Nur 2,99 Euro im PS Store: Diesen Puzzle-Platformer mit 85 auf Metacritic gibt es gerade zum Top-Preis

Sieht abgefahren aus und spielt sich auch so: Waht Lies in the Multiverse.

Aktuell könnt ihr euch im PlayStation Store mal wieder vergleichsweise kostengünstig mit neuen Spielen eindecken. Denn im gerade laufenden Sale gibt es jede Menge Angebote für Spiele und Erweiterungen. Wie immer ist das auch eine tolle Gelegenheit, Spiele nachzuholen – zum Beispiel die, die bei euch – und auch bei uns – bislang unter dem Radar geflogen sind. So wie dieser Titel:

Spiel: What Lies in the Multiverse

What Lies in the Multiverse Angebotsreis : 2,99 Euro

: 2,99 Euro Regulärer Preis: 14,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 80 Prozent)

14,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 80 Prozent) Bis wann gilt das Angebot? Bis zum 22. Mai 2024

What Lies in the Multiverse: Ungewöhnliches Jump&Run mit tollen Charakteren

2:10 What Lies in the Multiverse: Launch-Trailer zum ungewöhnlichen Jump&Run

Genre : Jump&Run

: Jump&Run Erstveröffentlichung: 2022

2022 Systeme: PS5, PS4, Xbox One, Switch, PC

PS5, PS4, Xbox One, Switch, PC Metacritic-Wertung: 85 (Xbox One-Version)

What Lies in the Multiverse ist sicherlich einer der ungewöhnlichsten Platformer der letzten Jahre. Ihr schlüpft in die Rolle eines Jungen, der zusammen mit einem Magier zwischen den Welten hin- und herhüpft. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn tatsächlich könnt ihr in den Levels per Knopfdruck zwischen den Welten umschalten.

Da werden dann beispielsweise Wasserfälle in Sekundenbruchteilen zu Eis, Abgründe schließen sich und sogar die Schwerkraft kann betroffen sein. Das ist dann aber nicht nur schicke Spielerei, sondern wird auch für die zahlreichen Rätsel und Aufgaben eingesetzt, die teilweise ziemlich knifflig zu lösen sind.

Neben diesem Gameplay-Kniff zieht What Lies in the Multiverse seine Faszination auch aus der Story, in der ihr auf zahlreiche witzige Charaktere trefft, welche dann in anderen Dimensionen plötzlich zu etwas völlig anderem werden. Grafisch setzt der Titel auf einen Pixel-Look, der uns etwas an das tolle Celeste erinnert hat.

Die Tests zum Spiel zeigen sich größtenteils ziemlich angetan. Im Review von The Xbox Hub heißt es:

"What Lies in the Multiverse hat ein solches Gespür für Charaktere und visuelle Komik, dass du Gefahr läufst, dich vor lauter Grinsen nicht mehr auf die Rätsel konzentrieren zu können."

Der Titel ist auch für andere Plattformen erhältlich, etwa für die Nintendo Switch und die Xbox One. Dort gibt es What Lies in the Multiverse derzeit aber nicht zu diesem guten Kurs. Insbesondere Jump&Run-Fans sollten also unbedingt mal einen Blick riskieren.