Das beste Rollenspiel 2025 gibt's jetzt im Black-Friday-Angebot: Überraschungshit mit Metascore 92 für PS5 zum Top-Preis schnappen!

Das beste Rollenspiel 2025: Worum geht's in dem Überraschungshit?

Clair Obscur: Expedition 33 fasziniert schon allein durch seine surreale Spielwelt, hat aber auch spielerisch einiges zu bieten.

Clair Obscur: Expedition 33 ist laut Meinung vieler Kritiker*innen das beste Rollenspiel des Jahres. Dafür gibt es viele Gründe, etwa das kreative Szenario und die spannende Geschichte: In einer Fantasy-Welt, die stark von französischer Architektur des 19. Jahrhunderts inspiriert ist (inklusive Eiffelturm) zeichnet eine Malerin jedes Jahr eine kleine werdende Zahl auf einen Monolithen. Wer das dieser Zahl entsprechende Alter erreicht hat, stirbt daraufhin.

Als Teil der Expedition 33 ziehen wir nun mit einer Heldengruppe los, um zu verhindern, dass diesmal alle 33-jährigen sterben. Dabei durchstreifen wir eine Welt voller malerischer Landschaften, eindrucksvoller Bauwerke, finsterer Geheimnisse und Überreste vorangegangener Expeditionen. Clair Obscur entwickelt dabei nicht zuletzt durch sein hervorragendes Artdesign eine packende, oft ans Surreale grenzende Atmosphäre.

Spielerisch bietet Clair Obscur ein Kampfsystem, das an klassische JRPGs erinnert, aber auch eigene Ideen und einen ordentlichen Action-Anteil mitbringt. Grundsätzlich sind die Gefechte zwar rundenbasiert, doch ihr könnt Attacken ausweichen und parieren und braucht auch beim Einsatz bestimmter Skills gutes Timing und Geschicklichkeit. Außerdem gibt es natürlich ein umfangreiches RPG-Fortschrittssystem mit einem eigenen Skilltree für jeden Charakter.