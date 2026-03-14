55€ Rabatt: Sonys bestes PS5-Spiel des letzten Jahres gibt's jetzt schon zum Spottpreis!

Dieses PS5-Meisterwerk aus dem letzten Sommer gibt's jetzt schon 69 Prozent günstiger.

Update: Bei Amazon ist das Angebot aktuell leider bereits ausverkauft, es ist jedoch gut möglich, dass der Händler noch einmal für Nachschub sorgt. Außerdem könnt ihr den Deal alternativ auch hier bei Otto finden:

Bei MediaMarkt und Saturn gibt es das Spiel zudem ebenfalls gerade im Angebot, hier zahlt ihr derzeit jedoch 5€ mehr:

Originalmeldung:

Sonys bestes PS5-Spiel 2025, das in unserem GamePro-Test stolze 90 Punkte abgestaubt hat, könnt ihr euch gerade richtig günstig im Angebot schnappen: Bei Amazon bekommt ihr den Open-World-Hit jetzt 69% günstiger im Vergleich zum UVP, was einen Rabatt von satten 55€ bedeutet. Einen besseren Preis findet ihr laut Vergleichsplattformen nirgendwo. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Übrigens gibt es bei Amazon aktuell auch noch einige weitere große PS5-Spiele von Sony im Angebot. Hier ein paar der wichtigsten:

Hoffnungsvolle Postapokalypse: Das ist der Open-World-Hit für PS5!

In Death Stranding 2 seid ihr schon recht früh in Fahrzeugen unterwegs.

Es geht hier um Death Stranding 2: On the Beach, das nicht nur in unserem Test hervorragend abgeschnitten hat, sondern weltweit: Auf Metacritic steht der Open-World-Hit bei 89 Punkten. Auch diesmal spielt ihr wieder den postapokalyptischen Paketboten Sam Porter Bridges, der seine Lieferungen durch weite, unwegsame Landschaften transportiert, in denen neben Banditen auch übernatürliche Feinde und zahlreiche mysteriöse Ereignisse auf ihn warten.

Diesmal ist die Welt allerdings eine etwas andere, denn statt den USA seid ihr nun in Mexiko und in Australien unterwegs und bekommt somit gleich zwei Open Worlds geboten. Obwohl die geheimnisvolle Atmosphäre des Vorgängers weitgehend erhalten bleibt, wirkt Death Stranding 2 zudem etwas hoffnungsvoller, schon weil wir diesmal sehr früh sehr viel bewirken können: Wir helfen beim Aufbau der Infrastruktur mit und machen dabei rasante Fortschritte.

21:20 Death Stranding 2 - Unser Testvideo zum neuen Open-World-Hit für PS5

Autoplay

Auch Fahrzeuge stehen uns diesmal vergleichsweise früh zur Verfügung, sodass wir uns nicht mehr so lange zu Fuß abquälen müssen, und selbst die Bewaffnung und die spielerischen Möglichkeiten sind vielfältiger geworden: Vom Granatwerfer übers Scharfschützengewehr bis hin zum Schleichangriff stehen uns die verschiedensten Spielweisen offen, um uns unseren Weg mit Gewalt zu bahnen und in die Postapokalypse wieder Zivilisation einkehren zu lassen.

Gar so düster wie Teil 1 ist Death Stranding 2 also nicht mehr, dafür hat es spielerisch deutlich zugelegt und ist alles in allem das größere und bessere Spiel. Wenn ihr den Vorgänger mochtet, solltet ihr also auf jeden Fall zuschlagen. Falls ihr das erste Death Stranding noch gar nicht kennt und direkt in Teil 2 einsteigen wollt, solltet ihr euch allerdings darauf gefasst machen, zu Beginn etwas von der komplexen Story und seltsamen Spielwelt überfordert zu werden.