Monster Rancher 2: Switch-Version bekommt einige Verbesserungen spendiert

Monster Rancher 2, die Spieleumsetzung des beliebten Anime, erschien 1999 für die Playstation und hat damit über 20 Jahre auf dem Buckel. Da stellt sich mancher die Frage, wie sich die neue Version für die Nintendo Switch denn vom Original unterscheidet. Das haben die Entwickler und Entwicklerinnen nun erklärt.

Neuerungen gegenüber dem Originalspiel

Zunächst möchten das Entwicklerteam klarstellen, dass Monster Rancher 2 immer noch dasselbe Spiel ist. Es gibt zwar Verbesserungen, die sich aber nicht negativ auf den Spielspaß auswirken sollen. Zu den Verbesserungen gehören:

Überarbeitete Kämpfe: Es gibt einen Turniermodus sowie Duelle zwischen zwei Spieler*innen mit nur einem Joy-Con.

Es gibt einen Turniermodus sowie Duelle zwischen zwei Spieler*innen mit nur einem Joy-Con. Monster-Züchtungen durch Musik: Monster Rancher bot ein Feature namens "Disc Stone Reproduction", bei dem ihr Monster über eine CD züchten konntet. Ihr dürft dies in Monster Rancher 2 für die Switch auch tun, indem ihr die Musik-Informationen von über 20 Jahren über eine Musik-Datenbank eingebt.

Monster Rancher bot ein Feature namens "Disc Stone Reproduction", bei dem ihr Monster über eine CD züchten konntet. Ihr dürft dies in Monster Rancher 2 für die Switch auch tun, indem ihr die Musik-Informationen von über 20 Jahren über eine Musik-Datenbank eingebt. Ihr bestimmt mit, welche Monster auftauchen sollen: Ihr könnt bis zum 27. Juli bei Keo Tecmo über eine Website angeben, welche Monster ihr anhand von Musik im Spiel sehen möchtet.

Darüber hinaus wurde die Grafik gegenüber dem Original verbessert, ihr könnt 400 Monster züchten anstatt nur 200 wie das früher der Fall war, es ist möglich Monster aus Monster Rancher 1 zu importieren und es gibt ein "Teilzeit-Job"-Minispiel.

Release und Plattformen: Monster Rancher 2 erscheint in diesem Herbst in Japan für die Nintendo Switch und Android- sowie iOS-Geräte. Wann wir in Europa mitspielen können, steht aktuell noch nicht fest.

Freut ihr euch schon auf Monster Rancher 2? Kennt ihr noch das Original?