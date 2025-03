Die 5 besten PS5-Horrorspiele, von denen ihr bestimmt noch nie gehört habt: Tipps von Survival bis Supernatural

Ihr wollt die düstersten Ecken des PS5-Spieleportfolios erkunden? Dann seid ihr hier richtig!

Ihr habt Lust auf nervenaufreibenden Horror für PS5, aber die üblichen Empfehlungen wie Resident Evil 4 oder Silent Hill 2 habt ihr alle schon durch? Für diesen Fall haben wir euch hier eine kleine Liste mit fünf Horrorspiel-Geheimtipps zusammengestellt, welche die meisten von euch noch nicht kennen dürften. Dabei haben wir uns um eine abwechslungsreiche Mischung verschiedener Horror- und Gameplay-Genres bemüht:

Mehr Old School geht kaum: Tormented Souls

1:41 Tormented Souls - Launch-Trailer der Resident Evil- und Silent Hill-Alternative

Tormented Souls liefert klassischen Survival-Horror für all jene, die der Meinung sind, dass das Genre mit Resident Evil 1 und 2 bereits einen Höhepunkt erreicht hatte. Auf der Suche nach eurer verschwundenen Zwillingsschwester durchsucht ihr hier ein gruseliges, labyrinthisches Herrenhaus, wobei die gekonnte Inszenierung mit fixierten Kameraperspektiven viel zur Atmosphäre beiträgt. Wie in Resident Evil könnt ihr euch zwar mit Waffengewalt gegen Feinde wehren, Munition und Inventarplatz sind aber knapp.

Action-Roguelike im Gothic-Stil: Withering Rooms

Während viele andere Horror-Protagonisten davonlaufen, ergreifen wir in Withering Rooms gerne die Initiative, selbst gegen riesige Monster.

Withering Rooms ist das ungewöhnlichste und actionreichste Horrorspiel auf unserer Liste. Es handelt sich um ein Action-Roguelike mit 3D-Grafik, aber zweidimensionalen Leveln, in dem ihr euch als junges Mädchen durch eine viktorianische Villa voller riesenhafter Untoter sowie durch deren Umland kämpft, wobei sich die Welt jede Nacht verändert. Neben seinem stimmungsvollen Gothic-Artdesign zeichnet sich Withering Rooms auch durch seinen Umfang aus: Euch werden über 80 verschiedene Monster, 200 einzigartige Räume und Gebiete sowie hunderte Waffen und Items geboten.

Lovecraft-Horror aus dem Meer: Still Wakes the Deep

10:13 Still Wakes the Deep - Test-Video zum Nordsee-Horror mit Unreal-Engine-5-Grafik

Genau das richtige Spiel für Lovecraft-Fans: Still Wakes the Deep schickt euch als Techniker auf eine Bohrinsel in der Nähe von Schottland. Durch die Bohrungen wurde offenbar eine uralte Gefahr am Grund des Meeres geweckt, denn schon kurz nachdem ihr angekommen seid, verwandeln sich Menschen in grauenerregende Tentakelwesen. Noch dazu schleppt der Protagonist seine ganz eigenen Dämonen mit sich herum. Das Gameplay besteht aus Erkundung, Schleichen, Quick Time Events im Stil von Until Dawn und kleinen Rätseln.

Übersinnliches und Zeitreisen: Fobia – St. Dinfna Hotel

1:47 Fobia - St. Dinfna Hotel - Trailer stimmt auf Übernachtung im Horrorhotel ein

Obwohl es stellenweise wie ein First-Person-Shooter aussieht, orientiert sich Fobia – St. Dinfna Hotel wie Tormented Souls eher an klassischem Survival-Horror. Mit eurer Munition solltet ihr also sparsam umgehen. Wie der Name schon andeutet, erkundet ihr hier ein altes Hotel und spürt seiner düsteren Vergangenheit nach. Eine Besonderheit ist dabei, dass ihr über eine übernatürliche Kamera verfügt, mit der ihr in parallele Realitäten blicken könnt, und sogar mehrfach in ein früheres Jahrhundert reist.

Stiller Schrecken: A Quiet Place: The Road Ahead

1:46 A Quiet Place bekommt sein eigenes Horrorspiel und das gibt uns jetzt schon Gänsehaut

Mit A Quiet Place: The Road Ahead haben sich die Entwickler der Remothered-Spiele der berühmten Horrorfilm-Reihe angenommen. Das Ergebnis ist zugegebenermaßen nicht perfekt, aber mindestens für Fans der Vorlage dennoch empfehlenswert. Die ganz besondere Horroratmosphäre der apokalyptischen Welt, in der ihr jedes Geräusch vermeiden müsst, um nicht von furchterregenden Monstern erledigt zu werden, fängt das 2024 erschienene First-Person-Adventure nämlich gut ein. Ihr bekommt dabei übrigens eine völlig neue Geschichte im Universum von A Quiet Place geboten.