Diese Nintendo-Spiele der 90er kommen zurück: Nintendo Switch Online holt 7 Klassiker ins Abo!

Zusammen mit dem Virtual Boy kehren nächste Woche sieben Spieleklassiker der 90er zurück.

Schon nächste Woche, genauer gesagt am 17. Februar, stoßen neue Spiele zum Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online hinzu, die euch auf eine Zeitreise in die 90er schicken. Dann erscheint nämlich die Neuauflage des legendären Virtual Boy und bringt direkt zum Launch sieben Klassiker in einer neuen Version für Switch und Switch 2 mit, auf die im Laufe dieses Jahres noch weitere Virtual-Boy-Spiele folgen werden.

Während die Spiele direkt im Abo enthalten sind, müsst ihr die zum Spielen notwendige Virtual-Boy-Hardware, die ihr in Verbindung mit eurer Switch- oder Switch 2-Konsole nutzt, separat dazukaufen. Wie genau diese funktioniert, erklären wir euch weiter unten. Hier aber erst mal ein kurzer Überblick, worum es beim Virtual Boy überhaupt geht:

Ein Stück Videospielgeschichte: Was war der Virtual Boy überhaupt?

So sieht der ursprüngliche Virtual Boy aus dem Jahr 1995 aus. Das Kabel und der Controller sind bei der neuen Version nicht mehr nötig.

Der Virtual Boy ist ursprünglich bereits im Jahr 1995 erschienen und gehört damit zu den ersten Virtual-Reality-Konsolen auf dem Markt - zumindest in den USA und Japan, denn in Europa ist er nie erschienen. Wie heutige VR-Headsets verfügte er über zwei getrennte Displays (eins für jedes Auge) und bot ein neues, immersives 3D-Spielerlebnis. Dafür setzte er auf ein stereoskopisches Bild, das einen besonders plastischen Eindruck erzeugte, der mit 3D-Kinofilmen vergleichbar ist. Für ebendiesen 3D-Effekt wird auch die neue Hardware für Switch und Switch 2 benötigt.

Mit dieser ungewöhnlichen Technik wirkte der Virtual Boy damals wie ein großer Schritt in die Zukunft. Zumindest äußerlich ist er heutigen VR-Brillen tatsächlich bereits recht ähnlich. Allerdings wurde er noch nicht um den Kopf gebunden, sondern auf einen Standfuß gestellt. Damit hatte er zwar nicht die heutzutage übliche Bewegungsfreiheit, vermied dafür aber das Problem, bei längerem Spielen zu schwer zu werden und unangenehm zu drücken.

Beim ursprünglichen Virtual Boy, den ihr hier seht, befanden sich hinter den Linsen Spiegel, die das Bild von den seitlich angebrachten Displays übertrugen.

Obwohl er nur etwa ein Jahr lang auf dem Markt war, blieb der Virtual Boy für rund zwei Jahrzehnte der berühmt-berüchtigte erste Versuch, die Spielekonsolen ins Zeitalter der virtuellen Realität zu führen. Schon deshalb nimmt das Headset eine Vorreiterrolle in der Geschichte der VR-Brillen ein. Außerdem brachte der Virtual Boy eine ganze Reihe von eigens für ihn entwickelten First-Party-Spielen hervor, während die zeitgenössische VR-Konkurrenz eher auf Portierungen setzte.

Bislang war es schwierig, das damalige Erlebnis noch nachzuholen. Anders als manche der Nintendo-Konsolen, die über einen langen Zeitraum hinweg massenhaft hergestellten wurden, ist der originale Virtual Boy nämlich heute auch gebraucht nur noch schwer zu bekommen. Durch die Neuauflage wird es nun leicht, in ein Stück Videospielgeschichte einzutauchen, mitsamt den damaligen Spielen.

Der neue Virtual Boy: Das ist die Hardware für Switch 2 & Switch

1:30 Virtual Boy-Comeback: Trailer zeigt Spiele und Hardware für Nintendo Switch Online

Um die Virtual-Boy-Spiele auf Switch oder Switch 2 spielen und dabei auch heute noch den stereoskopischen 3D-Effekt sehen zu können, braucht ihr, wie bereits erwähnt, neben Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket auch zusätzliche Hardware, nämlich den neuen Virtual Boy für Nintendo Switch 2/Nintendo Switch. Dieser erscheint am 17. Februar in zwei verschiedenen Varianten.

