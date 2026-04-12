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25 Jahre alter Rollenspiel-Klassiker: Meisterwerk mit 92 auf Metacritic jetzt günstig im Switch-Remaster schnappen!

Jetzt könnt euch ihr einen Rollenspielhit aus dem Jahr 2001, der seinerzeit weltweit Top-Wertungen abgestaubt hat, im Bundle mit dem Nachfolger günstig in der Switch-Version schnappen.

GamePro Deals
12.04.2026 | 17:04 Uhr


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Dieses Rollenspiel-Meisterwerk aus 2001 dürften viele von euch bisher verpasst haben. Jetzt könnt ihr es günstig auf Switch nachholen. Dieses Rollenspiel-Meisterwerk aus 2001 dürften viele von euch bisher verpasst haben. Jetzt könnt ihr es günstig auf Switch nachholen.

Wenn ihr einen echten Rollenspiel-Klassiker nachholen wollt, könnt ihr euch jetzt ein 25 Jahre altes Meisterwerk, das im Original bei 92 Punkten auf Metacritic steht, zusammen mit dem ebenfalls sehr guten Nachfolger günstig sicher. Die Switch-Neuauflagen bekommt ihr gerade bei Amazon im Angebot, ihr zahlt dort aktuell 60 Prozent weniger als im Nintendo eShop. Hier geht's zum Deal:

Rollenspiel-Klassiker günstig im Switch-Remaster schnappen!

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal gilt. Falls ihr noch mehr Rollenspiel-Klassiker für Switch günstig nachholen wollt, hat der Händler gerade übrigens noch einige weitere Angebote für euch:

92 und 85 Punkte auf Metacritic: Das sind die beiden Rollenspiel-Klassiker für Switch!

Dieser Rollenspielklassiker schickt euch in eine sonnige, an Südseeinseln erinnernde Welt. Dieser Rollenspielklassiker schickt euch in eine sonnige, an Südseeinseln erinnernde Welt.

Bei dem nun günstigen Rollenspiel-Klassiker handelt es sich um das 2001 erschienene Final Fantasy X, das ihr jetzt als Final Fantasy X/X-2 HD Remaster zusammen mit dem Nachfolger in der Switch-Neuauflage bekommt. Der zweite Teil hat bei Kritikern zwar nicht ganz die gleichen Höhen erreicht wie der erste, aber mit 85 Punkten auf Metacritic trotzdem noch sehr gut abgeschnitten. Neben besserer Grafik bieten die Neuauflagen ein paar Verbesserungen am Gameplay und wichtige Features wie automatisches Speichern.

RPG-Meisterwerk jetzt für Switch im Angebot abstauben!

Beide Spiele entführen euch in die Welt Spira, die sich mit ihrem an Inseln im Südpazifik erinnernden Look mit Palmen und sonnigen Stränden deutlich von dem unterscheidet, was man sonst von Final Fantasy gewohnt ist. Die Welt bietet eine eigene interessante Kultur und eine besondere Unterwasser-Sportart namens Blitzball, die ihr auch selbst spielen könnt. Beide Spiele drehen sich um das Medium Yuna, das die Welt vor einer mysteriösen Macht retten muss.

Video starten 4:22 Final Fantasy X/X-2 HD - Testvideo - Wie gut sind die PS2-Klassiker in der Neuauflage?

Im ersten Teil wird Yuna dabei von Tidus unterstützt, der 1000 Jahre in der Vergangenheit in eine blühenden Zivilisation ein Blitzball-Spieler war, aber von eben jener seltsamen Macht plötzlich in die Gegenwart befördert wurde. Mit Yuna, Tidus und weiteren Charakteren erkundet ihr die Welt aus der Third-Person-Perspektive, was damals eine große Neuerung für die FF-Reihe war. Außerdem wurde auf ein Rundenkampfsystem statt auf die üblichen Active Time Battles gesetzt.

Schon Final Fantasy X-2 kehrte jedoch wieder zu den Active Time Battles zurück, die Rundenkämpfe mit Echtzeit-Elementen vermischen. Diesmal macht sich Yuna mit ihren beiden Freundinnen Rikku und Paine auf die Suche nach dem verschwundenen Tidus. Dabei habt ihr deutlich mehr Freiheit als in dem recht linearen Vorgänger. Richtige Open Worlds bieten jedoch beide Klassiker nicht, stattdessen leben sie vor allem von ihren spannenden Stories und interessanten Charakteren.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster für Switch im Angebot schnappen!
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