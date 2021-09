24 Mobile-Spiele, die ihr mit Freunden und zu zweit offline spielen könnt

Wenn auch ihr gerne auf eurem Smartphone zockt, dann habt ihr die Qual der Wahl und könnt aus einem breiten Angebot aus zahlreichen Spielen wählen. Darunter gibt es auch viele, die darauf ausgelegt sind, dass ihr sie mit Freunden zusammen erlebt. Aus diesem Grund haben wir für euch in diesem Artikel eine Liste aus insgesamt 24 Titeln zusammengestellt, die ihr zusammen mit anderen Spieler*innen zocken könnt - und zwar offline.

Viel Spaß!

1. Among Us (Android, iOS)

Genre: Action

Action Regulärer Preis: Gratis

Gratis USK: - (E10+; vergleichbar mit USK ab 12 Jahren)

Im letzten Jahr feierte Among Us seinen großen Durchbruch. Auch auf Mobile-Geräten könnt ihr euch auf die Jagd nach dem Hochstapler in euren eigenen Reihen oder euren Mitspielern das Leben schön schwer machen. Dank Wi-Fi könnt ihr das Spiel lokal mit bis zu 15 Personen spielen.

2. Badland (Android)

Genre: Adventure

Adventure Regulärer Preis: Gratis (Android)

Gratis (Android) USK: ab 12 Jahren

Mit Badland erhaltet ihr einen 2D-Plattformer, der einen lokalen Mehrspielermodus (via Bluetooth) für bis zu vier Spieler bietet. Mit einer kleinen Figur müsst ihr verschiedene Hindernisse meistern, was dank der eingängigen Steuerung gut von der Hand geht.

3. Badminton League (Android, iOS)

Genre: Sport

Sport Regulärer Preis: Gratis

Gratis USK: ab 0 Jahren

In Badminton League geht es natürlich um die namensgebende Ballsportart, also dürftet ihr euch bereits vorstellen können, wie das Spiel abläuft. Mittels lokalem Wi-Fi ist es möglich, euch in spannenden Matches gegen einen Kontrahenten zu behaupten.

4. BombSquad (Android, iOS)

Genre: Action

Action Regulärer Preis: Gratis

Gratis USK: - (T13; vergleichbar mit USK 12)

In BombSquad ist der Name Programm: Ihr bewerft eure Gegner, mit denen ihr via Wi-Fi verbunden seid, mit zahlreichen Bomben. Das Ziel ist dabei natürlich, dass ihr eure Mitspieler auf diese Weise ausschaltet, während ihr nicht selbst getroffen werdet.

5. Chain Reaction (Android)

Genre: Strategie

Strategie Regulärer Preis: Gratis

Gratis USK: - (E for Everyone; vergleichbar mit USK ab 0 Jahren)

Beim Strategiespiel Chain Reaction nutzt ihr mit bis zu sieben weiteren Spielern ein Mobil-Gerät. Ihr platziert in den Zellen des Spielfelds Kugeln, die, sobald sie eine gewisse Menge überschreiten, explodieren und verteilen Kugeln auf die angrenzenden Zellen. Euer Ziel ist es, auf diese Weise die Zellen der Gegenspieler für euch zu beanspruchen.

6. Schach (Chess Free) (Android)

Genre: Brettspiel

Brettspiel Regulärer Preis: Gratis

Gratis USK: ab 0 Jahren

Selbstverständlich darf ein wahrer Spieleklassiker nicht fehlen: Schach (Chess Free), das Spiel der Könige. Auch hierfür benötigt ihr lediglich ein Smartphone und macht dann, wie mit einem echten Schachspiel, nacheinander eure Spielzüge, um den Gegner Matt zu setzen.

7. Crossy Road (Android, iOS)

Genre: Action

Action Regulärer Preis: Gratis

Gratis USK: ab 0 Jahren

Für das Actionspiel Crossy Road benötigt ihr ebenfalls nur ein Smartphone. Das Spielprinzip ist dabei schnell erklärt: Ihr müsst mit eurer Spielfigur Routen überqueren und Hindernissen ausweichen ohne zu sterben. Tippt auf den Bildschirm, damit sich eure Figur vorwärts bewegt und streicht hinüber, um sie nach links oder rechts laufen zu lassen.

