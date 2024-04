3,49 Euro im PS Store: Dieser Shooter ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele und gerade bekommt ihr ihn zum Spitzenpreis

Sniper Elite V2 Remastered erschien im Jahr 2019 und spielt im Zweiten Weltkrieg.

Ihr kennt das vielleicht: Manche Spiele sind echte Augenöffner. Ihr probiert sie aus und seid so angetan von Gameplay und Aufmachung, dass ihr von da an Fan des Titels und möglicherweise direkt der ganzen zugehörigen Reihe werdet. Genau so ein Augenöffner-Spiel war der Titel für mich, den ich jetzt zum Schnäppchenpreis im aktuellen PS Store-Sale entdeckt habe.

Spiel: Sniper Elite V2 Remastered

Angebotsreis : 3,49 Euro

: 3,49 Euro Regulärer Preis: 34,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 90 Prozent)

34,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 90 Prozent) Bis wann gilt das Angebot? Wie alle anderen Angebote des Sales bis zum 9. Mai 2024

Weitere Angebote aus dem derzeitigen PS Sale findet ihr unter anderem in unserem Übersichtsartikel:

Sniper Elite V2: Immer noch eines der besten Scharfschützenspiele überhaupt

1:38 Sniper Elite V2 Remastered - Grafikvergleich zwischen Original und Neuauflage - Grafikvergleich zwischen Original und Neuauflage

Genre : Shooter

: Shooter Erstveröffentlichung: 2019

2019 Systeme: PS4, Xbox One, Switch, PC

PS4, Xbox One, Switch, PC Metacritic-Wertung: 73 (Xbox One-Version)

Sniper Elite V2 Remastered ist wie der Name schon vermuten lässt eine verbesserte Neuauflage von Sniper Elilte V2 aus dem Jahr 2012. Als Scharfschütze Karl Fairburne ist es eure Aufgabe, in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs die Mitglieder eines geheimen Raketenprogramms der Nazis auszuschalten.

Dabei ist vorsichtiges Vorgehen oberstes Gebot. Wer sich wild durch die über 10 Levels ballern will, scheitert schnell an der Vielzahl von Feinden, Karl kann zudem nur recht wenig einstecken. Wer dagegen Laufwege von Wachen auskundschaftet, Stolperfallen auslegt oder seine Schüsse mit lauten Geräuschen wie Sirenen übertönen lässt, hat mehr Erfolg.

Dieser Stealth-Action-Mix hat mich damals unheimlich fasziniert. Sniper Elite V2 hangelt sich von einem belohnenden Moment zum nächsten, erzeugt beim Spielen zudem einen angenehmen Druck und ist darüber hinaus extrem atmosphärisch.

Noch immer gehört der zweite Teil deshalb zu meinen absoluten Lieblingsspielen und war für mich der Anfang meiner Liebesgeschichte mit der Serie von Rebellion – denn auch die folgenden Teile spielte ich gern und kann sie empfehlen.

Was mir an dem Spiel außerdem noch gut gefällt – und was nicht – könnt ihr in meinem ausführlichen Empfehlungsartikel lesen:

Tobias Veltin Die GamePro begleitet Tobi schon über die Hälfte seines Lebens. Als Leser von der ersten Ausgabe an absolvierte er zunächst im Jahr 2006 während seines Studiums ein halbjähriges Praktikum, bevor er Anfang 2009 fest zum Team stieß – und es dort bislang auch ausgehalten hat.



Wenn er sich mal nicht mit Videospielen beschäftigt, frönt Tobi seiner Brettspiel-(Sammel-)Leidenschaft oder verbringt Zeit mit seinen beiden Töchtern, von denen er mindestens eine zur zukünftigen Halo-Weltmeisterin machen will. Mit der gleichnamigen Biermarke hat Tobi übrigens nichts zu tun. Leider.

Zugegeben: Gerade aufgrund des etwas geringeren Tempos und des hohen Gewaltgrades (die Killcam ist mittlerweile berühmt-berüchtigt) ist das Spiel sicherlich nicht für alle eine blinde Empfehlung. Solltet ihr aber kein Problem mit Weltkriegsthemen haben und in Shootern gerne mal zum Scharfschützengewehr greifen, solltet ihr euch Sniper Elite V2 Remastered unbedingt mal genauer anschauen.