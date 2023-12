Nicht mal 20 Cent pro Spiel: Über 100 Klassiker für Nintendo Switch im Amazon-Angebot sichern

Mit der Atari 50 Anniversary Collection könnt ihr euch ein Stück Spielegeschichte auf die Nintendo Switch holen.

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt die Spielesammlung Atari 50: The Anniversary Collection, die über 100 Spieleklassiker enthält, günstig für Nintendo Switch sichern. Bei einem Preis von 19,99€ (UVP: 39,99€) bezahlt ihr nicht mal mehr 20 Cent pro Spiel. So günstig gibt es das Bundle laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst. Hier findet ihr es:

Der Deal ist übrigens Teil eines kleinen Sales, in dem ihr auch Indie-Hits wie Enter the Gungeon, Into the Breach oder Celeste günstig für Nintendo Switch bekommen könnt. Ein paar Spiele für PS5 und PS4 sind ebenfalls reduziert. Hier geht's zur Übersicht:

Amazon mach keine Angaben dazu, wie lange die Angebote noch laufen werden. Sie können also jederzeit wieder enden.

Was bietet die Atari 50 Anniversary Celebration?

Die Sammlung bietet Spiele von verschiedenen Atari-Konsolen, natürlich sind auch viele Titel vom legendären Atari 2600 dabei.

Die Atari 50 Anniversary Collection enthält über 100 Spieleklassiker, die größtenteils ursprünglich auf verschiedenen Atari-Konsolen erschienen sind, vom Atari 800 bis zum Atari Lynx. Auch ein paar Titel, die von Arcade-Maschinen stammen, sind mit dabei. Manche wurden erst durch die Collection wieder auf modernen Systemen spielbar gemacht.

Selbst ein paar neu entwickelte Spiele mit Nostalgie-Feeling gibt es, darunter eine Fortsetzung der Swordquest-Reihe und ein 3D-Remake des Klassikers Haunted House. Hier ein paar Highlights und Geheimtipps aus den enthaltenen Games, die auszuprobieren sich definitiv lohnt, sei es aus historischem Interesse oder weil sie auch heute noch Spaß machen:

Asteroids

Breakout

Centipede

Missile Command

Tempest

Pong

Crystal Castles

Ninja Golf

Scrapyard Dog

Evolution Dino Dudes

Die Atari 50 Anniversary Collection liefert euch aber nicht nur die Spiele selbst, sondern auch zahlreiche Hintergrundinfos zu ihrer Entstehungsgeschichte bis hin zu Interviews mit den Designern. Alle, die sich für die Geschichte der Videospiele interessieren, bekommen hier also das ideale Paket.

