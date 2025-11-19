Legendäre Rollenspiel-Reihe hat nach 30 Jahren eine würdige Fortsetzung bekommen: PS5-Spiel jetzt im Black Friday Sale schnappen!

Lust auf ein wunderschönes Rollenspiel im 90er-Stil? Dann könnt ihr jetzt dieses PS5-Spiel im Top-Angebot abstauben!

Fast 30 Jahre hat es gedauert, bis eine der berühmtesten Rollenspiel-Reihen der 90er eine Fortsetzung bekommen hat, die den Klassikern von damals würdig ist. Jetzt könnt ihr euch den PS5-Nachfolger bei Amazon bereits zum Schnäppchenpreis schnappen. Im Vergleich zum aktuellen Preis im PlayStation Store kommt ihr dort jetzt rund 69 Prozent günstiger weg. Hier findet ihr den Deal:

Alternativ findet ihr den Deal auch im Otto Black Friday Sale, mit dessen Angebot Amazon vermutlich schlicht mitgezogen ist. Bei Amazon gibt es übrigens bereits eine ganze Reihe weiterer PS5-Rollenspiele im frühen Black-Friday-Angebot. Hier eine kleine Auswahl:

Alle Black-Friday-Angebote, die bei Amazon aktuell schon laufen, findet ihr hier:

Rückkehr in eine märchenhafte Welt: Das bietet die Fortsetzung der RPG-Klassiker

Visions of Mana schickt euch in eine märchenhafte Welt.

Es geht hier um Visions of Mana, den jüngsten Teil der Mana-Reihe, die 1991 mit Mystic Quest ihren Anfang nahm und 1993 mit Secret auf Mana den Legenden-Status erhielt. 1995 gab es mit Trails of Mana noch einen zwar nicht mehr ganz so legendären, aber noch immer würdigen Nachfolger, danach sah es fast drei Jahrzehnte lang eher düster aus.

Zwar gab es noch einige Mana-Spiele, aber bei diesen handelte es sich größtenteils um Mobile- oder Handheld-Spiele oder um Titel, die das Genre in Richtung Action-Adventure oder Echtzeitstrategie wechselten. Keiner davon konnte mit den Rollenspiel-Klassikern mithalten. Im letzten Jahr hat Square Enix mit Vision of Mana dann endlich einen Nachfolger veröffentlicht, bei dem es sich wieder um ein klassisches JRPG mit hoher Produktionsqualität handelt.

8:21 Visions of Mana - Test-Video zur Rückkehr des Rollenspiel-Klassikers

Autoplay

Wie schon Secret of Mana setzt der neue Teil auf ein Echtzeit-Kampfsystem. Dieses lässt euch mitten im Kampf zwischen den Charakteren eurer Gruppe wechseln, damit ihr deren Spezialfähigkeiten nutzen könnt. Durch Kombos und Zauber, die im Laufe der gut 40 Stunden Spielzeit hinzukommen, entwickeln die Kämpfe immer mehr Komplexität.

Das Beste an Visions of Mana ist aber die Fantasy-Spielwelt, die schon allein durch ihren wunderschönen, märchenhaften Look in ihren Bann zieht. Zwar handelt es sich um keine typische Open World, sie bietet jedoch viele offene Areale, die es euch erlauben, ihre Geheimnisse auf eigene Faust zu erkunden. Obendrauf bekommt ihr eine zwar nicht ganz klischeefreie, aber dafür herzerwärmende Geschichte.

Ob Visions of Mana nun wirklich genauso gut wie der Klassiker Secret of Mana oder zumindest wie Trails of Mana ist, darüber kann man sich sicherlich streiten. Wir waren in unserem GamePro-Test beispielsweise deutlich kritischer als unser Kollege Kai Schmidt, der im GameStar-Test 85 Punkte vergab. Aber eines ist klar: Vision of Mana ist auf jeden Fall endlich ein richtiges Mana-Rollenspiel, was schon mal mehr ist, als wir in den letzten Jahrzehnten bekommen haben.