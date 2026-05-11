Sammler findet in Lagerhaus 16 originalverpackte NVIDIA Edition Cooler Master CM 690-Gehäuse von 2008: "Mein innerer Teenage-Gamer schreit"

NVIDIA Edition Cooler Master CM 690 (Bild: reddit.com/user/Far_Strain_3690/)

Die Leute finden die wildesten Dinge: Wie zum Beispiel 16 noch komplett neue, nie ausgepackte PC-Gehäuse aus dem Jahr 2018. Da es sich dabei auch noch um eine Nvidia-Special Edition handelt, lecken sich Sammler*innen danach regelrecht die Finger. Hübsch anzuschauen sind sie auch noch.

PC-Enthusiast entdeckt 16 richtig coole Gehäuse, die richtig begehrt sind

Das Cooler Master CM 690-Gehäuse war an sich schon ein solides Teil und im Jahr 2008 beziehungsweise 2009 durchaus gefragt. Durch die besonderen Anschlüsse und Möglichkeiten für Belüftung kamen PC-Enthusiast*innen schon damals voll auf ihre Kosten.

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Es gab aber auch noch eine Special-Edition, die mit grünlichen Akzenten ausgestattet war. In einer Zeit, in der eigentlich noch niemand die klassischen Sichtfenster seitlich am PC hatte, war diese Nvidia-Edition in jeglicher Hinsicht ein Hingucker. Sie hatte nämlich ein grünes Seitenfenster.

Das sieht nicht nur schick aus, sondern war unter Nvidia-Fans wohl auch recht beliebt. Beziehungsweise ist es immer noch. Der Fund des Reddit-Users Far_Strain_3690 hat jedenfalls für ziemlich viel Aufregung gesorgt.

"Ich habe diese 16 Schönheiten in einem Lagerhaus gefunden, unberührt für 18 Jahre. Dieses Nvidia-Grün und das Original-Fabrik-Tape zu sehen, katapultiert mich direkt zurück in die Zeit von Crysis-Benchmarks und 8800 GT-SLI-Builds. Es ist schon selten, eines davon in diesem Zustand zu finden, erst recht eine ganze 'grüne Armee'."

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Nachdem ein Post zuerst wohl wieder offline genommen worden war, hat der Reddit-User nun ein Bild zur Bestätigung hinzugefügt, dass er diese Gehäuse tatsächlich entdeckt hat. Es handelt sich also wirklich um einen aktuellen Fund, der gestern per Bild mit Datumszettel verifiziert worden ist.

Ein Gehäuse habe der glückliche Finder direkt ausgepackt. Das will er für sich behalten, um sich seinen Traum zu verwirklichen, den er seit dem Jahr 2008 hege. Endlich könne er ein waschechtes Sleeper-Rig basteln (also ein System, das von außen alt aussieht, aber innen aktuelle Technik beherbergt):

"Zeit, herauszufinden, ob dieses Ding endlich Crysis auf Ultra abspielen kann. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld!"

Die restlichen Gehäuse scheinen auch schon recht gut wegzugehen beziehungsweise weggegangen zu sein. Aktuell können nur noch 2 auf der eBay-Verkaufsseite gekauft werden und sie sollen im Moment 349 Euro kosten. Dazu gesellen sich allerdings auch noch knapp 40 Euro Versandkosten, das Ganze ist also kein Pappenstiel.

Wie findet ihr das Gehäuse? Werdet ihr bei diesem Anblick schwach oder hattet ihr früher vielleicht sogar selbst so eins?