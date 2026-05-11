Die Lexar Play Pro gehört zu den besten SD-Karten, die ihr in eure Switch 2 packen könnt.

Erst vor wenigen Tagen hat Nintendo angekündigt, dass die Switch 2 ab September teurer werden wird. Doch statt es der Konsole gleichzutun, entwickeln sich die Preise für externe Speicherkarten für die Switch 2 in die genau andere Richtung. Eine der besten Speichererweiterungen ist gerade mit starken 49 Prozent Rabatt zu haben.

Was die Lexar Play Pro von anderen Speicherkarten unterscheidet

Würde man alles microSD Express Karten in Autos verwandeln und dann ein Wettrennen veranstalten, wäre die Play Pro schon im Ziel, bevor die anderen überhaupt den Motor angelassen haben. Ihre Lesegeschwindigkeit beträgt rasante 900 MB/S und schlägt die Konkurrenz damit um Längen. Auch die Schreibgeschwindigkeit ist mit 600 MB/S nahezu irrwitzig schnell.

Schneller als diese ist keine andere Speicherkarte für die Switch 2.

Zum Vergleich: Die offiziell lizenzierte Speicherkarte von SanDisk mit der gleichen Menge an Speicherplatz kommt bei aktuell gleichem Preis gerade mal auf 100 MB/S Lese- und 90 MB/S Schreibgeschwindigkeit. Es erübrigt sich also zu erklären, warum ihr definitiv zur Karte von Lexar greifen solltet, es sei denn euch ist ein Nintendo-Motiv auf der Karte wichtiger, als eine wesentlich höhere Geschwindigkeit beim abspeichern eurer Spiele.

Warum ihr beim Angebot zuschlagen solltet

Die Auswahl an externen Speicheroptionen für die Nintendo Switch 2 sind überschaubar. Das liegt daran, dass die Konsole nur mit MicroSD Express Karten verwendet werden kann, die nicht nur teurer sind, sondern auch nicht von allen Herstellern gefertigt werden. Aus diesem Grund sind Angebote eher rar gesät, weshalb es angesichts der Preiserhöhung der Switch 2 nochmal krasser ist, dass Amazon Lexars Flaggschiff um ganze 49 Prozent senkt.

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Wenn euch 256 GB zu wenig sind, könnt ihr die Karte auch mit 512 GB oder sogar mit einem ganzen Terabyte kaufen, aber die Ersparnis ist bei der kleinsten der drei Karten am größten. Das Angebot ist zeitlich begrenzt und endet am 24. Mai.