Von Heidi bis Bumpety Boo - 7 Kult-Animes, die zu Unrecht in Vergessenheit geraten sind

Diese sieben Kult-Animes möchten wir aus der Vergessenheit holen. (Bild: Spyri/Takahata/Sato/Nippon)

Erinnert ihr euch noch an die unzähligen Animes im Fernsehprogramm früher? Während manche heute zu gewaltigen Franchises herangewachsen sind, wurden andere scheinbar komplett vergessen. Deswegen möchten wir euch passend zu unserer Anime-Themenwoche sieben Kult-Animes vorstellen, die heutzutage in Vergessenheit geraten sind.

Wenn der Anime aktuell auf einem Streamingdienst zu finden ist, haben wir das darunter notiert. Weil wir hier Animes aus unserer Kindheit vorstellen, haben alle eine deutsche Sprachausgabe.

Hamtaro – Kleine Hamster große Abenteuer

1:20 Diese DVD-Werbung zu Hamtaro zeigt euch die Niedlichkeit der Ham-Ham-Freunde

Genre: Abenteuer, Comedy, Familie

Abenteuer, Comedy, Familie Deutsche Erstausstrahlung: 2002 auf RTL 2

2002 auf RTL 2 Staffeln: 12

12 Episodenanzahl: 296 (102 davon auf Deutsch)

Um was geht‘s? Als die Fünftklässlerin Laura gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Hamster Hamtaro in eine neue Stadt zieht, lernt Hamtaro seine “Ham-Ham-Freunde“ kennen. Die trifft er jeden Tag heimlich und bestreitet mit ihnen alltägliche Abenteuer.

In der Mittagspause der Schulzeit war es damals für uns die perfekte Ablenkung vom Lernen, die drolligen Hamster bei ihrem Schabernack zu beobachten. Hamtaro hat sich bis in die 2010er-Jahre gehalten. In den Jahren 2006 und 2011 hat es zwei weitere Hamtaro-Serien gegeben, die es leider nicht nach Deutschland geschafft haben. Außerdem sind von 2000 bis 2011 diverse Spiele erschienen.

Bumpety Boo – Der kleine gelbe Superflitzer

1:01 Das Intro von Bumpety Boo – Der kleine gelbe Superflitzer versetzt uns zurück in unsere Kindheit

Genre: Abenteuer, Comedy, Fantasy

Abenteuer, Comedy, Fantasy Deutsche Erstausstrahlung: 1995 auf Super RTL

1995 auf Super RTL Staffeln: 1

1 Episodenanzahl: 42

Um was geht‘s? Bumpety Boo ist ein gelbes Auto, das sprechen kann. Als der kleine Junge Ken ihn eines Tages findet, begeben sich die beiden gemeinsam auf eine Reise durch die Welt, um Bumpetys Mutter zu finden.

Die japanische Originalfassung beinhaltet 130 Folgen à 10 Minuten, was in anderen Ländern (darunter auch Deutschland) in 43 Folgen à 30 Minuten ausgestrahlt wurde.

Monster Rancher

0:37 Weder Pokémon noch Digimon - Monster Rancher erzählt seine eigene Monster-Geschichte

Genre: Abenteuer, Comedy, Fantasy

Abenteuer, Comedy, Fantasy Deutsche Erstausstrahlung: 2001 auf RTL 2

2001 auf RTL 2 Staffeln: 2

2 Episodenanzahl: 73

73 Streamingdienst: aniverse (1 Staffel mit 26 Folgen)

Um was geht‘s? Der junge Genki lebt unser aller Kindheitstraum, indem er in die Welt seiner Videospiele gezogen wird. In Monster Rancher stellt er sich mit seinen neuen Freund*innen dem bösen Moo entgegen, der mithilfe der Geheimnissteine die Monster in böse Wesen verwandelt. Um ihn zu stoppen, sucht die Gruppe nach dem legendären Phoenix.

Zu Monster Rancher sind zwischen 1997 und 2010 diverse Videospiele erscheinen und 2021 gab esRemakes der ersten beiden Spiele für die Switch. Gegenüber der starken Konkurrenz Digimon und Pokémon konnte sich das Franchise jedoch nicht durchsetzen.