8. Doodle Army 2: Mini Militia (Android, iOS)

Genre: Action

Action Regulärer Preis: Gratis

Gratis USK: - (T13; vergleichbar mit USK ab 12 Jahren)

Darf es etwas actionreicher zugehen, könnte Doodle Army 2: Mini Militia einen Blick wert sein. Via Wi-Fi spielt ihr dabei mit oder gegen bis zu elf Gegenspieler. Im Koop-Modus kämpft ihr gegen die KI oder ihr tretet im Survival-Modus gegeneinander an.

9. Dots and Boxes (Android)

Genre: Brettspiel

Brettspiel Regulärer Preis: Gratis

Gratis USK: - (E for Everyone; vergleichbar mit USK ab 0 Jahren)

Das Spielprinzip von Dots and Boxes ist simpel und dürfte wohl auch vielen bereits bekannt sein. Ihr verbindet nacheinander zwei Punkte mittels einer horizontalen/vertikalen Linie. Habt ihr es geschafft, so einen kleinen Kasten zu kreieren, seid ihr erneut dran. Es gewinnt am Ende der Spieler, der die meisten Kästchen setzen konnte.

10. Dual! (Android, iOS)

Genre: Action

Action Regulärer Preis: Gratis

Gratis USK: - (E for Everyone; vergleichbar mit USK ab 0 Jahren)

Wie der Titel bereits verrät, ist Dual! auf zwei Spieler ausgelegt, die via Bluetooth oder Wi-Fi zusammen spielen. Dabei solltet ihr möglichst nah beisammen sitzen oder stehen, denn die Schüsse oder Objekte wandern von einem Bildschirm zum nächsten. Es ist dabei euch überlassen, ob ihr gegeneinander oder miteinander in verschiedenen Modi antreten möchtet.

11. Duel Otters (iOS)

Genre: Spielesammlung

Spielesammlung Regulärer Preis: Gratis

Gratis USK: - (9+; vergleichbar mit USK ab 6 Jahren)

Bei den Minispielen in Duel Otters kommt es vor allem auf eine gute Finger-Augen-Koordination an. Ihr spielt auf einem Mobil-Gerät gegeneinander in verschiedensten Modi, in denen ihr beispielsweise Objekte richtig zuordnen müsst.

12. Glow Hockey 2 (Android)

Genre: Arcade

Arcade Regulärer Preis: Gratis

Gratis USK: - (E for Everyone; vergleichbar mit USK ab 0 Jahren)

An einem Mobil-Gerät spielt ihr Glow Hockey zu zweit und dabei kommt es einzig auf gute Reflexe an. Es ist eine Umsetzung des Spiels Airhockey und spielt sich genauso simpel. Also überlegt nicht lange, sondern startet ein Match.

13. Gunstar Heroes Classic (Android, iOS)

Genre: Action

Action Regulärer Preis: Gratis

Gratis USK: - (E10+; vergleichbar mit USK ab 12 Jahren)

Mit Gunstar Heroes Classic findet ein echter Arcade-Klassiker aus dem Hause SEGA den Weg auf Mobil-Geräte. Via WLAN-Verbindung könnt ihr euch gemeinsam in den knackigen Levels beweisen, in denen allerlei KI-Gegner bereits auf euch warten.

14. Hearthstone (Android, iOS)

Genre: Kartenspiel

Kartenspiel Regulärer Preis: Gratis

Gratis USK: - (T13; vergleichbar mit USK ab 12 Jahren)

Das beliebte Kartenspiel Heathstone von Blizzard ist auch auf Mobile-Geräten verfügbar. Darin kommt es auf eine gute Kombinationsgabe an, wenn ihr mit eurem Deck eure Gegner besiegen wollt. Wahlweise könnt ihr sogar Plattform-übergreifend spielen.

15. Ludo King (Android, iOS)

Genre: Brettspiel

Brettspiel Regulärer Preis: Gratis

Gratis USK: - (E for Everyone; vergleichbar mit USK ab 0 Jahren)

Bei Ludo King handelt es sich um Brettspiele aus Indien, die einfach zu erlernen sind und doch eine gewisse Herausforderung bieten. Vor allem natürlich, wenn ihr den Titel gemeinsam mit einigen Freunden auf einem Mobile-Gerät spielt.

16. Mini Motor Racing (Android, iOS)

Genre: Rennsport

Rennsport Regulärer Preis: 3,59€

3,59€ USK: ab 0 Jahren

Der Name ist Programm, denn in Mini Motor Racing schwingt ihr euch in einem Mini-Boliden auf die Piste, um eure Gegner oder wahlweise eure Freunde abzuhängen. Lokal geht das schön unkompliziert über Bluetooth oder Wi-Fi.

