen, zumal ihr euch in diesem Fall auch das digitale Upgrade holen könnt, durch das ihr günstiger wegkommt.