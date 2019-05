Sony hat den Starttermin für die zweite Ausgabe von State of Play verkündet und abermals versprechen die Playstation-Macher Neuankündigungen und Updates zu kommenden Spielen. Aber der Reihe nach.

Wann findet die neue State of Play statt?

Termin: Freitag, 10. Mai

Freitag, 10. Mai Uhrzeit: 0 Uhr (deutsche Zeit)

Diesmal erwartet uns allerdings nur eine kleine Show: Lediglich 10 Minuten soll das Event dauern.

Welche Spiele sollen gezeigt werden?

Nichstdestotrotz teast Sony einige Dinge an, die im Rahmen der State of Play gezeigt werden sollen:

Ein umfangreicher Blick auf das kommende Remake zu MediEvil

Ein erster Blick auf ein komplett neues Spiel

Updates und Ankündigungen zu kommenden PS4-Spielen.

Updates zur Next Gen-Konsole von Sony soll es ausdrücklich nicht geben.

Klingt so, als ob uns auch diesmal kein Update zu The Last of Us: Part 2 erwartet - dafür würde sich Sony sicher mehr Zeit nehmen als nur zehn Minuten. Aber wer weiß, lassen wir uns überraschen. Die Bekanntgabe eines Release-Termins dauert eigentlich auch gar nicht sooo lange, oder? ;)

Wo kann ich die State of Play gucken?

Ihr könnt die State of Play-Ausgabe via Youtube, Twitch sowie über Twitter und Facebook verfolgen.

Quelle: PS Blog

Was meint ihr, zeigt Sony neben MediEvil diesmal?