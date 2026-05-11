Sein Majora’s Mask 3DS wurde 2018 bei einem Einbruch gestohlen - 8 Jahre später entdeckt er zufällig genau dieses Gerät auf Facebook und holt es sich zurück

Dieser besondere 3DS hat eine lange Reise hinter sich. (Bild: SharpTenor auf Reddit)

Wenn etwas verloren geht oder gestohlen wird, muss man es nach einiger Zeit in der Regel aufgeben. Ein Nintendo-Fan hatte aber satte acht Jahre danach Glück im Unglück und konnte seinen besonderen Nintendo 3DS tatsächlich wiederbekommen.

Der Zelda-3DS kehrt nach achtjähriger Odyssee zurück

Die ziemlich abgedrehte Geschichte dazu hat der Reddit-User "SharpTenor" vor einiger Zeit auf Reddit geteilt. Es handelt sich dabei um eine Special Edition des Nintendo 3DS, die ein besonderes Artwork von The Legend of Zelda: Majora's Mask zeigt.

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Er schreibt, dass an dem Gerät viele Erinnerungen hängen, da er den Handheld gekauft hat, kurz bevor sein Sohn geboren wurde, und er viele Nächte damit verbracht hat, auf den Nachwuchs aufzupassen und nebenbei ein bisschen auf dem 3DS zu spielen.

2018 sei dann ein Mann in das Haus der Familie eingebrochen und habe mehrere Dinge geklaut, darunter auch den besagten Zelda-3DS. Das Erlebnis beschreibt er als sehr traumatisch für die ganze Familie. Der Einbrecher wurde später zwar gefasst, die gestohlenen Gegenstände waren allerdings schon weg.

Da er ein Sammler ist, macht er immer ausführliche Bilder von so ziemlich allem, was er kauft. So konnten unter anderem Bilder von der Seriennummer des Geräts im Polizeibericht hinterlegt werden. Er selbst habe danach viel Zeit auf Online-Marktplätzen verbracht, um das Gerät wiederzufinden, hatte dabei aber kein Glück.

Dieses sollte sich erst einige Jahre später einstellen. Auf Facebook Marketplace sei er kürzlich über genau so einen 3DS gestolpert. Bei den Bildern war offenbar auch die Seriennummer zu sehen und es handelte sich tatsächlich um das Gerät, das man ihm acht Jahre zuvor gestohlen hatte.

Er erklärte dem Verkäufer die Situation und sie trafen sich bei der Polizei, wo die Nummern geprüft wurden und er seinen 3DS wieder rechtmäßig in Besitz nehmen konnte. Den ganzen Post findet ihr hier:

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Der Post hat mehr als 15.600 Likes und über 400 Kommentare gesammelt. In den meisten davon drücken die User ihre Glückwünsche und ihr Mitgefühl aus. Es ist einfach toll, dass er nach all der Zeit seinen 3DS wiederbekommen hat und dadurch die Erinnerung an das unschöne Ereignis vielleicht auch ein bisschen heilen konnte.

Es gibt auch Nachfragen nach dem Verkäufer, der sich ja sehr korrekt und hilfsbereit verhalten hat. Der User ist für dessen Unglück natürlich nicht verantwortlich, er sollte aber gute Karten haben, Schadensersatz von dem zu fordern, bei dem er den 3DS wiederum gekauft hatte.

Habt ihr auch schon Gegenstände zurückbekommen, die euch geklaut wurden?