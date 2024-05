4 Gründe, warum das Rhinobuff-Case ein Muss für Gamer ist

Was ist das für ein Case? Das RhinoBuff FPS Precision Kit ist ein neues Konzept, das eine robuste Handyhülle mit ergonomischen Hochleistungstasten verbindet.

Damit könnt ihr gerade rasante Action-Games wie Shooter und MOBAs auf eurem Smartphone viel besser spielen, ohne dass ihr dazu externe Stromquellen oder klobige Addons benötigt.

Darum rockt ihr mit dem RhinoShield im Mobile-Gaming

Die Vorteile des RhinoBuff sind für alle Mobile-Gamer. Hier erfahrt ihr im Detail, warum das neue Case von Rhinoshield so hart rockt.

1.Top-Ergonomie für eure Hände

Wie steht es um den Komfort des RhinoBuff? Mit dem RhinoBuff FPS Precision Kit wird eure Hand beim Spielen deutlich entlastet. Das wird vor allem durch das geringe Gewicht und die kompakte Abmessung der besonderen Handyhülle erreicht.

RhinoBuff liegt gut in der Hand, ist bequem und sorgt für bessere Leistung beim Zocken.

Denn anders als bei Produkten, wo ihr entweder ein klobiges Gehäuse um euer Handy herum montiert oder das Mobile Phone in eine Halterung über einem Controller packt, besteht RhinoBuff aus einer leichten Ummantelung und einem Displayschutz.

Das sorgt für eine großartige Ergonomie beim Spielen, als auch bei jeder anderen Nutzung des Handys.

Die besonders gute Gaming-Ergonomie entsteht durch die beiden Schultertasten oben am Gerät und so könnt ihr ohne Verrenkungen und Ermüdungserscheinungen ausdauernd spielen.

Obendrein wird so auch der wenig ergonomische “Claw-Grip” vermieden, da ihr eure Finger nun im Bereich der Schultertaten absetzt.

2. Mehr Präzision und Erfolg beim Gaming

RhinoBuff ist jedoch nicht nur eine ergonomisch optimale und robuste Handyhülle. Die beiden Schultertasten verwenden ein patentiertes System und garantieren so eine latenzfreie Spielerfahrung ohne, dass ihr dazu eine externe Stromquelle anschließen müsst.

Der spezielle Clou daran ist, dass ihr die Schultertaste frei programmieren könnt und so selbst bestimmt, welche Spielfunktion ihr darauf legen wollt.

Passt die Schultertasten eures RhinoBuff frei an und spielt so, wie es für euch am effektivsten und praktischsten ist.

Obendrein bekommt ihr nach wie vor eine nahtlose Touchscreen-Steuerung und verbessert damit in der Gesamterfahrung die Reaktionsfähigkeit und Präzision während eurer Gaming-Sessions.

Ebenfalls cool: RhinoBuff ist sehr einfach zu kalibrieren und kompatibel mit einer Vielzahl von Spielen, darunter FPS und MOBA-Games.

3. Euer Handy ist sehr gut geschützt

RHINOSHIELD ist seit jeher für die hohe Qualität und Schutzwirkung seiner Produkte bekannt. Da steht auch RhinoBuff in nichts nach, denn das Case bietet hervorragenden Schutz vor Stürzen, Stößen und Kratzern.

Das robuste Case schützt euer Handy bei Stürzen.

Ihr bekommt also ein langlebiges und schützendes Produkt, das zudem eine effiziente Wärmeableitung gewährleistet.

Überhitzte Handys sind also ebenfalls ein Ding der Vergangenheit. Mit dem RhinoBuff spielt ihr bequemer und euer Handy ist optimal geschützt und lebt länger.

Das RhinoBuff FPS Precision Kit von RHINOSHIELD setzt dank all dieser coolen Features Mobile-Gaming auf ein neues Level. Bestellt euch noch heute euer eigenes RhinoBuff-Kit und zockt bequemer und effektiver mit eurem Smartphone!