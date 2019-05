GamePro Live auf MAX - Tobi spielt Sniper Elite V2 Remastered

Heute zeigt euch Tobi bei GamePro Live einen seiner Alltime-Spielefavoriten. Denn 2012 verliebte er sich in Sniper Elite V2, was läge da näher, als heute mit euch die Remastered-Version des Scharfschützenspiels zu zocken?

In Sniper Elite V2 Remastered schlüpft ihr in die Rolle von Karl Fairburne, der als amerikanischer Scharfschütze in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs hinter feindlichen Linien unterwegs ist und die Mitglieder eines geheimen deutschen Raketenprogramms ausschalten muss.

Tobi zeigt euch im Stream die ersten Level aus der Story-Kampagne und versucht, in den Levels möglichst viele Punkte - und tödliche Treffer - zu erzielen. Wahrscheinlich mehrfach zu sehen: Die X-Ray-Kill-Cam, ein Markenzeichen der Sniper Elite-Serie.

Wenn ihr euch für Sniper-Spiele interessiert und/oder ihr wissen wollt, warum gerade dieses zu Tobis Lieblingsspielen zählt, dann schaut ab 17 Uhr auf twitch vorbei.

Seid live dabei beim GamePro-Stream auf MAX

Wann: Mittwochabend, 15. Mai, von 17 bis 19 Uhr.

Wo: Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions.

Was wird gespielt? Sniper Elite V2 Remastered auf der Xbox One X.