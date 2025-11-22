Ein Baldur’s Gate 3 Lego Set? Naja, nicht ganz, aber dieses Klemmbaustein-Schmuckstück könnt ihr euch jetzt günstig sichern!

Solchen besonderen Minifiguren werdet ihr in keinem anderem LEGO-Set finden.

Baldur's Gate 3 ist längst ein Klassiker der modernen Spielegeschichte und hat die Dungeons & Dragons-Lizenz in Höhen befördert, von denen sie davor vermutlich nicht mal zu träumen gewagt hatte. Auch LEGO will bei diesem Erfolg mitmischen und deswegen erschien ziemlich genau ein Jahr nach Baldur's Gate 3 ein Dungeons & Dragons LEGO-Set im Handel. Am Black Friday könnt ihr es euch jetzt günstiger sichern.

Genug Bauschritte für eine komplette Abenteuergruppe

Dieses Set hält euch ordentlich auf Trab: Mit 3754 Teilen und zahlreichen modularen Elementen wartet eine Menge Bauspaß auf euch. Am besten trommelt ihr eure gesamte Spielgruppe zusammen, denn das Modell lässt sich dank der vier separaten Anleitungen gemeinsam aufbauen. Als besonderes Schmankerl könnt ihr euch anschließend die dazugehörige Dungeons & Dragons-Kampagne herunterladen. Diese wurde eigens für dieses LEGO-Modell von Wizards of the Coast entworfen. Wenn das nicht die Definition eines Spielsets ist, dann weiß ich auch nicht weiter.

Der Spaß mit diesem LEGO-Set endet nicht mit dem Bauen, sondern fängt danach erst richtig an.

Innerhalb des Sets finden sich viele Schauplätze wieder, die sowohl in Baldur's Gate 3 als auch im Pen & Paper-Original vorkommen könnten: Ihr könnt eine urige Taverne, einen mysteriösen Magierturm und selbstverständlich einen finsteren Kerker erkunden. Dabei gibt es viele kleine Anspielungen zu entdecken. Aber Achtung, es lauern auch einige knifflige Fallen auf euch.

Bekannte Monster aus D&D liegen als Minifiguren bei

Neben sechs detaillierten Minifiguren – von einer Elfenmagierin bis hin zu einem drachenblütigen Barden ist alles dabei – könnt ihr auch eine ganze Reihe an ikonischen D&D-Monstern aus LEGO-Steinen nachbilden. Die Palette reicht hier vom wilden Eulenbären bis zum gefürchteten Betrachter (Beholder). Nicht zu vergessen der rote, feuerspeiende Drache, der elementarer Bestandteil des Setaufbaus ist.

Das Dungeons & Dragons LEGO-Set ist ein Must-have für alle, die leidenschaftliche Fans des Pen & Paper-Spiels sind. Es verleiht eurem nächsten Spieleabend einen ganz besonderen Rahmen und bietet gleichzeitig ein tolles Ausstellungsstück für euer Regal. Die Umsetzung der Dungeons & Dragons-Lizenz ist in diesem Baukasten wirklich hervorragend gelungen, und ihr könnt mit diesem Set tatsächlich mehr machen, als es nur zu bewundern.