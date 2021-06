19 neue PS5-Exclusives angekündigt und sie sehen alle sehr charmant aus

Die PS5 bekommt noch dieses Jahr einen ganzen Schwung an neuen Exklusivtiteln. Sony zeigt im Rahmen der PlayStation Talents stolze 23 Spiele. Wenige davon wurden bereits für die PS4 veröffentlicht und erhalten demnächst einen PS5-Release, der Großteil erscheint allerdings exklusiv für Sonys Current Gen-Konsole.

11 Exclusives sollen sogar schon bald veröffentlicht werden, auf acht müssen wir noch etwas länger warten. Gemeinsam haben die Spiele, dass sie allesamt sehr charmant und liebenswert wirken.

PlayStation Talents: Sony zeigt neue Trailer zu vielen PS4/PS5-Titeln 2021

Wenn ihr eine PS5 habt und auf Spiele-Nachschub hofft, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Insgesamt 23 Spiele hat Sony im Rahmen der PlayStation Talents- Initiative gezeigt. PlayStation Talents präsentiert und unterstützt kleinere Titel aus Spanien und stellt sie ins Rampenlicht.

Das sind die PS4/PS5-Spiele:

Aeterna Noctis : Release am 15. Dezember

: Release am 15. Dezember A Tale of Paper : PS5-Fassung und DLC in Kürze

: PS5-Fassung und DLC in Kürze Clid the Snail : Release für 2021 geplant

: Release für 2021 geplant Inner Ashes : Release für 2021 geplant

: Release für 2021 geplant Do not open : Noch ohne Launch-Termin

: Noch ohne Launch-Termin Operation Highjump : Release für 2021 geplant

: Release für 2021 geplant The Library of Babel : Release Sommer 2021

: Release Sommer 2021 Itadaki Smash : Jetzt erhältlich

: Jetzt erhältlich The Many Pieces of Mr. Coo : Release für 2021 geplant

: Release für 2021 geplant KEO : Noch ohne Launch-Termin

: Noch ohne Launch-Termin The Crown of Wu : Release Sommer 2021

: Release Sommer 2021 Twogether: Project Indigos : Release für 2021 geplant

: Release für 2021 geplant Wukong : Release für 2021 geplant

: Release für 2021 geplant Alba : Jetzt auf PS4 und PS5 erhältlich

: Jetzt auf PS4 und PS5 erhältlich Pocoyo Party : Jetzt auf PS4 und PS5 erhältlich

: Jetzt auf PS4 und PS5 erhältlich Antro

Aurora's Journey and the Pitiful Lackey

Luto

Neon Hat

One Last Breath

Rivalia: Dungeon Riders

System of Souls

Welcome to Empyreum

Viele kommen noch 2021: Laut Sonys Pressemitteilung erscheinen bis zu 11 dieser Titel noch in diesem Jahr. 8 sollen später folgen. Falls ihr jetzt mitgerechnet habt und euch wundert, liegt ihr richtig. Die restlichen Spiele sind bereits erschienen, wie es zum Beispiel bei A Tale of Paper oder Alba der Fall ist. A Tale of Paper erhält allerdings einen neuen DLC und einen PS5-Port und Alba gab es lange nur auf dem PC.

Was sind das für Spiele? Wir stellen 3 Highlights näher vor

Aeterna Noctis

Aeterna Noctis sieht besonders vielversprechend aus und könnte ein richtiger Geheimtipp werden. Das 2D-Metroidvania erinnert an die besten Titel des Genres und dürfte dementsprechend perfekt für alle sein, die sehnsüchtig auf Hollow Knight: Silksong oder das nächste Bloodstained warten.

Auch inhaltlich wird in eine ähnliche Kerbe wie bei Castlevania und Co geschlagen: Ihr seid der König der Finsternis und müsst euer Land zurück erobern. Dafür geht es durch 16 verschiedene miteinander verbundene Gegenden und garniert wird das Ganze mit "modernen Gameplay-Mechaniken und Environmental Storytelling".

Clid the Snail

Clid the Snail wirft euch in einen Krieg der besonderen Art und Weise. Ihr schlüpft in die Rolle der titelgebenden Schnecke Clid und zieht in den Kampf. Das Ganze wird zu einem wilden Twin Stick-Shooter, der Erinnerungen an Titel wie Housemarques Nex Machina, Diablo 3 oder das kommende The Ascent weckt.

Das Spiel stammt vom Weird Beluga Studio, die bereits letztes Jahr die PlayStation Talents Awards gewonnen haben und den Titel Best Game of the Year einheimsen konnten. Falls euch das alles noch nicht reicht: Ihr spielt nicht nur eine Schnecke, sondern werdet auch noch von einem Glühwürmchen begleitet.

Alba

Alba ist genau das richtige für euch, wenn ihr einfach mal abschalten wollt, euch Naturschutz am Herzen liegt oder ihr ein Spiel sucht, das ihr auch problemlos mit Kindern spielen könnt. Noch dazu kommt Alba von dem Team, das Monument Valley und Assemble with Care gemacht hat.

In Alba spielt ihr ein kleines Mädchen, das eigentlich nur einen Sommer auf der Mittelmeerinsel verbringen will, auf der ihre Großeltern leben. Letzten Endes schickt sie sich aber sogar an, die Tierwelt der Insel zu retten. Mehr Charme, Persönlichkeit, Herz und Authentizität werdet ihr wohl so schnell nicht finden.

Von den PlayStation Talents haben wir in letzter Zeit immer wieder coole PlayStation-Titel beschert bekommen. Neben den hier genannten wie A Tale of Paper zählt zum Beispiel auch das PS4- und PS5-exklusive Windfolk dazu. Das wurde Anfang des Jahres überraschend veröffentlicht und kann sich wirklich sehen lassen.

Welches der Spiele interessiert euch am meisten? Worauf freut ihr euch?