Flint Hammerhead

0:58 Geht mit diesem Intro von Flint Hammerhead gemeinsam auf eine Zeitreise zurück in eure Kindheit

Genre: Abenteuer, Comedy

Abenteuer, Comedy Deutsche Erstausstrahlung: 2001 auf RTL 2

2001 auf RTL 2 Staffeln: 1

1 Episodenanzahl: 39

Um was geht‘s? In der Steinzeit wird Flint Hammerhead gemeinsam mit seinem Vater von der Zeitdiebin Petra Fina versteinert. Als die beiden im 25. Jahrhundert von Bernie Goodman ausgegraben und von der Zeitpolizei wiederbelebt werden, machen sie sich gemeinsam mit Goodmans Kindern auf die Suche nach der Zeitdiebin.

Während Flint übermenschliche Kräfte bekommt, bleibt sein Vater ein sprechender Stein, der fortan als sein Hammer dient.

Heidi

1:19 Das Jodeln aus dem Intro von Heidi bringt uns zurück in unbeschwerte Kindheitstage

Genre: Drama, Familie

Drama, Familie Deutsche Erstausstrahlung: 1977 auf ZDF

1977 auf ZDF Staffeln: 1

1 Episodenanzahl: 52

Um was geht‘s? Die fünfjährige Waise Heidi wird von ihrer Tante Dete zu ihrem Großvater gebracht, damit der an ihrer Stelle auf das kleine Mädchen aufpassen kann. Auch wenn der Almöhi von den Dorfbewohner*innen aufgrund seiner mürrischen Art gefürchtet wird, freundet er sich mit Heidi an und wir können fortan ihre Abenteuer in den Alpen bestaunen.

Heidi weiß damals wie auch heute mit entspannenden sowie wunderschönen Bildern der Natur zu begeistern. Alles an diesem Anime ruft nach den unbeschwerten Tagen der Kindheit.

Wolf’s Rain

2:04 In Wolf's Rain suchen vier Wölfe gemeinsam nach dem Paradies in einer dystopischen Welt

Genre: Abenteuer, Science Fantasy, Drama

Abenteuer, Science Fantasy, Drama Deutsche Erstausstrahlung: 2007 auf MTV

2007 auf MTV Staffeln: 1

1 Episodenanzahl: 26 (30 mit OVAs)

Um was geht‘s? Vier Wölfe schließen sich in einer dystopischen Zukunft zusammen, um der Blumenjungfrau Cheza zu folgen. Sie sind überzeugt davon, dadurch das Paradies zu finden. Auch wenn sie gelernt haben, sich als Menschen zu tarnen, sind ihnen diverse Widersacher wie Quent Yaiden auf der Spur.

Wolf’s Rain erzählt eine emotionale Geschichte, die nur darauf wartet, euch in ihre Atmosphäre zu ziehen.

Calimero

1:24 Das Intro von Calimero, dem Küken mit der Eierschale auf dem Kopf, bringt uns zurück in die Kindheit

Genre: Comedy

Comedy Deutsche Erstausstrahlung: 1972 auf ZDF

1972 auf ZDF Staffeln: 2

2 Episodenanzahl: 99

Um was geht‘s? Calimero ist das niedliche, schwarze Küken mit der Eierschale auf dem Kopf. Er lebt mit Priscilla und Pierro in Palermo und besucht mit ihnen gemeinsam die Grundschule. Der kleine Calimero möchte am liebsten Fliegen lernen und gibt trotz der Neckereien der anderen Vögel seinen Traum nicht auf – und erlebt dabei die spannendsten Abenteuer.

Dieser Artikel erscheint im Rahmen unserer Themenwoche Retro-Anime, die vom 15. bis 21. Juli 2024 auf GamePro stattfindet. Was "Retro" in diesem Zusammenhang für uns bedeutet und welche Artikel noch dazu gehören, könnt ihr hier nachlesen: Mehr zum Thema Die Retro-Anime-Themenwoche auf GamePro: Das erwartet euch zu Dragon Ball, Digimon & Co. von Annika Bavendiek

Die Liste ließe sich noch mit vielen weiteren Titeln ergänzen, wie zum Beispiel Jeanne, die Kamikaze-Diebin, Hellsing, Pretty Cure, und und und … Auch Lady Oscar hätten wir gerne auf die Liste gepackt, doch die ist scheinbar gar nicht so vergessen und bekommt nun 2025 einen neuen Film spendiert.

An der Stelle wollen wir aber die GamePro-Community fragen: Welche eurer liebsten Animes von früher sind heutzutage in Vergessenheit geraten?