33 Jahre alter Rollenspiel-Hit: Das große Switch-Remake ist jetzt richtig günstig!

Moderne Third-Person- statt pixeliger Top-Down-Ansicht: Optisch hat das Remake des Rollenspiel-Klassikers kaum noch etwas mit dem Original gemein.

Jetzt könnt ihr euch das aufwendige Remake eines Rollenspiel-Klassikers, der ursprünglich 1993 für den Super Famicom (die japanische Version des SNES) erschienen ist, günstig im Angebot schnappen. Hier bei Amazon bekommt ihr die Switch-Version jetzt für die Hälfte des UVP, einen besseren Preis gibt es laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst:

Alternativ gibt es übrigens auch die PS5-Version günstiger, von dieser sind aber schon jetzt nur noch wenige Exemplare übrig. Bei Amazon gibt es gerade zudem auch noch ein paar weitere Switch-Rollenspiele im Angebot. Hier eine kleine Auswahl:

Herrscher über ein Fantasy-Reich: Das ist der Rollenspiel-Klassiker im Switch-Remake!

In diesem Rollenspiel spielt ihr gleich eine ganze Dynastie von Fantasy-Herrschern.

Bei dem günstigen Rollenspiel-Remake handelt es sich um Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, das dem mittlerweile 33 Jahre alten JRPG-Klassiker nicht nur komplett neue Grafik verpasst, sondern auch von der Top-Down- in die Third-Person-Perspektive wechselt und bei der Gelegenheit gleich Steuerung und Gameplay grundlegend überarbeitet. Letzteres ist durch zahlreiche neue Charakterfähigkeiten sogar noch komplexer als im Original.

Beibehalten wurde das Vererbungssystem, das schon das Original zu einem ganz besonderen Rollenspiel gemacht hat. In Romancing SaGa 2 spielt ihr nämlich keinen einfachen Helden, sondern eine ganze Dynastie von Herrschern über ein Fantasy-Reich. Jeder Herrscher kann dabei sein Wissen und seine Fähigkeiten bis zu einem gewissen Grad an die nächste Generation weiterreichen, sodass ihr nicht jedes Mal wieder ganz von vorn mit der Charakterentwicklung anfangen müsst.

Die Kämpfe haben zwar neue Elemente hinzugewonnen, folgen aber im Kern noch immer der klassischen JRPG-Formel.

Für noch mehr Komplexität sorgt, dass ihr in der Regel nicht allein, sondern mit diversen Begleitern aus über 30 verschiedenen Charakterklassen unterwegs seid. Das Kampfsystem, das im Original noch klassisch rundenbasiert war, sorgt nun mit neuen Echtzeit-Elementen und Kombo-Angriffen für mehr Dynamik. Im Kern handelt es sich trotzdem noch immer um traditionelle Taktik-Rundenkämpfe wie in typischen JRPGs der 90er.

Die Story dreht sich wie im Original um sieben legendäre Helden aus früheren Zeitaltern, die zurückgekehrt sind und Chaos und Zerstörung über die Welt bringen. Diese Helden müsst ihr bekämpfen und dabei auf der Weltkarte euer Reich ausdehnen, wobei euch das Spiel die volle Entscheidungsfreiheit darüber lässt, wie ihr vorgehen und wen ihr zuerst angreifen wollt. Auch heute ist Romancing SaGa 2 damit noch immer etwas ganz Besonderes.