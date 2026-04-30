Schaut ihr euch auf TikTok oder Instagram nach einer Soundbar um, ist gefühlt jedes zweite Video über die Sonos Arc. Das ist nicht umsonst so, denn sie begeistert bis heute!

Wer sich heute noch mit den blechernen Standard-Lautsprechern seines flachen Fernsehers abfindet, verpasst im Jahr 2026 etwas. Das ist so, als würdet ihr euch einen teuren Porsche kaufen und da den Motor von einem Aufsitzrasenmäher reinbasteln. Eines der beliebtesten Soundbars ist jetzt schon fast sechs Jahre alt und das Verrückte daran: Es macht noch immer den Großteil der aktuellen Konkurrenz platt. Die Sonos Arc ist einfach der Goldstandard.

Endlich versteht man die Dialoge

Das größte Drama bei TV-Sound: Sobald zwei Leute anfangen zu flüstern, versteht man absolut kein Wort mehr und man dreht die Kiste auf Anschlag. Bis ihr beim nächsten Schusswechsel einen halben Ohrschaden habt, weil es hier wieder zu laut ist. Die Sonos Arc hat dafür eine Sprachverbesserung. Einmal in der App aktiviert, zieht das System die Stimmen in den Vordergrund, ohne dass ihr die Gesamtlautstärke eskalieren lassen müsst.

Dazu kommt noch die Trueplay-Funktion. Ihr lauft dafür einmal kurz mit eurem Handy durchs Wohnzimmer und das System misst den Raum akustisch ein. Schall verhält sich in einer kahl gefliesten Bude anders als in einem Raum mit dickem Teppich und schweren Vorhängen. So passt sich die Soundbar exakt eurer Umgebung an. Ihr denkt es nicht, aber diese Funktion macht einen riesigen Unterschied.

Die Sonos Arc ist kompakt und clean gehalten. So passt sie eigentlich in jeden Raum rein.

Dolby Atmos wie im Kino

Wenn wir über guten Sound reden, führt an Dolby Atmos mittlerweile kein Weg mehr vorbei. Wenn ih euch nach einer Soundbar umschaut, sollte das der Standard sein. Früher musste man sich dafür zwanzig hässliche Boxen ins Wohnzimmer dübeln und meterweise Strippen durchs Haus ziehen. Heute geht es einfacher und die Arc macht das viel cleverer: Im Inneren sitzen spezielle Lautsprecher, die den Sound schräg nach oben gegen eure Zimmerdecke feuern. Von dort prallt der Klang ab und regnet quasi direkt auf euch herab.

Wenn im Film also ein Hubschrauber über das Bild fliegt, hört ihr den original auch über eurer Couch kreisen. Das macht das ganze Erlebnis einfach unfassbar breit und räumlich. Das ist der Sound, der euch auch im Kino Gänsehaut verschafft.

Ihr könnt die Sounbar auf euer Lowboard legen oder an die Wand schrauben.

Cleane Optik ohne nervigen Kabelsalat

Niemand will komische Plastik-Dinger unter dem Fernseher. Die Sonos Arc ist super schlank gebaut und kommt mit einem cleanen, abgerundeten Gitter-Design. Genau dieses einzigartige Aussehen hat die Soundbar so legendär gemacht. Bei den meisten Interior-Influencern zählt die Sonos Arc als das Must-Have.

Der zweite richtig dicke Pluspunkt ist die Kabelführung. Ihr habt hier keinen Kabelsalat, der hinter dem Schrank nur Staub fängt. Es gibt im Grunde nur ein Stromkabel und ein einziges Kabel zum Fernseher. Das war’s. Die Anschlüsse sind auf der Rückseite versteckt und es sieht alles komplett sauber und aufgeräumt aus. Ein cleanes Träumchen.

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