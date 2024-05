Nur 2,99 Euro im PS Store: Ultra-düsteres Soulslike jetzt im unschlagbaren Angebot - Ihr habt aber nur noch wenige Stunden Zeit

Jetzt im Angebot: Mortal Shell.

Soulslikes, also Titel, die nach dem Spielprinzip von Dark Souls und Co. funktionieren, gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Für einige unter euch mag des deshalb schwierig sein, da den Überblick zu behalten. Falls ihr Genre-Fans seid oder euch darin vielleicht mal ausprobieren wollt, dann haben wir ein besonders attraktives Angebot für euch herausgepickt: Mortal Shell gibt's gerade nicht nur super-günstig im PS Store, hierbei handelt es sich außerdem um ein wirklich gutes Soulslike!

Um dieses Angebot geht es genau:

Spiel: Mortal Shell

Plattform: PS4, dank Abwärtsk. auch auf PS5 spielbar)

PS4, dank Abwärtsk. auch auf PS5 spielbar) Preis im Sale: 2,99 Euro

2,99 Euro Regulärer Preis: 29,99 Euro

29,99 Euro Angebot gültig bis: 09. Mai 2024 um 0:59 Uhr

Hinweis: Mortal Shell ist aktuell außerdem Teil der Bibliothek von PS Plus Extra.

In unserer GamePro-Liste findet ihr übrigens weitere Soulslikes, die ihr euch unbedingt anschauen solltet:

Das steckt hinter Mortal Shell

1:04 Das düstere Mortal Shell drückt im Gameplay-Trailer alle Dark-Souls-Knöpfe

Score auf Metacritic: 76 (basierend auf 46 Kritiken)

Darum geht es: Mortal Shell orientiert sich hinsichtlich Atmosphäre und Gameplay an FromSoftwares Action-RPG-Hit Dark Souls. Jedoch verschlägt es uns hier nicht in eine Fantasy-Welt, sondern in eine düstere Zukunft, in der wir uns als leerer Körper mit wandelnden Leichen herumschlagen.

Kernelement des Gameplays sind die titelgebenden Shells (Hüllen). Diese streifen wir uns über, um uns bestimmte Werteboni wie beispielsweise zusätzliche Ausdauer zu verschaffen und setzen diese taktisch ein, um uns durch die Welt zu schlagen.

Darum ist es so gut: Kollege und Souls-Experte Chris Werian ist riesiger Fan von Mortal Shell und fasst seine Begeisterung für das Action-RPG des Entwicklerstudios Cold Symmetry folgendermaßen zusammen:

Statt Attacken auf herkömmliche Art abzublocken, kann sich die Spielfigur auf Knopfdruck versteinern und auch wieder 'verflüssigen'. Der Wechsel zwischen den beiden Zuständen sorgt für eine ganz eigene Dynamik, Angriffe abzuwehren gehört sozusagen zur eigenen Offensive. Außerdem hat es mir die beklemmende Atmosphäre angetan – der Soundtrack könnte kaum düsterer und bedrohlicher sein, das Design der Spielwelt und Gegner wirkt wie aus einem Albtraum.

Kritik ernten jedoch die anspruchslosen Bosse, die sich laut Chris schnell austricksen lassen. Wenn ihr aber auf knackige Endfights keinen großen Wert legt, dann bekommt ihr mit Mortal Shell ein düsteres Atmosphäre-Monster, das die Soulslike-Formel mit seiner cleveren Shell-/Hüllen-Mechanik gehörig auffrischt.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Werdet ihr euch Mortal Shell schnappen? Welche Soulslikes könnt ihr außerdem empfehlen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wir sind sehr auf eure Antworten gespannt!