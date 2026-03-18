Nach 5 Jahren Wartezeit: Alien-Horrorspiel für PS5 erscheint endlich – Jetzt Preisgarantie sichern!

Dieses PS5-Horrorspiel erinnert stark an Filmklassiker wie Signs - Zeichen.

Ein ebenso skurriles wie vielversprechendes Alien-Horrorspiel, das schon 2021 angekündigt wurde und sich immer wieder verzögert hat, nähert sich seiner Vollendung: They Are Here soll in diesem Jahr endlich erscheinen, Amazon hat für die PS5-Version gerade die Vorbestellungen mit der üblichen Preisgarantie gestartet. Wenn ihr dort vorbestellt und das Spiel bis zum Release noch günstiger wird, zahlt ihr also automatisch den besten Preis:

Einen offiziellen Erscheinungstermin gibt es übrigens noch nicht. Amazon gibt zwar den 30. September 2026 als Release-Datum an, dabei dürfte es sich jedoch um einen Platzhalter handeln, der darauf hindeutet, dass der Publisher mit dem 3. Quartal als Release-Zeitraum plant. Übrigens erscheinen in den kommenden Tagen und Monaten noch einige weitere Highlights für PS5. Hier ein paar Beispiele:

UFOs, Aliens & Kornkreise: Das ist das neue PS5-Horrorspiel!

Auch vor Tieren machen die Aliens nicht halt.

Bei They Are Here, das den klangvollen Untertitel „Alien Abduction Horror“ trägt, handelt es sich um ein First-Person-Horrorspiel, das sich laut Aussage der Entwickler an Film- und Serienvorbildern wie Akte X oder Signs – Zeichen orientiert. Trotz des etwas trashigen Covers zielen sie also auf eine dichte, gruselige Mystery-Atmosphäre ab. Wenn man von den bisherigen Trailern und der (leider sehr kurzen) PC-Demo ausgeht, könnte das durchaus gelingen.

Ihr spielt den Journalisten Tailor Fox, der unerklärliche Ereignisse wie Lichter am Himmel und seltsames Verhalten der Tiere auf der entlegenen Grayswood Farm untersuchen soll. Dort angekommen, merkt ihr sehr schnell, dass bereits furchtbare Dinge passiert sind, in die ihr umgehend hineingezogen werdet. Fortan geht es nicht nur darum, mit eurer Kamera Beweise für die Existenz der Aliens zu sammeln, sondern auch und vor allem ums Überleben.

Die Farm ist nicht der einzige Schauplatz, den ihr in They Are Here besucht.

Die lineare Story führt euch neben der Farm auch noch zu anderen Schauplätzen, sogar einen Militärstützpunkt dürft ihr erforschen. Spielerisch dürfte They Are Here ein recht konventionelles Horrorspiel mit Fokus auf Erkundung, Fliehen und Verstecken werden, ein Kampfsystem gibt es nicht. Das Setting und die Inszenierung, die wie eine nostalgische Reise in die Mystery-Serien der 90er und frühen 2000er wirken, dürften den Titel jedoch zu etwas Besonderem machen.