3DS-Spieler muss 5 Jahre auf seinen heißgeliebten Handheld verzichten - fährt durch 'die halbe USA' und muss ihn aus einer Mietgarage holen

Wer erinnert sich nicht gern an die Konsolen und Handhelds aus der Jugend? Einige von uns halten sie sogar noch weiterhin in Schuss und zocken regelmäßig damit. Der Reddit-User AziawaKills gehört zu diesem nostalgischen Schlag – ihn verbindet eine tiefe Leidenschaft mit dem 3DS von Nintendo. Den musste er vor fünf Jahren in seiner Heimat zurücklassen, aber er hat ihn sich nun wieder zurückgeholt und dafür einige Hürden auf sich genommen.

Wiedersehen nach fünf 3DS-losen Jahren

Wie heißt es so schön? "Die Dinge, die wirklich wichtig sind, vermisst man erst dann, wenn sie nicht mehr da sind." Glaube ich zumindest... Ich bin nicht gut mit Sprichworten. Aber so in etwa muss es dem Spieler AziawaKills ergangen sein, als er sich an seinen 3DS zurückerinnerte.

Er hat ihn zusammen mit einigen anderen Habseligkeiten bei seiner Familie in einer angemieteten Lagereinheit deponiert. Häufiger hat er sie schon darum gebeten, mal danach zu suchen und ihm den Handheld zu schicken, dazu ließ sich aber niemand überreden.

Wer weiß schon, wie vollgestellt das Lager gewesen sein muss...

Nach fünf Jahren stand aber nun die offenbar erste Heimatreise nach langer Zeit an und er konnte endlich wieder seinen Handheld in die Hände nehmen:

Dafür ist er laut eigener Aussage "durch die halbe USA" bis zu der Lagereinheit gefahren. Der Handheld befindet sich glücklicherweise in einem sehr guten Zustand. Bis auf ein paar zusätzlicher Kratzer, die wohl beim ständigen Umräumen der Lagereinheit hinzugekommen sind, konnte er keine Schäden feststellen.

Sogar das Akku scheint noch gut in Schuss zu sein. Weder ist es aufgebläht, noch hat es zu stark an Leistung verloren. AziawaKills konnte also direkt eine Runde Formel 1 2011 darauf zocken – der Rennsport hat es ihm sichtlich angetan.

Installiert hatte er unter anderem noch Ghost Recon: Shadow Wars, Animal Crossing und das famose Metal Gear Solid: Snake Eater. Damit dürfte er die nächsten Wochen sicherlich beschäftigt sein!

Der 3DS ist noch immer ungemein beliebt

Obwohl sich der 3DS seltener verkaufte als der Nintendo DS oder die Switch, erfreut sich das Gerät ungebrochener Beliebtheit bei Nintendo-Fans. Einige gehen damit sogar auf Konzerte:

Dass der 3DS so populär ist, liegt beispielsweise daran, dass er so leicht gemoddet werden kann, aber auch an einer beeindruckenden Spieleauswahl: Von Metroid: Samus Returns über The Legend of Zelda: A Link Between Worlds bis hin zu Super Mario 3D Land – viele erstklassige Exklusivspiele sind auf dem Klapp-Handheld erschienen.

Einige davon sind auch schon auf die Nintendo Switch portiert worden und die geht wohl so langsam in die Endphase ihres Lebenszyklus. Ob sie danach auch noch so lange von den Fans geliebt wird? Wir sind da guter Dinge, schließlich gibt es auch dort herausragende Exclusives.

Habt ihr schon einmal eine Konsole aus dem Keller oder vom Dachboden eures Elternhauses gerettet?