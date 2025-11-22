Nach über 30 Jahren: Switch-Remake eines Rollenspiel-Klassiker der 90er jetzt im Top-Angebot abstauben!

Ein ungewöhnliche Rollenspiel-Klassiker aus 1993 wurde in einem schicken Remake wiederbelebt. Jetzt könnt ihr es euch günstig schnappen.

Ende letzten Jahres ist die aufwendige Neuauflage eines Rollenspielklassikers aus dem Jahr 1993 erschienen, jetzt könnt ihr euch das Remake für Nintendo Switch im Top-Angebot sichern. Im Amazon Black Friday Sale bekommt ihr das umfangreiche Fantasy-Epos jetzt 57 Prozent günstiger als im Nintendo eShop. Einen besseren Preis findet ihr laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo:

Alternativ könnt ihr euch auch die PS5-Version des Spiels günstiger sichern. Die Angebote laufen theoretisch bis zum 1. Dezember, könnten jedoch schon viel früher ausverkauft sein. Im Black Friday Sale bei Amazon gibt es übrigens natürlich auch noch viele weitere Switch-Spiele günstiger. Hier findet ihr die Übersicht:

Remake eines Rollenspiel-Klassikers: Lenkt die Geschicke eines ganzen Fantasy-Reiches!

In Romancing SaGa 2 spielt ihr nicht einfach nur einen Helden, sondern eine gesamte Herrscherdynastie.

Es geht hier um Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, das den Klassiker mit völlig neuer Technik wiederaufleben lässt: Statt Pixelgrafik und Top-Down-Perspektive bekommt ihr jetzt ein modernes Third-Person-Rollenspiel in 3D. Natürlich wurde auch die Steuerung modernisiert und es gibt sogar neue Fähigkeiten für die über 30 Charakterklassen.

Seinen Status als Klassiker verdankt Romancing SaGa 2 nicht zuletzt einer großen Besonderheit: Ihr steuert hier nicht einen einzelnen Helden, sondern lenkt über Jahrhunderte und eine Folge von Herrschern hinweg die Geschicke eines ganzen Königreiches. Dabei wird zumindest ein Teil der Fähigkeiten von Herrscher zu Herrscher weitergereicht, sodass ihr nicht mit jedem neuen Charakter wieder ganz von vorn anfangen müsst.

Eure Zeit in Romancing SaGa verbringt ihr nicht nur in eurem Palast, ihr zieht auch hinaus in eine Welt voller geheimnisvoller Orte.

Ihr müsst euer Reich verwalten und ausbauen. Auf einer Übersichtskarte verfolgt ihr, wie es sich nach und nach immer weiter ausdehnt. Trotzdem ist Romancing SaGa 2 in seinem Kern kein Strategie-, sondern ein waschechtes Rollenspiel: Ihr zieht mit einer Gruppe von Helden los, erkundet die Welt, erlebt Abenteuer und Kämpfe gegen zahlreiche Feinde und Monster.

Die Gefechte laufen dabei rundenbasiert ab und bieten durch das Formationssystem und die im Remake neu hinzugekommenen Fähigkeiten und Kombos viel taktischen Tiefgang. Schon dadurch ist Romancing Saga 2 ein guter Vertreter seines Genres, aber durch die langfristige Reichsverwaltung wird es zu einem ganz besonderen Fantasy-Epos, dem man im Remake auf jeden Fall auch heute noch eine Chance geben sollte, vor allem zum günstigen Preis: