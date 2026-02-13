Wunderschöne 2D-Grafik und eine fesselnde Geschichte: Verpasst nicht Octopath Traveler 0!

Trefft auf charismatische Mitstreiter und erkundet wunderschöne Orte in Octopath Traveler 0!

Ich hab erst gegen Mitte-Ende letzten Jahres diese Reihe aus dem Hause Square Enix für mich entdeckt, nachdem ich schon jahrelang ein großer Fan von Spielen wie Dragon Quest, Final Fantasy, Life is Strange und Co. bin. Dabei muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich erst auf eine Empfehlung hin auf Octopath Traveler gestoßen bin – dafür hab ich dann beide Teile in einem Rutsch durchgesuchtelt!

Jetzt gibt es seit Anfang Dezember ein neues Spiel aus der Reihe, das ihr euch für eure Switch, Switch 2, PS5 oder Xbox sichern könnt: Octopath Traveler 0!

Octopath Traveler 0: Darum geht's in der spannenden Geschichte!

Fans der Octopath-Reihe kennen dieses Prozedere: Ihr schlüpft in die Rolle eines Heldencharakters, in diesem Fall in eine frisch ernannte Stadtwache des Örtchens Wishvale. Hier steht das jährliche Fest „Day of Reverence“ an und ihr macht euch gemeinsam mit euren Kindheitsfreunden Stia und Phenn auf, einen besonderen Azur-Feuerstein zu besorgen, den eure Priester-Freundin Laurana benötigen wird, um das blaue Feuer zu entfachen.

1:14 Octopath Traveler 0 für Nintendo Switch und Switch 2 angekündigt

Das ist ein besonderes Ritual, um den Frieden zu bewahren. Doch gerade als die Feierlichkeiten in vollem Gange sind, kommt alles anders, als es soll. Eine Söldnertruppe fällt in Wishvale ein und verlangt, den Verwahrungsort eines besonderen Rings zu erfahren. Als Lauranas Großmutter sich aber weigert, dem nachzugeben, wird sie eiskalt ermordet und die Söldner beginnen, Wishvale zu verwüsten!

Bei diesem Massaker werden nicht nur eure Eltern, sondern auch der Großteil der Dorfbewohner getötet und Wishvale liegt in Schutt und Asche.

Die Zeit danach – Rache und Wiederaufbau!

Nachdem ihr nach Überlebenden sucht und auch den Gelehrten Nomos aus den Fängen der Söldnertruppe befreit, kehrt ihr nach Wishvale zurück, um euer Dorf wiederaufzubauen. Und genau zu diesem Zeitpunkt seid ihr dann auch so richtig im Spiel angekommen. Denn während ihr euren Rachefeldzug plant und vollzieht, könnt ihr immer wieder nach Wishvale zurückkehren und den Wiederaufbau vorantreiben!

Ihr könnt euch auf den geliebten Stil freuen, den wir auch schon aus den früheren Teilen kennen!

Das klingt jetzt vielleicht wie ein nettes Gimmick, aber tatsächlich ist so viel mehr dahinter! Ihr könnt beispielsweise Tavernen errichten und Felder anbauen, wobei ihr langfristig dann nützliche Gegenstände und Vorteile erlangen könnt! Ihr könnt sogar Leute aus anderen Orten dazu einladen, sich in eurem Örtchen niederzulassen!

Spannende Kämpfe mit cooler Boost-Action!

Klassisch für Spiele wie Dragon Quest, aber auch Octopath Traveler, findet ihr auch hier wieder rundenbasierte Kämpfe vor. Anders als in Octopath Traveler 1 und 2 könnt ihr hier aber nicht nur mit vier, sondern mit bis zu acht Charakteren ein Battle bestreiten. Klingt ziemlich chaotisch? Ist es aber nicht!

Ich liebe die wunderschönen, niedlichen Dörfchen einfach!

Hier befinden sich je vier eurer Mitstreiter in der Front-Line und die restlichen vier dahinter. Das ist insofern praktisch, dass die vorderen Kämpfer Aktionen ausführen können, während sich Teammitglieder hinten regenerieren können. Und das Coole ist, dass ihr zwischen den beiden Bereichen jederzeit switchen könnt! Das ermöglicht euch starke Synergien und taktische Angriffe!

Ein weiteres Gimmick, das das neue Spiel mit sich bringt, ist dass ihr endlich euren Helden ganz individuell erstellen könnt. So könnt ihr zu Beginn des Spiels im Charakter-Editor euer Aussehen, Stimme und sogar euer Lieblingsgericht auswählen und eurem Helden so mehr Individualität und Persönlichkeit verleihen!