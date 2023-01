7 Horror-Anime, die euch bei Netflix, Crunchyroll und Co. das Fürchten lehren

Horror-Anime sind vielleicht nicht so populär wie Shonen- oder Isekai-Anime, trotzdem ist die Menge an Horror-Titeln beachtlich. Im Rahmen unserer Horror-Themenwoche präsentieren wir euch sieben Anime-Serien und -Filme, die ihr aktuell in Deutschland bei Prime Video, Crunchyroll oder Netflix anschauen könnt, wobei viele auch auf DVD und Blu-ray erhältlich sind. Um besser einschätzen zu können, was euch erwartet, ordnen wir die Titel für euch in weitere Genre ein.

Theater of Darkness: Yamishibai

0:15 Theater of Darkness: Yamishibai - Teaser zum Schauermärchen-Anime

Erstveröffentlichung: 2013

2013 Genre: Supernatural, Mystery

Supernatural, Mystery Episoden: 10 Staffeln mit je 13 Episoden

10 Staffeln mit je 13 Episoden Streaming: Crunchyroll (Japanisch OmU)

Darum geht’s: Ein mysteriöser Mann mit gelber Maske geht regelmäßig bei Dämmerung auf einen Spielplatz und erzählt den Kindern Geistergeschichten – basierend auf japanischen Mythen und Legenden. Mit dabei hat er ein sogenanntes Kamishibai, ein Papiertheater, um seine verstörenden Geschichten zu veranschaulichen. Von seltsamen Anrufen bis hin zu Fahrstühlen, die in nicht gelistete Untergeschosse fahren, spielt der Anime dabei mit typischen Horror-Elementen.

Bei nur fünf-minütigen Folgen denkt ihr vielleicht, Yamishibai hat nicht allzu viel zu bieten. Doch der Anime lebt von seinem verstörenden, fast einzigartigen Zeichenstil, bei dem die Angst den Charakteren ins Gesicht geschrieben steht.

Paprika

1:46 Paprika - Im Trailer zum Anime verschwimmen Traum und Realität

Erstveröffentlichung: 2006

2006 Genre: Sci-Fi, Fantasy, Thriller

Sci-Fi, Fantasy, Thriller Filmlänge: 90 Minuten

90 Minuten Streaming: Prime Video zum Ausleihen für 4,99€ (Deutsch)

Darum geht’s: Wissenschaftler*innen haben das sogenannte “DC Mini” entwickelt, ein Gerät, mit dem sie die Träume ihrer Patient*innen erforschen können. Eigentlich soll das Gerät dafür benutzt werden, psychische Probleme zu behandeln. Doch die tiefsten Ecken der menschlichen Psyche zu untersuchen, zerrt an der eigenen Psyche der Wissenschaftler*innen. Als das Gerät dann plötzlich verschwindet, beginnt ein Wettlauf gegen “Traumterroristen”.

Paprika ist ein Thriller, der an der mentalen Psyche zerrt, während Realität und Traum verschmelzen. Falls das noch nicht genug ist, gibt es eine gute Portion Body-Horror dazu.

Higurashi When They Cry

2:46 Higurashi: When They Cry - Der Murder-Mystery-Anime im Trailer

Erstveröffentlichung: 2006

2006 Genre: Mystery, Supernatural

Mystery, Supernatural Episoden: 2 Staffeln mit insgesamt 50 Episoden

2 Staffeln mit insgesamt 50 Episoden Streaming: Prime Video Channel Aniverse (Deutsch)

Darum geht’s: Keiichi Maebara wohnt seit kurzem in dem zunächst friedlichen Dorf Hinamizawa. Doch schon bald erfährt er von mysteriösen Morden, die alle mit dem Schutzgott Oyashiro und dem jährlichen Sommerfest in Verbindung stehen. Je mehr er nach Antworten sucht, desto mehr seltsame Ereignisse passieren. Seine Freunde verhalten sich auf einmal verdächtig und die Verschwörung wächst.

Was optisch zunächst wie ein perfekter Slice of Life Anime aussieht, entwickelt sich schnell zu einer düsteren Geschichte mit brutalen Morden. Higurashi spielt dabei mit einem klassischen Horror-Szenario: Ein kleines ländliches Dorf voller Geheimnisse und Mysterien.

The Promised Neverland

1:25 The Promised Neverland - In diesem Waisenhaus ist nichts, wie es scheint

Erstveröffentlichung: 2019

2019 Genre: Mystery, Abenteuer

Mystery, Abenteuer Episoden: 2 Staffeln mit je 12 Episoden

2 Staffeln mit je 12 Episoden Streaming: Prime Video (Deutsch, 2. Staffel auch Japanisch mit OmU), Crunchyroll (Deutsch, Englisch, Japanisch mit OmU), Netflix (1. Staffel Deutsch, Japanisch mit OmU)

Darum geht’s: Die Kinder im Grace Field Waisenhaus leben ein idyllisches Leben mitten im Wald. Sie werden von “Mama” geliebt, erhalten eine gute Bildung und dürfen ihre Freizeit so verbringen, wie sie es möchten. Die einzige Regel ist, dass sie sich nicht zu weit vom Waisenhaus entfernen dürfen. Doch die drei ältesten Kinder werden etwas skeptisch. Als eines der Kinder adoptiert wird, folgen sie ihm und entdecken dabei die grausame Wahrheit über das Waisenhaus und ihre eigene Existenz.

