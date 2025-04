Neues 3D-Mario für Switch 2 - Nintendo äußert sich zum Spiel, auf das alle warten, und macht uns große Hoffnungen

Alle, die auf ein neues 3D-Mario für Switch 2 warten, dürften sich über das aktuelle Nintendo-Statement freuen, auch wenn das alles andere als konkret ist.

Die Nintendo Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025 und bringt direkt zum Launch unter anderem Mario Kart World mit sich. Ein eigenes neues 3D-Abenteuer für unseren liebsten Schnauzbartträger steht bislang aber noch nicht im Release-Kalender der kommenden Nintendo-Konsole.

Viele Fans fragen sich deshalb aktuell umso mehr: "Was ist eigentlich mit einem neuen 3D-Mario?", schließlich liegt der letzte große Hauptableger der 3D-Mario-Reihe, Odyssey, schon acht Jahre zurück (jup, ist wirklich schon so lange her, wir werden alle alt).

Neues 3D-Mario für Nintendo Switch 2 kommt früher oder später, sagt Nintendo

Nun gibt es immerhin ein aktuelles Statement von Nintendo. In einem Interview mit CNET wurde Nintendo of America-Präsident Doug Bowser nach dem neuen 3D-Mario gefragt und der sagt: "stay tuned" (bleibt dran):

Bleibt dran. Wir haben einen langen Katalog und eine lange Liste an IPs, die sicherlich seinen Weg auf die Plattform (Nintendo Switch 2) finden werden.

Blast from the Past: Gameplay aus dem letzten großen 3D-Mario, dem fantastischen Odyssey, könnt ihr euch hier anschauen (da bekommen wir doch gleich Lust, noch einmal mit dem Mützen schleudernden Klempner auf Weltreise zu gehen):

7:32 Super Mario Odyssey - Gameplay-Trailer zeigt neue Welten, Minispiele, “Crazy Cap Stores” & mehr - Gameplay-Trailer zeigt neue Welten, Minispiele, “Crazy Cap Stores” & mehr

Autoplay

Die aktuelle Nintendo-Aussage ist zwar alles andere als konkret, aber sie bestätigt noch einmal, dass wir früher oder später mit einem neuen 3D-Mario für die Switch 2 rechnen können.

Vielleicht sogar schon zum Weihnachtsgeschäft 2025? Dieser Zeitraum würde sich zumindest für einen weiteren Blockbuster anbieten, hierbei handelt es sich aber nur im Spekulation.

Gerüchte rund um das neue 3D-Mario - Open World und vier Mal so groß wie Odyssey?

In der Vergangenheit kamen bereits mehrere vielversprechende Gerüchte zum neuen Mario-Abenteuer auf. Der bekannte Nintendo-Insider und Gerüchteverbreiter Zippo warf im September 2023 etwa mit einer Reihe von Aussagen um sich, die uns nur noch mehr Lust auf ein neues 3D-Mario machen, sollten diese der Wahrheit entsprechen.

Demnach entführe uns das neue 3D-Mario in eine richtige Open World und sei "das bestaussehendste Mario-Spiel aller Zeiten". Anfang 2024 legte Zipp noch einmal zusätzliches Holz ins Feuer und behauptete, dass das kommende 3D-Mario sogar viermal größer als Odyssey sei.

Hierbei handelt es sich aber nur um Gerüchte, bestätigt ist nichts davon. Genießt diese Angaben also mit Vorsicht.

Die Nintendo Switch 2 erscheint am 05. Juni 2025. Zum Launch-Lineup zählen nicht nur Mario Kart World, sondern auch etliche Third Party-Games wie Cyberpunk 2077 von CD Projekt RED. Alle Titel, die direkt zum Release der neuen Nintendo-Konsole aufschlagen, findet ihr in der oben verlinkten Übersicht.

Was sind eure Wünsche und Erwartungen an ein brandneues 3D-Mario? Wie würdet ihr es finden, wenn uns das neue 3D-Mario eine nahtlose Open World erkunden lassen würde?