17. Ready Steady Bang (iOS)

Genre: Action

Action Regulärer Preis: 0,99€

0,99€ USK: - (9+; vergleichbar mit USK ab 6 Jahren)

In bester Wild-West-Manier wählt ihr hier einen Revolverhelden aus und versucht, euren Gegenspieler aus den Latschen zu ballern. Beim lokalen Zwei-Spieler-Modus teilt ihr euch den Bildschirm eines Mobile-Geräts.

18. Schiffe versenken 2 (Android)

Genre: Action

Action Regulärer Preis: Gratis

Gratis USK: ab 6 Jahren

Schiffe versenken 2 ist ein weiteres absolutes Kult-Brettspiel, das in dieser Version um einige neue Inhalte und Möglichkeiten erweitert wurde. Hierzu zählen neue Einheiten, neue Fähigkeiten wie ein Radar sowie neue Waffen, um die Schiffe des Gegners zu erledigen. Via Bluetooth geht das auch unkompliziert gegen einen weiteren Mitspieler.

19. Soul Knight (Android, iOS)

Genre: Action

Action Regulärer Preis: Gratis

Gratis USK: - (ab 10 Jahren; vergleichbar mit USK ab 12 Jahren)

Mit Soul Knight erwartet euch ein klassischer Dungeon-Crawler im schicken Pixel-Look, den ihr via Wi-Fi mit einem weiteren Spieler zusammen spielen dürft. Ihr müsst euch dabei in der Rolle des namensgebenden Ritters allerlei Gefahren entgegenstellen.

20. Spaceteam (Android, iOS)

Genre: Rätsel

Rätsel Regulärer Preis: Gratis

Gratis USK: - (E for Everyone; vergleichbar mit USK ab 0 Jahren)

Spaceteam ist ein kooperatives Partyspiel, das bis zu acht Spieler gleichzeitig spielen können, wobei jeder sein eigenes Mobile-Gerät benötigt. Euer Raumschiff ist kurz davor zu explodieren und ihr müsst euch untereinander koordinieren, um das zu verhindern.

21. The Escapists 2: Taschen-Ausbruch (Android, iOS)

Genre: Strategie

Strategie Regulärer Preis: 7,99€ (Android); 1,99€ (iOS)

7,99€ (Android); 1,99€ (iOS) USK: - (T13; vergleichbar mit USK ab 12 Jahren)

Der Titel deutet es bereits an: Euer Ziel in diesem Spiel ist es, aus dem Gefängnis auszubrechen. Ihr befindet euch zunächst im Gefängnis und müsst dort verschiedene Gegenstände organisieren, die ihr bei eurem Fluchtversuch nutzen wollt. Lokal könnt ihr den Titel mit drei weiteren Spielern im Team angehen.

22. Tsuro - Das Spiel des Pfades (Android, iOS)

Genre: Brettspiel

Brettspiel Regulärer Preis: 5,49€

5,49€ USK: ab 0 Jahren

In Tsuro erschafft ihr euch einen eigenen Pfad, auf dem ihr euren Spielstein anschließend entlang schiebt. Dabei müsst ihr jedoch stets die Pfade eurer Gegenspieler im Blick behalten, denn diese können euch in eine falsche Richtung schicken. Dank eines lokalen Mehrspielermodus könnt ihr auf einem Mobile-Gerät mit weiteren Personen spielen.

23. UNO! (Android, iOS)

Genre: Kartenspiel

Kartenspiel Regulärer Preis: Gratis

Gratis USK: - (E for Everyone; vergleichbar mit USK ab 0 Jahren)

Den Kartenspiel-Klassiker UNO! dürfte vermutlich jeder kennen. Wenn ihr das Spiel nicht wie gewohnt jeder gegen jeden spielen möchtet, steht auch ein 2v2-Modus zur Auswahl, in dem ihr gegen ein weiteres Team antretet.

24. Words with Friends 2 (Android, iOS)

Genre: Worträtsel

Worträtsel Regulärer Preis: Gratis

Gratis USK: ab 0 Jahren

Bei Words with Friends 2 werden eure grauen Zellen gefordert, denn ihr müsst Wörter buchstabieren, um den Sieg zu erringen. Dies hat nicht nur eine angenehm kompetitive Note, sondern auch einen Lerneffekt, denn ihr erweitert so spielend euren Wortschatz.

Haben wir vielleicht noch ein tolles Mobile-Game vergessen? Schreibt uns gerne eure Favoriten unten in die Kommentare!