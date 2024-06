'Mein Verstand ist gerade explodiert' - Spieler entdeckt nach 10 Jahren praktische 3DS-Funktion und kann nicht fassen, sie übersehen zu haben

Der 3DS-Stift hat eine Teleskop-Funktion und die kann gut und gerne mal jahrelang übersehen werden. (Bildquelle: MrPanda_YT / Reddit)

Seit dem Nintendo DS verfügt jeder Handheld der Mario- und Zelda-Schmiede über einen Touch-Screen. Passend dazu versteckt sich bei jedem Modell – abgesehen von der Switch – ein Eingabestift im Gehäuse der Taschenkonsolen.

Unter diesen sticht der 3DS-Stylus heraus, da er eine Funktion hat, die es bei keinem anderen Nintendo-Stylus gibt. Sie kann jedoch auch leicht übersehen werden – so wie von diesem Spieler, der 10 Jahre nichts davon wusste.

3DS-Spieler schockt sich selbst mit Stylus-Design

Darum geht's: Der 3DS-Spieler MrPanda_YT hat per Zufall eine clevere Funktion am Eingabestift des Nintendo-Handheld entdeckt, die für viele Fans ein absoluter "Game-Changer" ist. Er saß eines Tages draußen und fummelte an seinem 3DS herum, da der Stylus im Gehäuse steckengeblieben ist.

Er hat also seine Fingernägel als Hebel angesetzt und auf einmal flutschte ihm der Stift auch entgegen oder besser gesagt die hintere Hälfte. Die kann beim 3DS-Stylus ausgefahren werden.

Hier seht ihr sein Posting auf Reddit:

MrPanda_YT war daraufhin komplett perplex, da er überhaupt nicht wusste, dass der 3DS-Stift wie ein Teleskop ausgefahren werden kann. Dabei besitzt er seinen Handheld schon knapp zehn Jahre!

Allerdings wohl auch, da er zuvor seinen Favoriten, den Stift des DSi, verwendete und ihm der 3DS-Stylus im Normalzustand zu klein erschien.

Dass der Stylus ausgefahren werden kann, hat Nintendo übrigens damals in einem unheimlich süßen und gleichzeitig legendären Erklärvideo vorgestellt. Dort begrüßte Mario (in der originalen Synchronstimme von Charles Martinet) den Stift ab Sekunde 39 mit "Hello little Stylus!":

Der originale 3DS-Stylus ist eine Klasse für sich

Dass der Reddit-User erst so spät die Funktion entdeckte, ist insbesondere deshalb so ärgerlich, da das Ur-Modell des 3DS locker den besten Stylus der gesamten Produktreihe besitzt, sofern er denn auch ausgefahren wird.

Alle Nachfolgevarianten (wie der 2DS XL oder der New 3DS) wurden mit dünnen und zum Teil sehr kurzen Stiften ausgeliefert, mit denen die Bedienung weitaus schwerer fällt. Lediglich der günstige 2DS bietet einen halbwegs griffigen Stylus.

Hier seht ihr alle Generationen nebeneinander:

Nintendo hat mittlerweile ganz schön viele Stylus-Stifte auf den Markt gebracht – aber nicht jeder konnte überzeugen. (Bildquelle: Akfamilyhome / Youtube)

Und auch die späteren Stiftmodelle des Nintendo DS – also der DSi, DS lite und DSi XL – kommen bei Fans ziemlich gut weg, da sie sich mit jeder Revision klar verbesserten. Ob sie aber nun besser oder schlechter als der Teleskop-Stylus des 3DS sind, darüber lässt sich herrlich diskutieren.

Heutzutage steckt kein Stift mehr in der Nintendo Switch. Ihr Display ist aber auch weitaus größer als der vom DS, 3DS oder 2DS, sie kann also auch gut mit den Fingern bedient werden.

Und auch eine Rückkehr bei der Switch 2 ist eher unwahrscheinlich, da sie wohl viele Design-Entscheidungen der ersten Switch übernimmt, zumindest sofern es nach den meisten Gerüchten geht.

Im Frühjahr soll die neue Nintendo-Konsole laut Insidern erscheinen, eine Ankündigung müsste also in den kommenden Monaten erfolgen. Wir sind daher gespannt, ob das denn wirklich so hinkommt, und ob uns schon in weniger als einem Jahr eine neue Konsole erwartet – vielleicht dann ja sogar wieder mit Stift. Wer weiß das schon?

Habt ihr die Teleskop-Funktion des 3DS-Stylus schnell entdeckt oder auch erst ein wenig später?