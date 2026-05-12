Dieses Spin-Off zu Assassin's Creed hat mich gehörig überrascht – bei Amazon bekommt ihr es jetzt zum lächerlich günstigen Angebotspreis!

In einer Zeit, in der Spiele oft immer größer und komplexer werden wollen, besinnt sich dieses Abenteuer auf seine Stärken. Es ist eine Rückkehr zu den Wurzeln, die sich anfühlt wie ein Klassentreffen mit alten Freunden, die man lange nicht gesehen hat. Da es aktuell bei Amazon im Angebot ist, gibt es eigentlich keinen Grund mehr, noch länger zu warten, wenn ihr den Geist der alten Tage von Assassin's Creed vermisst habt.

Zurück zum Kredo: Warum weniger bei diesem Spiel deutlich mehr ist

Die Rede ist natürlich von Assassin's Creed Mirage. Für mich als Fan der ersten Stunde ist dieser Teil ein echte Überraschung gewesen. Ich mochte Valhalla, Shadows und Co. wirklich sehr gerne, aber wenn ihr zu den Leuten gehört, die von den riesigen RPG-Elementen der letzten Jahre – also dem Loot-System, den Level-Beschränkungen für Gebiete und den fast schon uferlosen Skill-Trees – etwas ermüdet seid, dann werdet ihr hier aufatmen. Mirage wirft den Ballast über Bord: Es ist ein fokussiertes Action-Adventure, das sich wieder ganz auf die Geschichte und die Atmosphäre konzentriert.

Das Spiel ist eine liebevolle Hommage an die ersten Serien-Ableger. Ihr seid wieder ein Teil der "Verborgenen" und lernt, was es bedeutet, sich im Schatten zu bewegen. Das Gameplay fühlt sich sofort vertraut an, wurde aber behutsam modernisiert. Der Parkour ist flüssiger, die Animationen sind schicker, aber das Grundgefühl ist genau das, was wir vor 15 Jahren so geliebt haben. Ihr rennt über die Dächer, nutzt die Menschenmenge als Deckung und schlagt im richtigen Moment zu. Es ist dieses wunderbare Katz-und-Maus-Spiel mit den Wachen, das hier wieder im Mittelpunkt steht.

Das historische Bagdad im 9. Jahrhundert: Endlich mal wieder eine richtig große Metropole erkunden!

Der Schauplatz von Mirage ist Bagdad während seines Goldenen Zeitalters im 9. Jahrhundert, und ich sage euch: Die Entwickler haben sich hier selbst übertroffen. Die Stadt ist unglaublich dicht und lebendig gestaltet. Ihr erkundet vier völlig unterschiedliche Bezirke, vom geschäftigen Treiben auf den Märkten bis hin zu prachtvollen Palästen und Gelehrtenhäusern. Überall gibt es Details zu entdecken, die Einwohner reagieren lautstark auf eure Taten und die Atmosphäre ist so greifbar, dass man schon fast den Wüstenstaub zwischen den Zähnen spüren kann.

Historisches Flair: Die detaillierte Spielwelt von Bagdad fängt den Geist des 9. Jahrhunderts perfekt ein und lädt euch zum stundenlangen Erkunden ein.

In dieser dichten Umgebung entfaltet sich die Geschichte von Basim. Wir begleiten ihn auf seinem Weg von einem gewitzten Straßendieb, der von albtraumhaften Visionen geplagt wird, hin zu einem gebildeten Meisterassassinen. Diese Verwandlung mitzuerleben, ist extrem motivierend. Besonders spannend fand ich den Ausflug nach Alamut, der legendären Heimat der Assassinen.

Open-World-Juwel zum kleinen Preis

Dank des aktuellen Angebots bei Amazon bekommt ihr das Spiel momentan zu einem Preis, bei dem ihr eigentlich nicht zweimal überlegen müsst . Wenn ihr also Lust habt, das Bagdad des 9. Jahrhunderts zu erkunden, in Basims Fußstapfen zu treten und endlich mal wieder ein "echtes" Assassin's Creed zu spielen, dann ist jetzt der ideale Zeitpunkt. Vor allem auch, um die Wartezeit auf das Remake von Black Flag deutlich zu verkürzen!