4,99€ im PS Store und 88 auf Metacritic - Dieses PS4-Actionspiel solltet ihr euch nicht entgehen lassen

Wer ein richtig gutes Actionspiel sucht und Nex Machina noch nicht kennt, darf sich freuen: Ihr könnt euch das PS4-Highlight der Returnal-Macher jetzt günstig im PS Store sichern. Dort bekommt ihr den Shooter aktuell nämlich mit 75 % Rabatt und müsst nur 4,99 Euro zahlen – was sich wirklich lohnt.

Was ist im Angebot? Nex Machina

Nex Machina Wie groß ist der Rabatt? 75 % Rabatt

75 % Rabatt Was kostet's? 4,99 Euro

4,99 Euro Bis wann? 29. September

29. September Wo? Im PS Store

Das ist Nex Machina

Genre : Twin Stick-Shooter

: Twin Stick-Shooter Release : 2017

: 2017 Regulärer Preis: 19,99 Euro

Darum geht's: Aliens greifen an, ihr müsst sie erschießen. Wenn ihr nebenbei noch ein paar Menschen rettet oder versteckte Wege findet, umso besser. In erster Linie zählt hier aber die pure Action und die sieht nicht nur fantastisch aus, sondern spielt sich auch so.

Wer auch nur im Geringsten etwas mit Twin Stick-Shootern oder Action-Ballerei im Allgemeinen anfangen kann, sollte einen Blick riskieren. Hier warten über 100 Level in sechs Welten auf euch und die Grafik ist ein echter Augenschmaus.

Zusätzlich schalten wir haufenweise verschiedene Waffen frei und sammeln diverse Goodies ein, die uns das Leben leichter machen. Vor allem helfen Schilde, Bomben, Laser und dergleichen aber natürlich dabei, den unzähligen Gegnern stylish das Licht auszupusten.

Wie viel Spaß das macht, lest ihr en detail in unserem GamePro-Test zu Nex Machina:

4 0 Nex Machina im Test Ein neuer Meilenstein für Twinstick-Shooter

Die Bullet Hell-Action entfaltet dank der bildhübschen wie bunten Grafik ihren ganz eigenen Reiz, dem man sich nur schwer entziehen kann. Die geheimen Levels samt Highscore-Jagd animieren zum wiederholten Durchspielen und der krachige Sound tut sein Übriges.

Kein Wunder also, dass Nex Machina bei uns satte 88 Punkte im Test ergattern konnte. Das entspricht dann auch genau dem Metascore der Review-Aggregatorseite Metacritic. Die wenigen Kritikpunkte an Nex Machina wären teils zu einfache Bossgegner, eine höchstens angedeutete Hintergrund-Story sowie die wenig abwechslungsreichen Spielmodi.

Falls euch das Entwicklerstudio Housemarque und der Stil von Nex Machina irgendwie bekannt vorkommen: Das könnte daran liegen, dass ihr es hier mit einem früheren Spiel der Menschen zu tun habt, die auch das umwerfende PS5-Exclusive Returnal entwickelt haben.

Wie findet ihr Nex Machina? Habt ihr es schon gespielt oder probiert ihr es jetzt dank Sale aus?