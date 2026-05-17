65 Zoll QLED 4K-Fernseher zum besten Preis aller Zeiten: MediaMarkt startet Top-Angebot mit 144Hz-TV!

So günstig wie jetzt im MediaMarkt-Sale gab es diesen QLED 4K-Fernseher laut Vergleichsplattformen noch nie.

Bei MediaMarkt könnt ihr gerade einen 65 Zoll großen QLED 4K-Fernseher, der nicht nur eine gute Bildqualität bietet, sondern durch sein 144Hz-Display auch hervorragend fürs Gaming geeignet ist, im Angebot abstauben: Durch 41 Prozent Rabatt bekommt ihr den TCL C7K dort jetzt laut Vergleichsplattformen so günstig wie noch nie zuvor. Dieser Link führt euch direkt zum Deal:

Durch den neuen MediaMarkt-Sale, der noch bis 9 Uhr morgens am 1. Juni läuft, könnt ihr euch übrigens noch viele weitere 4K-Fernseher günstig im Sonderangebot schnappen. Hier ein paar Beispiele:

Daneben bietet der große MediaMarkt-Sale noch eine Menge weiterer Technik-Schnäppchen, unter anderem sind die Nintendo Switch 2 und der DualSense PS5-Controller im Angebot. Den Überblick über die Deals findet ihr hier:

Gutes Bild und tolle Gaming-Performance: Das ist der günstige QLED 4K-Fernseher!

Durch über 1000 Dimming-Zonen kommt der TCL C7K QLED 4K-Fernseher nah an die Qualität teurer OLED-TVs heran.

Der TCL C7K ist ein 4K-Fernseher aus 2025, der qualitativ in der oberen Mittelklasse einzuordnen und trotz seines günstigen Preises gar nicht weit von teuren OLED-TVs entfernt ist. Die QLED-Technologie, die mit einer zusätzlichen Filterschicht für eine bessere Farbdarstellung sorgt, ist dabei sogar noch einer der kleineren seiner Vorteile. Viel wichtiger für ein gutes Bild sind das Mini-LED-Display und FALD.

Mini-LED-Displays benutzen für ihre Hintergrundbeleuchtung besonders kleine Leuchtdioden, was besseres Full Array Local Dimming (FALD) ermöglicht. Beim FALD wird der gesamte Bildschirm in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln reguliert wird, was den Kontrast erhöht und eine bessere Anpassung an Szenen mit hellen und dunklen Teilen ermöglicht. So lassen sich etwa hellere Objekte in einer dunklen Szene besser erkennen. In der 65-Zoll-Version bietet der TCL C7K stolze 1008 solcher Zonen.

Das 144Hz-Display macht den TCL C7K zu einem hervorragenden 4K-Fernseher.

Auch bei der Bildhelligkeit, die unter anderem wichtig ist, um mit HDR Farben richtig zum Leuchten bringen zu können, erreicht der TCL C7K fantastische Werte: Er schafft rund 2000 cd/m2 (laut TCL sind es sogar 2600 cd/m2, aber das ist in der Praxis kaum zu erreichen), was ungefähr das Siebenfache vieler Low-Budget-Fernseher ist, die oft nicht mal 300 cd/m2 schaffen. Diese hohe Strahlkraft hilft auch beim Fernsehen in Räumen mit heller Sonneneinstrahlung.

Besonders wichtig fürs Gaming, aber auch für manche andere Anwendungsfälle wie etwa Sportübertragungen, ist die hohe Bildwiederholrate von 144Hz. Aus der PS5 und der Xbox Series X könnt ihr damit das Optimum von 120 fps bei 4K-Auflösung herausholen, mehr schaffen die Konsolen nicht. Durch den niedrigen Input Lag müsst ihr auch nicht befürchten, dass die Eingabeverzögerung eure Reaktionen beim Spielen ausbremst.