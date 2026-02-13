Switch-Spiele ab 6,99€ im Angebot: MediaMarkt haut Exklusivhits zu Schnäppchenpreisen raus!

Bei MediaMarkt gibt's gerade exklusive Switch-Spiele zu Hammerpreisen!

MediaMarkt hat gerade einen kleinen Sale mit Switch-Spielen gestartet. Die Auswahl ist mit fünf Titeln zwar nicht groß, dafür sind aber die Rabatte umso stattlicher: Ihr bekommt bis zu 78 Prozent Preisnachlass, keines der Spiele kostet mehr als 14,99€! Bedenkt man, dass es sich bei allen um exklusive Nintendo-Spiele handelt, sind das schon echte Hammerpreise. Hier findet ihr die Angebote:

MediaMarkt macht derzeit keine Angaben zur Dauer der Deals. Angesichts der wirklich sehr günstigen Preise solltet ihr ohnehin damit rechnen, dass zumindest einzelne Spiele schnell ausverkauft sein könnten.

Diese Switch-Spiele gibt's jetzt zum Hammerpreis bei MediaMarkt!

3:10 Fire Emblem Engage: Trailer zum neuen Teil der legendären Rundentaktik-Reihe

Autoplay

Natürlich handelt es sich bei den günstigen Spielen nicht um die ganz großen Mario- und Zelda-Bestseller, aber es sind durchaus große Titel dabei. Vor allem das Hack&Slash-Actionspiel Bayonetta 3, dem wir im Test 88 Punkte gegeben haben, solltet ihr unbedingt noch nachholen, falls ihr es verpasst habt. Aber auch Fire Emblem Engage, der Nachfolger des hochgelobten Fire Emblem: Three Houses, ist sein Geld zweifelsfrei wert.

Auch Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, dessen internationaler Wertungsdurchschnitt laut OpenCritic bei 81 Punkten liegt, solltet ihr nicht unterschätzen. Das Spin-off der Bayonetta-Reihe, das euch deren Vorgeschichte erzählt, lässt euch die Hexe Cereza und einen in ein Stofftier gebannten Dämon gleichzeitig steuern und bezaubert nicht zuletzt durch seinen einzigartigen, märchenhaften Grafikstil.

3:52 Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon - Gameplay-Trailer zum Prequel

Autoplay

Die beiden anderen Titel, also das Knobelspiel Big Brain Academy: Kopf an Kopf und die vor allem auf Multiplayer ausgelegte Minispiel-Sammlung Everybody 1-2-Switch!, sind eher kleine Gelegenheitsspiele. Zum aktuellen Preis kann man aber nicht viel falsch machen, wenn man sie mal mitnimmt.