Bei der normalen Version handelt es sich um eine äußerlich originalgetreue Nachbildung des ursprünglichen Virtual Boy, die euch zusammen mit dem Standfuß geliefert wird. Um eine eigenständige Konsole handelt es sich dabei allerdings nicht mehr, sondern um ein Gehäuse mit Linsen, in das ihr die Switch oder Switch 2 ohne Joy-Con Controller einfügt. Das Modell könnt ihr für 79,99€ exklusiv im My Nintendo Store bekommen:

Die Karton-Ausführung (links) des neuen Virtual Boy ist günstiger als die normale Version, kommt aber ohne Standfuß.

Daneben gibt es die Karton-Ausführung des Virtual Boy, deren Preis mit 19,99€ sehr viel günstiger ausfällt. Diese ist natürlich weniger originalgetreue und stabil, ist dafür aber auch viel leichter. Deshalb wird bei dieser Version auf den Standfuß verzichtet. Stattdessen wird die Switch oder Switch 2 mitsamt den Joy-Con Controllern (also wie im Handheld-Modus) in das Gehäuse eingefügt und man hält sie sich direkt vor die Augen. Auch diese Ausführung bekommt ihr exklusiv im My Nintendo Store:

Das sind die sieben Launch-Spiele des neuen Virtual Boy!

3:53 Nintendo Switch Online bekommt 7 neue Spiele für den Virtual Boy

Für alle, die sich nun fragen, ob die Spiele die Anschaffung der Hardware wert sind, haben wir hier einen Überblick über die sieben Launch-Titeln zusammengestellt und erklären euch kurz, was sie zu bieten haben. Im obigen Trailer könnt ihr übrigens auch alle sieben in Bewegung sehen.

3-D TETRIS

In 3D ist das klassische Tetris-Gameplay noch anspruchsvoller.

3-D TETRIS liefert genau das, was der Titel verspricht: Wie bei der normalen Version des Puzzlespiel-Klassikers geht es darum, herabfallende Blöcke in den verschiedensten Formen so anzuordnen, dass sie perfekt ineinander passen. Nur hat man hier eben kein flaches, zweidimensionales Spielfeld, sondern einen dreidimensionalen Würfel vor sich. Das macht die ohnehin schon fordernde Aufgabe natürlich noch ein ganzes Stück komplexer.

Teleroboxer

In Teleroboxer boxt ihr aus der First-Person-Perspektive.

Teleroboxer ist eines der modernsten Spiele des Virtual Boy und bietet ein Gameplay, das heutigen VR-Boxspielen bereits sehr ähnelt: In der First-Person-Perspektive übernehmt ihr die Kontrolle über einen futuristischen Box-Roboter und haut auf eure direkt vor euch stehenden Konkurrenten ein. Dabei kontrolliert ihr beide Arme eures Roboters einzeln und könnt so etwa zugleich mit einem Arm zuschlagen und mit dem anderen blocken. Gutes Timing ist dabei der Schlüssel zum Erfolg.

Virtual Boy Wario Land

Die Level in Virtual Boy Wario Land bieten mehrere Tiefenebenen.

Virtual Boy Wario Land gehört zu den von Kritikern am höchsten bewerteten Spielen für den Virtual Boy, denn der Sidescrolling-Platformer bringt alle Qualitäten eines klassischen Wario Land-Spiels mit. Es handelt sich aber keineswegs nur um eine Portierung des ein Jahr zuvor für Game Boy erschienenen Wario Land: Super Mario Land 3, sondern um ein eigenständiges Spiel, das mit verschiedenen Tiefenebenen der Level, zwischen denen Wario hin und her springt, Gebrauch von der 3D-Grafik des Virtual Boy macht.

The Mansion of Innsmouth

The Mansion of Innsmouth bietet ein Horror-Erlebnis mit Lovecraft-Setting.

Horror ist auch heute noch eines der Genres, die am besten in VR funktionieren. Das seinerzeit nur in Japan erschienene The Mansion of Innsmouth lieferte schon vor über dreißig Jahren ein First-Person-Horror-Erlebnis, wie man es auch von modernen VR-Spielen kennt. Das auf H.P. Lovecrafts Geschichte „Schatten über Innsmouth“ basierende Spiel schickt euch im Jahr 1922 als Detektiv in ein gruseliges Anwesen voller Monster, aus dem ihr das legendäre Necronomicon bergen sollt.

