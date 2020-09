3 Switch-Highlights, die ihr ab sofort spielen könnt

Während der Nintendo Direct Mini vor wenigen Minuten gab es nicht nur die ein oder andere Überraschung in Form zweier neuer Monster Hunter-Spiele für die Hybridkonsole, auch wurden drei Spiele präsentiert, die ihr ab sofort spielen könnt. Und da es sich bei ihnen um richtig gute Titel handelt, wollen wir sie euch hier ein wenig vorstellen.

Ori and the Will of the Wisps

Genre: Metroidvania

Metroidvania Preis: 30 Euro

Um was geht's? Nach Ori and the Blind Forest ist Ori and the Will of the Wisps der zweite Teil des Jump&Runs im Metroidvania-Stil, in dem Held Ori nun nicht mehr nur den Wald von Nibel, sondern gleich ein ganzes Land retten muss. Und vielleicht erfährt er im Laufe seines neuen Abenteuers auch endlich sein wahres Schicksal.

Wie im Vorgänger auch, schalten wir nach und nach neue Fertigkeiten und Fähigkeiten frei, die uns neue Bereiche der Welt eröffnen. Allerdings bleibt nicht alles beim Alten: Neben neuen Physik- und Lichteffekten liefert die Welt um Nibel herum auch neue Impulse im Gameplay. Zum Beispiel mit Nebenaufgaben, die Ori jetzt erledigen kann. Oder einem Waffensystem samt vielseitig einsetzbarem Greifhaken.

Hades

Genre: Roguelike

Roguelike Preis: 20 Euro

Um was geht's? Hades ist ein Roguelike Dungeon-Crawler aus dem Hause Supergiant, die ihr von Spielen wie Bastion oder Transistor kennt. In Hades hacken und slashen wir uns durch die Unterwelt der griechischen Mythologie und müssen den Gott des Todes besiegen. Wie man es aus Roguelikes kennt, fangen wir nach jedem Bildschirmtod von Neuem an, werden immer stärker und entdecken mehr von der Story.

Hades erschien zunächst in einer Early Access-Phase auf Steam und schon bereits dort zeichnete sich ab, dass hier einer der besten Genre-Vertreter überhaupt schlummert.

The Long Dark

Genre: Adventure

Adventure Preis: 26,99

Um was geht's? The Long Dark ist ein Sandbox-Spiel im Episodenformat, in dem sich der Protagonist nach einem Flugzeugabsturz zusammen mit anderen Überlebenden in der Wildnis Nordamerikas wiederfindet. Aus der First-Person-Perspektive müssen in der offenen Spielwelt etwa Wasser und Nahrung gefunden werden.

Werdet ihr euch eins der Spiele holen und wenn ja, welches?