1,8 Milliarden Schaden: Diablo 4-Spieler baut übermächtigen Druiden, der alles weghaut

Wie übermächtig ein Druiden-Build werden kann, zeigt das Video eines YouTubers.

Der Druide gehört zu den Klassen in Diablo 4, über die am meisten diskutiert wird. In der Beta galt er noch als extrem schwach und deswegen unbalanciert, im fertigen Spiel besserte sich dieser Eindruck, auch wenn viele die ersten Level mit der Klasse als extrem zäh empfinden.

Es lohnt sich aber offenbar, dranzubleiben, denn der Druide kann mit einem passenden Build extrem mächtig werden. Wie mächtig, demonstriert YouTuber Moxsy. Der hat seinen Druiden nämlich derart aufgebrezelt, dass der mit einem einzigen Schlag 1,8 Milliarden (!) Schaden austeilt. Das haut selbst die stärksten Gegner in Sekunden um und wirkt fast schon ein bisschen ZU mächtig.

Detaillierter Guide lässt euch die Über-Druiden nachbauen

In einem Video erklärt Moxsy ausführlich, wie ihr den übermächtigen Druiden nachbauen könnt. Es dürfte sich von selbst verstehen, dass ihr dafür im Endgame angekommen sein müsst. Zu den benötigten Skills und Verbesserungen gehören dann unter anderem:

Zerfetzen (Stufe 5) mit "Verbessertes Zerfetzen" & "Urtümliches Zerfetzen"

Blutgeheul (Stufe 2) mit "Verbessertes Blutgeheul" & "Bewahrendes Blutgeheul"

Nervengift (Stufe 1) mit "Vergiften" (Stufe 3) & "Toxische Klauen" (Stufe 3)

Das komplette Video mit einem detaillierten Guide findet ihr hier:

Eventuell müsst ihr schnell sein: Es bleibt nämlich abzuwarten, ob Blizzard diesen Druiden-Build mit einem der nächsten Patches abschwächt. Im letzten Patch 1.0.4 wurde unter anderem die Chance auf einzigartige Gegenstände erhöht und 3 Bosse generft.

Der Launch von Season 1 in Diablo 4 ist nun nicht mehr weit entfernt. Am 20. Juli startet Season of the Malignant zeitgleich auf allen Systemen, also PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Der zugehörige Battle Pass gibt euch drei Optionen – einen kostenlosen, sowie zwei kostenpflichtige Pfade. Alles Weitere zu den Änderungen und Anpassungen findet ihr in unserem separaten Season 1-Artikel.