GOLF

GOLF für Virtual Boy ist eine erstaunlich realistische Sportsimulation.

GOLF ist eine nach damaligen Maßstäben erstaunlich realistische Golf-Simulation, die nicht zuletzt für ihre authentische Physik gelobt wurde. Trotz der simplen Steuerung habt ihr hier jedes Detail unter Kontrolle, von Stärke und Richtung des Schlags bis hin zu dem genauen Punkt, an dem ihr den Ball trefft. In 3D bewältigt ihr einen vollständigen Kurs mit 18 Löchern, wobei ihr zur besseren Übersicht zwischen verschiedenen Perspektiven wechseln könnt.

RED ALARM

RED ALARM ist ein 3D-Shooter im Stil von Star Fox.

Red Alarm ist ein an Star Fox erinnernder 3D-Shooter, in dem ihr euch mit einem Science-Fiction-Fluggerät durch sechs verschiedene Level ballert, an deren Ende jeweils ein Bosskampf auf euch wartet. Eure Aufgabe ist es, eine außer Kontrolle geratene KI auszuschalten, die mit ihrer eigenen Armee die Menschheit bekämpft. Auf Wunsch könnt ihr für ein möglichst immersives VR-Erlebnis in die First-Person-Perspektive wechseln.

Galactic Pinball

Galactic Pinball bietet vier Tische im Science-Fiction-Setting.

Galactic Pinball gehörte wie RED ALARM und Teleroboxer schon zu den Launch-Spielen des ursprünglichen Virtual Boy. Es bietet vier verschiedene 3D-Pinball-Tische, die in verschiedene Science-Fiction-Settings vom UFO bis zur Weltraum-Kolonie angesiedelt sind. Das Spiel verbindet das übliche Flipper-Gameplay, dessen Motivation in der Jagd nach dem Highscore besteht, mit für die damalige Zeit fortschrittlichen 3D-Grafikeffekten.

Mehr Spiele und Funktionen folgen bald!

Diese Virtual-Boy-Spiele stoßen noch 2026 zum Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online dazu.

Falls euch diese sieben Spiele noch nicht genug sind, ist das kein Problem, denn die nächsten Titel stehen schon in den Startlöchern. Noch im Laufe des Jahres werden neun weitere Spiele erscheinen, darunter sogar zwei Mario-Titel, nämlich das ans ursprüngliche Mario Bros. von 1983 angelehnte Mario Clash und Mario's Tennis, das die gerade erst mit Mario Tennis Fever für Switch 2 fortgesetzte Reihe begründet hat. Hier die komplette Liste:

Mario Clash

Mario’s Tennis

Vertical Force

Jack Bros

Virtual Bowling

Space Invaders Virtual Collection

V-Tetris

Zero Racers

D-Hopper

Die beiden letztgenannten Spiele wurden zwar wie die anderen schon damals für den ursprünglichen Virtual Boy entwickelt, sind allerdings nie erschienen, da die Spieleproduktion schon vor ihrem Release-Termin eingestellt wurde. Sie werden nun über Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket also zum ersten Mal veröffentlicht!

D-Hopper bietet ein Abenteuer im Zelda-Stil. Die plastische Wirkung der Höhenunterschiede kommt auf Screenshots natürlich nicht so gut zur Geltung wie bei Nutzung des Virtual Boy.

Bei Zero Racers handelt es sich um ein auf der berühmten F-Zero-Reihe basierendes 3D-Rennspiel, das euch in Schwebefahrzeuge steigen lässt und das optisch RED ALARM ähnelt. D-Hopper, das damals auch Dragon Hopper genannt wurde, ist ein Action-Adventure im Zelda-Stil mit Platforming-Elementen. Aus der Top-Down-Perspektive hüpft ihr hier als Drachenprinz durch eine 3D-Welt, deren Höhenunterschiede durch die VR-Technik besonders plastisch wirken.

Neben neuen Spielen wurde übrigens auch bereits ein technisches Update angekündigt: Während im Original alle Spiele für den Virtual Boy stets rot sind, werdet ihr in Zukunft die Farbe ändern können. Das ist zumindest für einige Spiele wie etwa GOLF, zu dem ein sattes Grün deutlich besser passt, ein großer Gewinn.