Nicht jeder ist Fan von Splattern oder Psycho-Thrillern. Für die etwas seichteren Gruselstunden bietet The Promised Neverland ein perfektes Setting, in dem Waisenkinder versuchen, ihrem Schicksal zu entkommen.

Tokyo Ghoul

1:38 Tokyo Ghoul - Im Trailer sind die Ghule los

Erstveröffentlichung: 2014

2014 Genre: Action, Fantasy

Action, Fantasy Episoden: 12

12 Streaming: Crunchyroll (Deutsch, Japanisch OmU)

Darum geht’s: In einer alternativen Realität wird Tokio von Menschenfleisch fressenden Ghulen befallen, deren Aussehen identisch mit dem von Menschen ist. Nachdem zunehmend grausam zugerichtete Leichen gefunden werden, gerät die Öffentlichkeit in Panik. Der Protagonist Ken Kaneki wird durch einen Unfall in diese Welt der Ghule hineingezogen. Nun steht er zwischen den beiden Welten und macht im Laufe der Serie sowohl immense körperliche als auch charakterliche Veränderungen durch.

Obwohl die Manga-Vorlage deutlich beliebter ist als die Anime-Adaption, ist Tokyo Ghoul mit seinem unverwechselbaren Soundtrack auch abseits des Horrors eine klare Empfehlung. Gefüllt mit Kannibalismus, brutaler Action, düsteren Visuals und nervenaufreibenden Cliffhangern, hat die Serie starkes Binge-Watch-Potential.

Hellsing

1:09 Hellsing - Stylischer Trailer zeigt den Vampir-Anime

Erstveröffentlichung: 2001

2001 Genre: Action, Supernatural

Action, Supernatural Episoden: 13

13 Streaming: Prime Video (Deutsch, Japanisch mit OmU)

Darum geht’s: In einem alternativen historischen England wurde die Geheimorganisation Hellsing gegründet, um gegen die Aufstände der Vampire anzukämpfen. Mit ihrer Spezialmunition sind sie die einzigen, die sich dieser Schlacht stellen können. Zudem besitzen sie eine Geheimwaffe: Den Ur-Vampir Alucard! Er wendet sich gegen Seinesgleichen und vernichtet alle Vampire, die aus niederen Beweggründen Menschen töten. Doch wie so oft kann die eigene Geheimwaffe auch zum eigenen Albtraum werden.

Hellsing und seine OVA (Original-Video-Animation) Hellsing Ultimate (im Trailer zu sehen) gehören zu den Klassikern, wenn es um Horror-Anime geht. Und was wäre eine Horror-Liste ohne eine Vampir-Story?

Junji Ito Collection

1:34 Junji Ito Collection - Trailer zu den gruseligen Anime-Kurzgeschichten

Erstveröffentlichung: 2018

2018 Genre: Mystery, Supernatural

Mystery, Supernatural Episoden: 14

14 Streaming: Prime Video (Deutsch), Crunchyroll (Englisch, Japanisch OmU)

Darum geht’s: Mit der Junji Ito Collection wurden einige Werke des bekannten Horror-Mangakas Junji Ito als Anime umgesetzt. In jeder Folge werden zwei seiner Horrorgeschichten erzählt, die nichts für schwache Nerven sind. Dabei geht es um Albträume, die sich über Jahrzehnte ziehen, Schnecken, die im Mund wachsen, und Vogelscheuchen, die wie Verstorbene aussehen.

Wem 14 Episoden Junji Ito nicht genug sind, der kann sich bei Netflix auf die Produktion “Junji Ito Maniac” freuen, mit der 2023 weitere seiner Werke als Anime umgesetzt werden.

Weitere interessante Horror-Anime

Falls ihr noch nicht genug habt, findet ihr hier ein kleine Auflistung mit weiteren beliebten Anime, die auf Horrorelemente setzen. Einige davon sind aktuell nicht im Angebot der bekanntesten deutschen Streaming-Dienste zu finden, dafür aber auf DVD und Blu-ray erhältlich.

Another

Death Note

Devilman Crybaby

Elfen Lied

High School of the Dead

Parasyte

Noch mehr Horrorthemen, aber in Bezug auf Videospiele, findet ihr in den anderen Artikeln unserer Horror-Themenwoche auf GamePro.de.

Welcher Horror-Anime hat es euch am meisten angetan? Habt ihr vielleicht noch weitere Filme und Serien, die ihr zum Gruseln empfehlen könnt? Dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare.