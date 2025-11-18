Das am sträflichsten unterschätzte PS5-Soulslike des Jahres gibt's jetzt im Black-Friday-Angebot: Geheimtipp zum halben Preis abstauben!

Dieses Soulslike-Spiel für PS5 aus 2025 dürften die meisten von euch verpasst haben. Jetzt ist die perfekte Gelegenheit, es nachzuholen.

2025 sind eine ganze Reihe fesselnder Soulslike-Rollenspiele erschienen, aber nicht alle davon haben die verdiente Aufmerksamkeit bekommen. Eines davon ist ein Fantasy-RPG-Geheimtipp für PS5, der eine besonders spannende Gameplay-Idee und eine schicke, atmosphärische Welt mitbringt und dennoch kaum beachtet wurde. Das im Mai erschienene Spiel bekommt ihr jetzt bei Amazon für die Hälfte des ursprünglichen Preises im Angebot:

Alternativ könnt ihr das Angebot auch beim Konkurrenten Otto finden, mit dessen Black-Friday-Deal Amazon vermutlich mitgezogen ist. Falls dieses Spiel nicht das Richtige für euch sein sollte, könnt ihr bei Amazon übrigens noch bereits einige weitere Soulslike-Spiele für PS5 günstiger abstauben, darunter auch der Genre-König Elden Ring:

Offiziell startet der Black Friday Sale bei Amazon erst am 20. November, ihr könnt aber schon jetzt viele günstige Vorab-Angebote abstauben. Hier findet ihr die Übersicht:

Soulslike-Action zum Selberschmieden: Das kann das Action-Rollenspiel für PS5

Die spannenden Nahkämpfe mit selbstgeschmiedeten Waffen sind der Kern von Blades of Fire.

Es geht hier um Blades of Fire, das von MercurySteam, dem Studio hinter Metroidvania-Hits wie Castlevania: Lords of Shadow und Metroid Dread, stammt. Auch das neue Action-Rollenspiel bietet wieder das übliche verschachtelte Leveldesign und liefert dabei eine atmosphärische Fantasy-Welt voller düsterer Geheimnisse und eindrucksvoller Burgen und Ruinen.

Spielerisch schlägt Blades of Fire mit seinem Fokus auf spannende Nahkämpfe und harte Bosse weit stärker die Soulslike-Richtung ein als die früheren Spiele der Entwickler. Ihr bekommt dabei ein komplexes Kampfsystem serviert, das euch verschiedene Körperteile attackieren und Schläge aus unterschiedlichen Richtungen ausführen lässt. Trotzdem ist der Schwierigkeitsgrad nicht so hoch wie in Dark Souls, weswegen sich Blades of Fire auch für Genre-Neulinge gut eignet.

Die Welt von Blades of Fire hat so einige eindrucksvolle Bauwerke zu bieten.

Was das Spiel von MercurySteam wirklich zu etwas Besonderem macht, ist jedoch das einzigartige Schmiede-Feature, welches das ganze Fortschrittssystem des Spiels beherrscht: Statt einfachen Lagerfeuern warten an den Checkpoints Ambosse auf euch, an denen ihr über ein Minispiel eure eigenen Waffen schmiedet. Dabei habt ihr auch die Möglichkeit, Waffen an euren eigenen Spielstil anzupassen. Statt Seelen sammelt ihr im Spielverlauf Material fürs Schmieden.

Mehr als genug Umfang bekommt ihr ebenfalls geboten: Ihr könnt mit rund 50 Stunden Spielzeit rechnen. Wenn ihr jedes Geheimnis erforschen wollt, sind es sogar noch deutlich mehr. In dieser Zeit unterhält Blades of Fire mit einer offensichtlich von God of War inspirierten Geschichte, die zwar nicht ganz so toll inszeniert ist wie beim PlayStation-Exklusivhit, aber viele eindrückliche Momente bietet. Alles in allem ist Blades of Fire den Deal-Preis damit mehr als wert.