Das hat Nintendo Switch Online sonst noch zu bieten

Der Abo-Dienst Nintendo Switch Online bietet eine ganze Menge Inhalte und Features.

Falls ihr noch gar kein Mitglied bei Nintendo Switch Online seid, ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, das zu ändern. Schließlich hat der Abo-Service ohnehin schon eine Menge Vorteile zu bieten, die den Preis mehr als wert sind. Hier eine kurze Übersicht:

Online-Multiplayer

Nintendo Switch Online braucht ihr für den Multiplayer der allermeisten Switch- und Switch 2-Spiele. Wenn ihr also in Spielen wie Mario Tennis Fever gegen den Rest der Welt antreten oder in Animal Crossing: New Horizons gemeinsam mit euren Freunden eure Insel verschönern wollt, führt an dem Abo kein Weg vorbei.

Hunderte Retro-Klassiker spielen!

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr hunderte Klassiker nachholen.

Nintendo Switch Online hat natürlich noch viel mehr Retro-Spiele zu bieten als nur die Titel vom Virtual Boy. Allein schon im Standard-Abo sind rund 200 Spiele enthalten, die ursprünglich für NES, SNES und Game Boy erschienen sind. Darunter sind einige der ganz großen Nintendo-Klassiker wie Donkey Kong, Super Mario World oder The Legend of Zelda.

Mit dem Erweiterungspaket kommen noch Spiele vom N64, Game Boy Advance und Sega Mega Drive wie Super Mario 64, Fire Emblem und Sonic the Hedgehog 2 dazu. Falls ihr auf Switch 2 spielt, wird euch zudem eine wachsende Auswahl an GameCube-Spielen wie The Legend of Zelda: The Wind Waker und Soulcalibur II geboten.

Berühmte Spiele-Soundtracks hören mit Nintendo Music!

Mit der Nintendo Music App könnt ihr die Soundtracks großer Nintendo-Spiele hören.

Wenn ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, könnt ihr mit der Nintendo Music App für Android oder iOS ohne Extrakosten die Soundtracks großer Nintendo-Spiele hören, von Klassikern bis hin zu Switch-Hits. Ihr könnt die Songs online streamen oder herunterladen, damit sie euch auch dann zur Verfügung stehen, wenn ihr mal keine gute Internetverbindung habt. Ihr könnt eigene Playlists zusammenstellen oder euch von Nintendo Music Empfehlungen auf Basis der von euch gespielten Spiele anzeigen lassen.

Weitere Extras: Cloud-Speicher, Anspiel-Events und Battle Royale

Den Battle-Royale-Hit TETRIS 99 könnt ihr nur mit Nintendo Switch Online spielen.

Daneben bietet Nintendo Switch Online noch eine Reihe weiterer Extras wie Cloud-Speicher, durch den ihr eure Spielstände online sichern und euer Spiel von einer anderen Switch-Konsole aus fortsetzen könnt, oder regelmäßige Anspiel-Aktionen, die euch Spiele-Vollversionen für begrenzte Zeit kostenlos spielen lassen. Außerdem könnt ihr die beiden Battle-Royale-Hits TETRIS 99 und F-ZERO 99 nur mit Nintendo Switch Online spielen, beide sind ohne Extrakosten im Abo enthalten.

Nintendo Switch Online gibt's schon ab 1,67€ pro Monat!

Für die gebotenen Vorteile ist Nintendo Switch Online erstaunlich günstig. Die Einzelmitgliedschaft bekommt ihr im Monatsabo für 3,99€. Noch viel günstiger kommt ihr allerdings mit dem Jahresabo weg, das nur 19,99€ kostet, also umgerechnet 1,67€ pro Monat. Wollt ihr auch das Erweiterungspaket haben, zahlt ihr 39,99€ im Jahr und somit umgerechnet 3,33€ pro Monat.

Zusätzlich sparen könnt ihr mit der Familienmitgliedschaft. Diese können sich nämlich bis zu acht Accounts miteinander teilen. Hierfür bezahlt ihr 34,99€ pro Jahr für das Basis-Abo oder 69,99€ pro Jahr für Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket. Falls ihr das NSO-Abo erst mal ausprobieren wollt, gibt es übrigens eine kostenlose 7-tägige Testmitgliedschaft. Diese findet ihr zusammen mit allen anderen Abo-Optionen hier: