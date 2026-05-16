Neu für Switch: Eines der Lieblingsspiele der Deutschen wird am Dienstag fortgesetzt!

Diese Spielereihe ist in Deutschland noch erfolgreicher als im Rest der Welt.

Schon am 19. Mai, also am nächsten Dienstag, wird eine zwar auch in anderen Ländern erfolgreiche, aber gerade hier in Deutschland ganz besonders beliebte Spielereihe auf Nintendo Switch fortgesetzt. Wenn ihr die physische Version des neuen Spiels jetzt noch schnell auf Amazon vorbestellt, wird sie euch mit etwas Glück noch pünktlich zum Release-Tag geliefert und ihr erhaltet sogar bereits einen kleinen Rabatt:

So erfolgreich die oben genannte Reihe hierzulande auch ist, ist sie doch zugegebenermaßen nicht jedermanns Geschmack. Für alle, die nichts mit ihr anfangen können, haben wir hier noch ein paar weitere Switch- und Switch 2-Neuerscheinungen zusammengestellt, auf die ihr euch in nächster Zeit freuen könnt:

Das kann das neue Spiel der in Deutschland beliebten Reihe!

Im Farming Simulator 26 arbeitet ihr nicht nur auf dem Feld, sondern könnt euren Hof auch in ein blühendes Unternehmen verwandeln.

Wir sprechen hier von der Nintendo Switch Edition des Landwirtschafts-Simulators 26. Nachdem der technisch aufwendigere Landwirtschafts-Simulator 25 im letzten Jahr nur für leistungsstärkere Plattformen wie PS5 und PC sowie als Signature Edition für Switch 2 erschienen ist, bleibt der neue Teil in diesem Jahr nämlich der älteren Nintendo-Konsole vorbehalten und erscheint nicht für PS5, PC oder Xbox.

Optisch ist der Landwirtschafts-Simulator 26 deshalb deutlich simpler gehalten als der Vorgänger aus 2025, inhaltlich hat er Farming-Fans jedoch trotzdem wieder eine Menge zu bieten: Auf den beiden großen neuen Maps könnt ihr erneut allerhand Tiere wie Schafe, Hühner und Rinder züchten und zudem 15 verschiedene Feldfrüchte anbauen. Hierfür stehen euch rund 120 landwirtschaftliche Maschinen und Fahrzeuge zur Verfügung, die alle lizenziert und authentisch simuliert werden.

Auch im Landwirtschafts-Simulator 26 werden die Maschinen wieder detailliert simuliert.

Wie gewohnt verbringt ihr erneut viel Zeit damit, eure Felder zu pflügen, Unkraut zu jäten und die Ernte einzubringen. Neben der alltäglichen Farmarbeit bietet der Farming Simulator 26 jedoch auch eine komplexere Wirtschaftssimulation als viele ältere Teile der Reihe. Diesmal könnt ihr nämlich Fabriken mit richtigen Produktionsketten errichten, um eure Produkte selbst weiterzuverarbeiten und so den Gewinn eures Unternehmens zu steigern.