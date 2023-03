Mario Kart 8 - Welle 4-Update verrät: Auf so viele neue Charaktere könnt ihr euch noch freuen

Weitere Charaktere für Mario Kart 8 Deluxe sind im Anmarsch.

Die 4. Welle des Booster-Streckenpasses für Mario Kart 8 Deluxe ist ab sofort verfügbar und bringt nicht nur mit Birdo einen brandneuen Charakter auf die Piste, sondern abermals mehrere frische Strecken. Aber nicht nur das: Der geupdatete Charakter-Auswahlbildschirm dürfte euch freudig stimmen!

Mario Kart 8 Deluxe erhält wiederkehrende Charaktere

Was zeigt der Charakterbildschirm? Mit dem neuen Charakter Birdo, der mit der vierten DLC-Welle verfügbar ist, finden sich nun insgesamt 43 Charaktere in Mario Kart 8 Deluxe. Und in Zukunft sollen es noch mehr werden. Denn wie der aktualisierte Charakterbildschirm zeigt, sind fünf neue Slots hinzugekommen.

Diese sind aktuell allerdings noch mit einem Fragezeichen versehen:

Fünf neue Slots im Charakter-Menü - in Zukunft können wir uns also auf weitere Fahrerinnen und Fahrer freuen.

Wie Nintendo in einer Pressemitteilung bekannt gibt, sollen in zukünftigen DLC-Wellen weitere wiederkehrende Charaktere aus der Mario Kart-Reihe folgen.

Mögliche neue Mario Kart 8-Figuren: Von der Community (und vom Kollegen Tobi Veltin) immer wieder stark geforderte Figuren wie Samus Aran, Captain Falcon und Kirby dürften damit ausgeschlossen sein, da sie bislang in keinem anderen MK-Titel auftauchen. Möglich wären hingegen unter anderem Funky Kong, Petey Piranha oder Pauline.

Nintendo hat bereits im Februar bestätigt, dass mit den DLC-Wellen 5 und 6 weitere Fahrer*innen hinzustoßen werden, gab zu diesem Zeitpunkt jedoch die genaue Anzahl noch nicht bekannt.

Mario Kart 8 - DLC-Welle 4 ist jetzt live

0:57 Mario Kart 8 Deluxe: Erster Trailer zur DLC-Welle 4 enthüllt neue Strecke und Fahrerin

Über Nacht ist Patch 2.3.0 für den Fun-Racer erschienen und damit ist jetzt auch die 4. Welle des Booster-Streckenpasses live. Neben Birdo können wir uns auf diese neuen Strecken freuen:

Frucht-Cup

Ausfahrt Amsterdam

Flussufer-Park

DK Skikane

Yoshis Eiland

Bumerang-Cup

Bangkok-Abendrot

Marios Piste

Waluigi-Arena

Überholspur Singapur

Ihr überlegt, euch den Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe zuzulegen und wollt euch genauer über die Inhalte informieren? Direkt oben findet ihr einen ausführlichen Service-Artikel zum Mario Kart 8 Deluxe-DLC mit allen Strecken und auch, wie ihr durch den Abo-Service Nintendo Switch Online an die neuen Inhalte für den Nintendo Switch-Racer kommt.

Welche neuen Charaktere wünscht ihr euch für Mario Kart 8 Deluxe?