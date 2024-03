512GB Speicher für Nintendo Switch: Jetzt microSD-Speicherkarte günstig im Angebot abstauben

Bei MediaMarkt gibt jetzt eine 512 GB große Speicherkarte für Nintendo Switch zum Schnäppchenpreis.

Für diejenigen unter euch, denen gerade der Speicherplatz auf der Nintendo Switch ausgeht, hat MediaMarkt jetzt ein günstiges Sonderangebot. Dort bekommt ihr nämlich die microSD-Speicherkarte SanDisk Ultra in der weißen Version mit stolzen 512 GB Speicherplatz für nur 33€ (UVP: 139€). So günstig ist sie laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo sonst zu haben. Hier geht's zum Deal:

Der Versand ist kostenlos. MediaMarkt macht übrigens keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Der Preis könnte sich also jederzeit wieder ändern.

Was taugt die SanDisk Ultra microSD-Speicherkarte für die Switch?

Mehr als schnell genug: Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 120 MB/s ist die SanDisk Ultra microSD-Speicherkarte mehr als schnell genug für die Nintendo Switch. Die Konsole braucht mindestens eine Lesegeschwindigkeit von 60 MB/s, besser sollten es aber 80 MB/s oder mehr sein. Ihr könnt damit rechnen, dass die Ladezeiten von der microSD ungefähr so schnell, in manchen Fällen vielleicht sogar schneller sind als beim Laden von Cartridges.

Für die Nintendo Switch ist die SanDisk Ultra microSD-Speicherkarte bestens geeignet. Zum Aufnehmen von Videos gibt es aber Besseres.

Für Switch toll, aber nicht für 4K geeignet: Bei der Schreibgeschwindigkeit schneidet die SanDisk Ultra microSD in der weißen Version hingegen eher mäßig ab. Das ist beim Einsatz in der Nintendo Switch zwar nicht sonderlich wichtig. Falls ihr die Karte jedoch nicht in der Switch, sondern in einer Kamera oder im Handy einsetzen und damit 4K-Videos aufnehmen wollt, solltet ihr lieber zu einer schnelleren microSD der Klasse U3 greifen.

Keine Speicherplatzsorgen mehr: Mit 512 GB könnt ihr eure Sorgen um mangelnden Speicherplatz auf eurer Switch für lange Zeit vergessen. Schließlich sind selbst die aufwendigsten First-Party-Spiele für die Konsole in der Regel nicht allzu groß. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom beispielsweise belegt in der Download-Version rund 18 GB und würde demnach bis zu 28 mal auf die SanDisk Ultra Speicherkarte passen.

