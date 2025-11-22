Das ist das meistverkaufte PS5-Spiel überhaupt: Open-World-Hit jetzt günstig wie nie im Black-Friday-Angebot abstauben!

Wer diesen gigantischen Open-World-Hit für PS5 tatsächlich verpasst hat, kann ihn jetzt zum Bestpreis im Black-Friday-Angebot bekommen.

MediaMarkt hat eine große Black-Friday-Aktion mit PS5-Spielen gestartet, durch die ihr jetzt viele Exklusivhits zu absoluten Schnäppchenpreisen bekommt. Mit dabei ist auch das laut allen öffentlich zugänglichen Quellen mit Abstand meistverkaufte Spiel auf der Sony-Konsole. Den Open-World-Hit, dessen UVP bei 79,99€ liegt, bekommt ihr jetzt für nur 24,99€ und somit laut Vergleichsplattformen günstig wie noch nie zuvor:

Ursprünglich gab es den Deal übrigens auch bei Amazon, dort ist er aber leider bereits ausverkauft. Ihr solltet deshalb damit rechnen, dass dies auch bei MediaMarkt bald passieren könnte. Bei Amazon findet ihr dafür übrigens einige PS5-Angebote, die es im MediaMarkt-Sale nicht gibt, insbesondere unter den Third-Party-Spielen. Dieser Linkt bringt euch zur Übersicht:

Das meistverkaufte PS5-Spiel: Das bietet der Open-World-Actionhit!

New York ist in Spider-Man 2 nochmal ein ganzes Stück schöner als im Vorgänger.

Es geht hier selbstverständlich um Marvel's Spider-Man 2, das sich bereits am ersten Tag rund 2,5 Millionen mal verkauft haben soll und ein halbes Jahr nach Release bei über 11 Millionen verkauften Exemplaren lag – eine gewaltige Menge für ein Spiel, das damals noch ausschließlich auf PlayStation 5 verfügbar war. Das hat natürlich auch mit den hervorragenden Wertungen zu tun. Im GamePro-Test hat Spider-Man 2 beispielsweise 92 Punkte abgestaubt:

Spider-Man 2 ist nicht nur ein gutes Stück hübscher als der noch für PS4 erschienene Vorgänger, es hat auch spielerisch mehr Abwechslung zu bieten. Diesmal wechselt ihr nämlich zwischen Peter Parker und Miles Morales, die beide neue, individuelle Spezialfähigkeiten mitbringen. Dadurch habt ihr in den Kämpfen mehr taktische Möglichkeiten. Außerdem haben sich die Entwickler diesmal spannendere Nebenmissionen mit vielfältigeren Aufgaben einfallen lassen.

13:51 Spider-Man 2: So übertrifft es seine genialen Vorgänger

Autoplay

Natürlich bekommt ihr auch wieder jene Qualitäten geboten, die schon den ersten Teil zu einem fantastischen Spiel gemacht haben, darunter eine wunderschöne, lebendige Open World, die noch viel größer geworden ist, weil zu Manhattan nun auch die Stadtteile Queens und Brooklyn hinzugekommen sind. Zudem bietet das Schwingen von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer wieder ein atemberaubendes Geschwindigkeitsgefühl, wobei ihr diesmal alternativ auch mit dem Wingsuit durch die Luft gleiten dürft.