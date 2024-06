Genialer 'Nintendo 2DS XXL' besteht aus einem alten Handy und ollen Bluetooth-Controllern - spielt Games wie Pokémon in vierfacher Auflösung und 60 FPS ab

So sieht der perfekte 2DS-Handheld in neuem Gewand aus (Bild: reddit.com/user/underprivlidged/).

Nintendos frühere Handhelds wie der 3DS oder 2DS XL setzen auf ein Dual-Screen-Setup mit zwei Bildschirmen. Das macht es ganz besonders schwierig, die Spiele von damals auf neueren Geräten zu emulieren. Aber es gibt Handys, die ebenfalls zwei Displays haben, wie das hier, das ein findiger Bastler genutzt hat. Kombiniert mit einem Noname-Controller-Accessoire ergibt sich so die wohl beste Möglichkeit, die alten Titel zu spielen.

Bastler macht aus seinem "alten" Handy den perfekten Nintendo 3DS-Emulator

Worum geht's hier? Lange vor der Nintendo Switch gab es den Nintendo DS und dessen Nachfolge-Handhelds. Insbesondere der 3DS erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit und dasselbe gilt für den 2DS XL, mit dem ebenfalls 3DS-Spiele gespielt werden konnten – nur eben in 2D statt 3D.

Wer aber die heutigen Möglichkeiten der Technik nutzen will, um die Titel in besserer Qualität zu zocken, stößt meist wegen der Doppel-Bildschirme an ärgerliche Grenzen. Aber das muss nicht sein, wie Redditor underprivlidged mit seinem beeindruckenden Beitrag zeigt.

Der hat sich nämlich dazu entschlossen, sein altes Handy in einen "3DS XXL" zu verwandeln:

Link zum Reddit-Inhalt

Zugegebenermaßen haben wir es hier eigentlich eher mit einem New 2DS XXL zu tun, weil die 3D-Funktionalität des Nintendo 3DS-Bildschirms fehlt. Cool ist das Ganze natürlich trotzdem allemal.

Laut Aussage des Bastlers lässt sich auf diesem Gerät das altehrwürdige Pokémon Ultramond in der vierfachen Auflösung und mit 60 FPS spielen. Selbstverständlich funktioniert das Ganze nur über ein entsprechendes Emulator-Programm.

Was ist das für ein Handy? Das alte Smartphone des Redditors, das hier zum Einsatz kommt, ist das LG V60 ThinQ, das in einer speziellen Schutzhülle einen zweiten Bildschirm bereit hält. So eignet sich das Smartphone von 2020 geradezu ideal dafür, um damit die Nintendo 3DS-Titel zu emulieren. Bei den Controllern handelt es sich um nichts Besonderes, sondern generische Noname-Bluetooth-Accessoires.

So richtig alt ist ein Handy von 2020 natürlich nicht, aber offensichtlich ist es das alte Smartphone des Bastlers, der es durch ein neueres ersetzt hat. Außerdem bewegt sich der Fortschritt im Technikbereich generell mit Siebenmeilenstiefeln und insbesondere auf dem Smartphone-Markt können vier Jahre einen gewaltigen Unterschied ausmachen.

Was haltet ihr von der 3DS-Alternatie Marke Eigenbau und wie findet ihr solche Handys mit zwei Bildschirmen?