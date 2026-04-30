Dieser Apple-Watch-Klon kostet weniger als 60€ – Xiaomis Bestseller gibt es zum Hammerpreis!

Die Apple-Watch ist die meistverkaufte Uhr weltweit und das auch wegen des Designs. Dieses Xiaomi-Modell erinnert stark an den Apfel und kostet dabei richtig wenig.

Man schleppt den Einkauf in den zweiten Stock und schnauft oben wie eine alte Dampflok. Man nimmt sich, wie schon zig mal davor, vor, ab morgen den Hintern hochzubekommen. Doch kaum lächelt die Couch einen an, hat der innere Schweinehund wieder gewonnen und man versackt antriebslos vor Netflix. Genau für diesen Teufelskreis braucht man im Alltag einen smarten, liebevollen Arschtritt. Den verpasst euch das Xiaomi Smart Band 9 Pro. Eine Smartwatch, die der Apple-Watch super ähnlich sieht, doch nur einen Bruchteil kostet.

Mehr als nur ein billiger China-Abklatsch

Wer von euch hat nicht schon mal im Vorbeigehen sehnsüchtig auf diese teuren Uhren mit dem Apfel geschielt? Wenn man aber dann auf das Preisschild guckt, bekommt man direkt Schnappatmung, weil das Ding einfach so viel kostet wie ein ganzer Wochenurlaub. Xiaomi beweist, dass das Ganze auch viel günstiger geht, ohne dass man am Ende mit einem billigen China-Abklatsch rumläuft.

Das Smart Band 9 Pro kommt mit einem großen AMOLED-Display. Vor allem zur jetzigen Jahreszeit ist das ein wertvolles Feature, da ihr in der Sonne nicht mehrdie Augen zusammenkneifen müsst, wenn ihr kurz checkt, ob ihr heute schon genug Schritte gesammelt habt oder wieder zig WhatsApp-Nachrichten ignoriert. Genau an solchen Dingen scheitern die meisten billigen Uhren gnadenlos.

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Wenn mich jemand nach einer Preis-Leistungs-Smartwatch fragt, dann führt kein Weg an der Xiaomi Smart Band 9 Pro vorbei.

Trainingsfunktionen wie bei den Großen

Obwohl die Smartwatch so günstig ist, hat man wirklich beeindruckende Trainingsfunktionen in das Smart Band 9 Pro verbaut. Statt nur grob ein paar Schritte zu schätzen, trackt das Band über 150 verschiedene Sportarten.

Was überhaupt nicht selbstverständlich bei Smartwatches dieser Preisklasse ist, ist das eingebaute GPS. Ihr könnt euer schweres Handy beim Joggen oder Radfahren zu Hause lassen und die Strecke wird trotzdem aufgezeichnet. Es gibt zudem Messungen zu eurem Puls und Blutsauerstoff. Für diesen Witzpreis bekommt ihr hier Features, die sonst nur bei der teuren Mittel-bis Oberklasse zu finden sind.

Ihr könnt die Uhr in verschiedenen Farben kaufen und die Armbänder sind auch ganz einfach zu wechseln.

Ein Akku, der länger als die Apple Watch hält

Akkus bei Smartwatches sind ein absolutes Trauerspiel. Aber hier ist das Xiaomi-Band wirklich eine absolute Legende. Drei Wochen bei ganz normaler Nutzung macht das Ding mit. Selbst wenn ihr das GPS dauerhaft anwerft oder euch das Display permanent anzeigen lasst ("Always-On"), kommt ihr immer noch über eine Woche. Vergleicht das mal mit der sündhaft teuren Konkurrenz, die nach einem läppischen Tag wieder an die Steckdose will.

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