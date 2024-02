Letzte Chance: Über 2000 Spiele für Nintendo Switch im Angebot - nur noch bis Sonntag!

Bis Sonntag gibt's im Nintendo eShop 2000 Spiele günstiger, darunter große First-Party-Titel.

Schon am 25. Februar endet der große Play On Sale im Nintendo eShop, durch den ihr momentan noch über 2000 Spiele für Nintendo Switch günstiger bekommen könnt. Schon zum Start letzte Woche hatten wir euch zehn Highlights herausgesucht. Damit ihr nicht das Beste verpasst, legen wir zum Abschluss nochmal mit zehn weiteren interessanten Deals nach. Wer lieber selbst die Angebote durchstöbern will, findet hier die komplette Übersicht:

Super Mario Party

1:51 Super Mario Party - Trailer stellt Minispielsammlung für Nintendo Switch vor

Super Mario Party bringt die berühmte Partyspiel-Reihe auf Nintendo Switch, und zwar mit 80 neuen und abwechslungsreichen Minispielen, die vom Anbraten von Tofuwürfeln übers Balancieren auf rollenden Fässern bis hin zu hitzigen Kuchenschlachten reichen. Dabei kommt häufig die Bewegungssteuerung der Joy-Con Controller zum Einsatz, in manchen Minigames braucht ihr aber auch Köpfchen oder ein gutes Gedächtnis.

Am bekannten Spielprinzip hat sich nichts geändert: Ihr zieht eure Spielfigur wie in einem Brettspiel über Felder und löst je nachdem, wo euch die Würfel landen lassen, verschiedenen Events aus. Bis zu vier Spieler*innen können gegeneinander antreten oder gemeinsam im neuen Koop-Modus spielen. In diesem fahrt ihr zusammen in einem Schlauchboot einen Fluss hinab und müsst Herausforderungen meistern, um euch mehr Zeit zu verschaffen.

Kirby und das vergessene Land

9:13 Kirby und das vergessene Land - Test-Video zum ersten echten 3D-Kirby

Kirby und das vergessene Land ist das erste Jump&Run, in dem ihr den pinkfarbenen Nimmersatt durch eine richtige 3D-Spielwelt steuert. Zentrum dieser Welt ist eine Stadt, von der aus ihr in die abwechslungsreichen Regionen des Spiels reisen oder euch mit verschiedenen Minispielen und Nebenaktivitäten wie Angeln oder Aushilfsjobs im Café die Zeit vertreiben könnt. Es gibt sogar eine Arena, die euch die Möglichkeit bietet, noch einmal gegen schon besiegte Bosse anzutreten.

Der Kern des Gameplays erinnert trotz der neuen Perspektive stark an frühere Spiele der Reihe: Nach wie vor kann Kirby Gegner einsaugen und so ihre Kräfte übernehmen, wodurch er beispielsweise Feuer spuckt oder gefährliche Stacheln bekommt. Neu ist allerdings, dass Kirby nun sogar viele leblose Objekte schlucken und sich so beispielsweise in ein Auto oder einen mit Getränkedosen schießenden Automaten verwandeln kann.

Windjammers

Der Klassiker Windjammers mischt Sport mit spektakulärer Action im Fighting-Game-Stil.

Der ursprünglich für Neo Geo erschienene Klassiker Windjammers ist in einer technisch verbesserten Neuauflage für Nintendo Switch erschienen. Es handelt sich dabei um eine kreative Mischung aus Sportspiel und Fighting Game: Auf einem Spielfeld, das einem Tennisplatz ähnelt, stehen sich zwei Konkurrenten gegenüber und versuchen, einen Frisbee so über das Netz in der Mitte zu werfen, dass der Gegner ihn nicht fangen kann.

Das im Kern simple Spielprinzip gewinnt dadurch an Komplexität, dass euch verschiedene Charaktere mit jeweils unterschiedlichen Stärken, Schwächen und Spezialfähigkeiten zur Verfügung stehen. Letztere zu meistern und perfekt einzusetzen erfordert ein gewisses Maß an Übung, was für eine hohe Langzeitmotivation sorgt. Die Switch-Version bietet neben dem Solo-Modus und lokalen Duellen auch Online-Multiplayer.

Persona 5 Royal

1:56 Persona 5 Royal - Die Phantom-Thieves schlagen jetzt auch auf der Switch zu

Schon in seiner ursprünglichen Version war Persona 5 eines der besten JRPGs überhaupt. In der Royal-Version, die nicht nur technische Verbesserungen, sondern auch neue Gegner, Waffen, Level und sogar Party-Mitglieder liefert, ist das Rollenspiel im Anime-Look sogar noch besser. Zudem wurden die Texte vollständig ins Deutsche übersetzt, weshalb nun auch alle, die weder Englisch noch Japanisch gut beherrschen, in die komplexe Handlung eintauchen können.

Nach wie vor spielt ihr einen Schüler, der gerade nach Tokio gezogen ist und dort seine Fähigkeit entdeckt, ins Unterbewusstsein anderer Menschen einzudringen. Während ihr tagsüber euren Schulalltag meistern müsst, erlebt ihr nachts in den oft skurrilen Gedankenwelten dieser Menschen spannende und gefährliche Abenteuer. Das Kampfsystem läuft traditionell rundenbasiert ab, ist aber deutlich temporeicher als bei vielen anderen JRPGs.

Solar Ash

8:03 Solar Ash - Test: Dieses Tempo lässt euch nicht mehr los

Das Action-Adventure Solar Ash beeindruckt auf den ersten Blick vor allem durch sein kreatives Artdesign: Ihr spielt eine sogenannte Voidrunnerin namens Rei und werdet durch ein schwarzes Loch in surreale Welten geschickt, die imposante Bauwerke sowie wunderschöne, in hellen Neonfarben leuchtende Landschaften bieten. Eure Aufgabe ist es, eine mysteriöse Maschine namens „Sternensaat“ zu finden, durch die euer Heimatplanet gerettet werden soll.

Das größte Highlight von Solar Ash ist jedoch das Bewegungssystem: Rei gleitet nämlich wie auf Inlineskates in rasender Geschwindigkeit durch die 3D-Welten, macht dabei im Vorbeifahren gefährliche und skurrile Monster platt und umrundet in kürzester Zeit ganze Planeten. Zwischendurch haltet ihr auch mal an, um kleine Rätsel zu lösen oder gegen die gigantischen Bossgegner in der Größe von Wolkenkratzern zu kämpfen.

Fire Emblem: Three Houses

2:10 Fire Emblem: Three Houses - Gameplay-Trailer zeigt das Taktik-RPG in Aktion

Fire Emblem: Three Houses ist ein exklusiv für Nintendo Switch erschienenes Rundentaktikspiel mit RPG-Elementen, das nicht nur durch spannende Kämpfe, sondern auch durch eine fesselnde Geschichte und aufwendige Anime-Zwischensequenzen überzeugt. An einer Militärakademie, die sich in der Mitte zwischen drei mächtigen Reichen befindet, übernehmt ihr als Lehrer die Aufgabe, die Schüler eines der drei Häuser auf ihre künftigen Machtkämpfe vorzubereiten.

Ihr kümmert euch dabei nicht nur um den Unterricht im Klassenzimmer, sondern zieht auch hinaus in die Welt und nehmt mit der Unterstützung von Truppen an Schlachten teil. Neben dem Hauptspiel bekommt ihr gerade übrigens auch den Erweiterungspass günstiger. Dieser enthält neben zusätzlichen Quests, Einheiten und Ausrüstungsgegenständen auch eine Story-Erweiterung, die ein geheimes, viertes Haus der Akademie ins Spiel bringt.

Inscryption

0:52 Inscryption - Der Horror-Deckbuilder kommt auf die Nintendo Switch

Mit Inscryption hat Daniel Mullins (Pony Island, The Hex) einen weiteren kreativen Geniestreich abgeliefert, der eine ungewöhnliche Mischung aus Kartenspiel, Adventure und Horror bietet. Ihr seid in einem kleinen Raum gefangen und werdet von eurem mysteriösen Gegenüber dazu gezwungen, ein Sammelkartenspiel zu spielen, in dem ihr ähnlich wie bei anderen Genrevertretern mit Karten Kreaturen beschwört und Zauber auslöst. Verliert ihr, werdet ihr mit dem Tod bestraft.

Das Kartenspiel weist einige seltsame bis makabre Eigenheiten auf, zu denen unter anderem gehört, dass manche Karten ein Eigenleben haben und mit euch sprechen. Während des Spielens könnt ihr stets vom Tisch aufstehen, euch im Raum umsehen und seine Geheimnisse erkunden, wobei es einige knifflige Rätsel zu lösen gilt. Sterbt ihr, beginnt zwar das Kartenspiel wie in einem Roguelike von vorn. Bestimmte Fortschritte und freigeschaltete Karten bleiben jedoch erhalten.

Xenoblade Chronicles 3

11:42 Xenoblade Chronicles 3 - Test-Video zum Switch-Rollenspiel

Wer Lust aus ein episches Rollenspiel mit einer riesigen Open World hat, ist bei Xenoblade Chronicles 3 an der richtigen Adresse. Allein das Hauptspiel kann bis zu 100 Stunden lang fesseln. Die wendungsreiche und intelligente Geschichte sowie die packenden Nebenquests und die vielen versteckten Geheimnisse sorgen dafür, dass die Spannung die ganze Zeit über nie abfällt. Falls ihr danach noch mehr wollt, könnt ihr euch mit dem Erweiterungspass zusätzliche Inhalte sichern.

Das gruppenbasierte Kampfsystem ist durch die vielen verschiedenen Spezialfähigkeiten sehr komplex, wird aber gut erklärt, sodass auch Neulinge leicht hineinfinden. Durch die 23 Charakterklassen, zwischen denen die Figuren auch später noch wechseln können, könnt ihr eure Party detailliert an euren Spielstil anpassen. Filmreif inszenierte Zwischensequenzen und die fesselnde, emotionale Geschichte sorgen dafür, dass euch die Charaktere schnell ans Herz wachsen.

Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set Deluxe-Edition

2:16 Dragon Ball Z: Kakarot - Action-RPG zum Anime-Hit im Trailer

Dragon Ball Z: Kakarot könnt ihr jetzt zusammen mit der Erweiterung „A New Power Awakens“ und den Zusatzinhalten der Deluxe-Edition stolze 75 Prozent günstiger abstauben. „A New Power Awakens“ liefert euch zwei spektakuläre Bosskämpfe, die über die Geschichte der Serie hinausgehen. In der Deluxe Edition ist zudem die Erweiterung „Trunks – The Warrior of Hope“ enthalten, die einzeln mit 19,99€ schon teurer ist als aktuell das Gesamtpaket.

Das Action-Rollenspiel Dragon Ball Z: Kakarot ist schon deshalb ein Muss für alle Fans der Anime-Vorlage, weil sie hier die gesamte Geschichte der Serie von der Ankunft von Radditz bis hin zum finalen Entscheidungskampf gegen Buu nachspielen und dabei viele bekannte Orte besuchen können. Zudem wird ihnen ein komplexes Kampfsystem, eine stilvolle Inszenierung und eine selbst ohne die Erweiterungen stattliche Spielzeit von rund 40 Stunden geboten.

Disney Dreamlight Valley

1:28 Disney Dreamlight Valley - Trailer stellt die Lebenssimulation mit Disney-Figuren vor

Disney Dreamlight Valley ist eine Lebenssimulation im Stile eines Animal Crossing oder Stardew Valley, in der ihr euer eigenes idyllisches Dorf aufbaut und von der Landschaft bis zur Inneneinrichtung detailliert gestaltet. Das Besondere dabei: Das Dorf wird von berühmten Figuren aus Disney- und Pixar-Filmen bevölkert, mit denen ihr Freundschaft schließen könnt. Mit dabei sind etwa Micky und Goofy, Buzz Lightyear aus Toy Story und auch der niedliche Roboter Wall-E.

Ihr haltet euch aber nicht nur zu Hause in eurer Nachbarschaft auf, sondern begebt euch auch auf Expeditionen in andere Regionen. Dort erlebt ihr Abenteuer und befreit weitere Figuren aus den Klauen bekannter Schurken, damit sie sich bei euch ansiedeln können. Durch kostenlose Updates werden immer wieder neue Charaktere hinzugefügt. Gerade erst wurde Inhaltsupdate Nr. 9 angekündigt, durch das Figuren aus der Monster AG dazustoßen sollen.

2000 weitere Switch-Spiele im Angebot

Wie schon gesagt, könnt ihr im Play On Sale des Nintendo eShop noch rund 2000 weitere Switch-Spiele günstig abstauben. Es lohnt sich also definitiv, selbst nochmal einen Blick auf die Angebote zu werfen, bevor sie am Sonntag enden: