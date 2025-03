5 Dinge, die inZOI besser macht als Die Sims 4

inZOI ist in vielen Bereichen noch unfertig, ein paar Ideen sind aber jetzt schon besser als in Die Sims 4.

Mit inZOI erschien ein ernst zu nehmender Konkurrent für die Sims-Reihe. Das Spiel befindet sich allerdings im Early Access, ist also noch lange nicht fertig. Trotzdem gibt es ein paar Features, die schon jetzt im direkten Vergleich Die Sims 4 abhängen.

1. Der Charaktereditor

Schon lange vor dem Early Access-Start hat der Charaktereditor von inZOI für viel Aufsehen gesorgt. Das liegt vor allem am realistischen Grafikstil, der sich deutlich vom Comic-Look eines Sims abhebt, aber auch an den vielen Einstellungsmöglichkeiten.

Ihr könnt asymmetrische Gesichter erstellen und jeden Bereich im Gesicht und am Körper unkompliziert per Mausklick so zurechtzupfen, wie ihr möchtet. Dazu kommen etliche Optionen für Accessoires. Auf Wunsch könnt ihr mit eurem Smartphone sogar echte Gesichter einscannen und ins Spiel übernehmen.

1:29 inZOI: Early Access-Start steht kurz bevor und Krafton macht mit neuem Trailer nochmal Stimmung

Perfekt ist der Editor nicht. In Die Sims 4 gibt es beispielsweise mehr Accessibility-Optionen wie Hörgeräte oder Stretch Marks. Außerdem wirkt sich hohes Alter bei inZOI nur auf das Gesicht aus, während der Körper faltenfrei bleibt.

Insgesamt lassen sich aber bereits im Early Access sehr echt aussehende, virtuelle Menschen auf den Bildschirm zaubern, die sich optisch von dem stilisierten Look bei Die Sims unterscheiden.

2. Selbst Autofahren und Erkunden in Schulterperspektive

Nachdem sich EA in Die Sims 4 von Autos nahezu komplett verabschiedet hat, könnt ihr sie in inZOI sogar direkt selbst mit den WASD-Tasten steuern. Zwar fühlt sich das in keiner Weise so gut an wie beispielsweise in einem GTA oder vollwertigen Rennspielen, aber allein für die Immersion ist das Feature ein echter Gewinn.

Das gilt auch für die Möglichkeit, auf Knopfdruck in die Schulterperspektive des aktuell ausgewählten Zois zu wechseln. Mit direkter Steuerung durch die eigene Wohnung oder die Sehenswürdigkeiten der Spielwelt zu laufen, ist auf jeden Fall ein richtig cooles Feature für eine Lebenssimulation.

3. Open World-Städte zum nahtlosen Erkunden

Das führt uns auch direkt zum nächsten Punkt: die Städte. Die sind in inZOI nämlich kleine Open Worlds. Das bedeutet, dass ihr nahtlos aus eurer Wohnung treten und in das nächste Café laufen könnt. In Die Sims 4 sind Orte und Nachbarschaften stets durch einen Ladebildschirm voneinander getrennt.

Einziger Wermutstropfen: Aktuell könnt ihr in inZOI nicht mit eurem Haushalt zwischen den beiden verfügbaren Städten wechseln. Die offizielle Roadmap des Entwicklerteams deutet aber an, dass diese Möglichkeit zumindest noch nachgepatcht werden soll.

4. Möbel und Kleidung mit eigenen Texturen anpassen

Krafton möchte mit verschiedenen KI-Tools und der Möglichkeit eigene Kreationen mit der Community zu teilen, vermehrt auf User-erstellte Inhalte setzen. Allerdings funktionieren Werkzeuge wie der 3D-Drucker zum Importieren realer Möbel bisher nur mäßig und sind eher ein Gimmick.

Was allerdings schon wunderbar funktioniert, ist das Anpassen von nahezu allen Objekten mit eigenen Texturen. Ihr müsst lediglich eigene PNG-Dateien von eurem Rechner importieren und könnt die Motive danach auf Kleidung, Sofas, Tapeten und mehr legen.

Dagegen lassen sich in Die Sims 4 Möbel nur mit einer Auswahl an Farbpaletten optisch anpassen, was kein Vergleich zum mächtigen Textur-Import von inZOI ist.

Mit wenigen Klicks importiert ihr eigene Bilddateien und nutzt sie als Texturen für Objekte und Klamotten.

5. Schickes UI, das ihr selbst anpassen könnt

Zur modernen Unreal Engine 5-Grafik gehört auch das User-Interface, also die Menüs und Schaltflächen, mit denen ihr durch das Spiel navigiert. Krafton setzt für inZOI dabei auf eher minimalistische Elemente, die durch Transparenz-Effekte angenehm unauffällig sind und den Blick auf das Spielgeschehen weniger stören.

Uns hat außerdem auch die Anordnung von Gesprächsoptionen besser als in Die Sims 4 gefallen. Die Sortierung der möglichen Antworten und Themen ist sicher auch Geschmackssache, aber wir haben uns vergleichsweise schnell zurechtgefunden.

Besonders cool ist, dass ihr einzelne Schaltflächen mit gedrückter Maustaste ganz einfach verschieben könnt. Damit lässt sich das UI im Live-Modus individuell anpassen und ihr könnt es so schieben, wie es für euch am übersichtlichsten ist.

Was denkt ihr: Hat inZOI noch mehr Features, die schon im Early Access etwas besser machen, als die Konkurrenz?